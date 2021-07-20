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Власти оценили экологический вред Москве из-за незаконных навалов

Власти оценили экологический вред Москве из-за незаконных навалов - РИА Новости, 20.07.2021

Власти оценили экологический вред Москве из-за незаконных навалов

Экологический вред Москве из-за незаконных навалов в 2021 году составил более 431 миллиона рублей, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T15:56

2021-07-20T15:56

2021-07-20T15:56

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экологический вред Москве из-за незаконных навалов в 2021 году составил более 431 миллиона рублей, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы – руководитель контрактной службы Денис Алексеев."Параллельно с поиском нарушителей проводится оценка размера ущерба от несанкционированных навалов. Для этого привлекаются специалисты геодезической службы "Мосэкомониторинга", что позволяет максимально точно определить показатели для расчета экологического вреда. В 2021 году сумма ущерба, которую Департамент предъявил нарушителям, составила более 431 миллиона рублей", - рассказал Алексеев.Он отметил, что обычный мусор, который часто принято называть "бытовым", – это не только пластик, металл и стекло, но и батарейки, ртутные лампы, также строительные отходы. Все это, попав на грунт, оказывает негативное влияние на все составляющие окружающей среды – воздух, почву, поверхностные и подземные воды.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосэкомониторинг, москва, общество