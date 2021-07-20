https://ria.ru/20210720/vybory-1742001699.html

ЕР призвала все партии подписать соглашение за безопасные выборы

ЕР призвала все партии подписать соглашение за безопасные выборы - РИА Новости, 20.07.2021

ЕР призвала все партии подписать соглашение за безопасные выборы

"Единая Россия" предложила всем партиям подписать соглашение за безопасные выборы и провести кампанию с соблюдением всех антиковидных норм, сократить очные... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:01

2021-07-20T12:01

2021-07-20T16:02

россия

андрей турчак

единая россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155623/11/1556231188_0:26:3232:1844_1920x0_80_0_0_2f6bbfe164e68a1b1f74217829fd8069.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "Единая Россия" предложила всем партиям подписать соглашение за безопасные выборы и провести кампанию с соблюдением всех антиковидных норм, сократить очные мероприятия и перевести их в онлайн, сообщили в пресс-службе ЕР."Призываем кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. Безусловно, выборы важны, но еще важнее — безопасность наших граждан", — подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.В рамках соглашения предлагается взять на себя "добровольные и осознанные обязательства" по организации избирательного процесса с соблюдением всех норм по профилактике коронавируса, потому что главная цель — защита здоровья россиян.Помимо этого, в партии считают, что тема COVID-19 и борьбы с пандемией не должна использоваться в предвыборных кампаниях."О коронавирусе и вакцинации должны говорить врачи и специалисты. Недопустимы непрофессиональные оценки в предвыборных выступлениях и дискуссиях, использование домыслов и непроверенных фактов — всего того, что может привести к усугублению эпидемиологической ситуации", — говорится в заявлении.Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210719/vybory-1741847861.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей турчак, единая россия, политика