https://ria.ru/20210720/vred-1742053074.html
Власти оценили экологический вред Москве из-за незаконных навалов
Власти оценили экологический вред Москве из-за незаконных навалов - РИА Новости, 20.07.2021
Власти оценили экологический вред Москве из-за незаконных навалов
Экологический вред Москве из-за незаконных навалов в 2021 году составил более 431 миллиона рублей, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:56
2021-07-20T15:56
2021-07-20T15:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосэкомониторинг
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150536/36/1505363664_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_58e4a002647b3d69615769a2a11ed200.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экологический вред Москве из-за незаконных навалов в 2021 году составил более 431 миллиона рублей, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы – руководитель контрактной службы Денис Алексеев."Параллельно с поиском нарушителей проводится оценка размера ущерба от несанкционированных навалов. Для этого привлекаются специалисты геодезической службы "Мосэкомониторинга", что позволяет максимально точно определить показатели для расчета экологического вреда. В 2021 году сумма ущерба, которую Департамент предъявил нарушителям, составила более 431 миллиона рублей", - рассказал Алексеев.Он отметил, что обычный мусор, который часто принято называть "бытовым", – это не только пластик, металл и стекло, но и батарейки, ртутные лампы, также строительные отходы. Все это, попав на грунт, оказывает негативное влияние на все составляющие окружающей среды – воздух, почву, поверхностные и подземные воды.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150536/36/1505363664_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_f1f189ad8741fc4de5e018ebbb8743b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосэкомониторинг, москва, общество
Власти оценили экологический вред Москве из-за незаконных навалов
Власти Москвы: экологический вред из-за незаконных навалов составил более 431 миллиона рублей