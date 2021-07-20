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ЕР призвала все партии подписать соглашение за безопасные выборы
ЕР призвала все партии подписать соглашение за безопасные выборы - РИА Новости, 20.07.2021
ЕР призвала все партии подписать соглашение за безопасные выборы
"Единая Россия" предложила всем партиям подписать соглашение за безопасные выборы и провести кампанию с соблюдением всех антиковидных норм, сократить очные... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:01
2021-07-20T16:02
россия
андрей турчак
единая россия
политика
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "Единая Россия" предложила всем партиям подписать соглашение за безопасные выборы и провести кампанию с соблюдением всех антиковидных норм, сократить очные мероприятия и перевести их в онлайн, сообщили в пресс-службе ЕР."Призываем кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. Безусловно, выборы важны, но еще важнее — безопасность наших граждан", — подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.В рамках соглашения предлагается взять на себя "добровольные и осознанные обязательства" по организации избирательного процесса с соблюдением всех норм по профилактике коронавируса, потому что главная цель — защита здоровья россиян.Помимо этого, в партии считают, что тема COVID-19 и борьбы с пандемией не должна использоваться в предвыборных кампаниях."О коронавирусе и вакцинации должны говорить врачи и специалисты. Недопустимы непрофессиональные оценки в предвыборных выступлениях и дискуссиях, использование домыслов и непроверенных фактов — всего того, что может привести к усугублению эпидемиологической ситуации", — говорится в заявлении.Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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россия, андрей турчак, единая россия, политика
12:01 20.07.2021 (обновлено: 16:02 20.07.2021)
 
ЕР призвала все партии подписать соглашение за безопасные выборы

"Единая Россия" призвала партии провести выборную кампанию с соблюдением антиковидных норм

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "Единая Россия" предложила всем партиям подписать соглашение за безопасные выборы и провести кампанию с соблюдением всех антиковидных норм, сократить очные мероприятия и перевести их в онлайн, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Призываем кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. Безусловно, выборы важны, но еще важнее — безопасность наших граждан", — подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
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В рамках соглашения предлагается взять на себя "добровольные и осознанные обязательства" по организации избирательного процесса с соблюдением всех норм по профилактике коронавируса, потому что главная цель — защита здоровья россиян.
Помимо этого, в партии считают, что тема COVID-19 и борьбы с пандемией не должна использоваться в предвыборных кампаниях.
"О коронавирусе и вакцинации должны говорить врачи и специалисты. Недопустимы непрофессиональные оценки в предвыборных выступлениях и дискуссиях, использование домыслов и непроверенных фактов — всего того, что может привести к усугублению эпидемиологической ситуации", — говорится в заявлении.
Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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