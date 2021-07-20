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Власти оценили экологический вред Москве из-за незаконных навалов
Власти оценили экологический вред Москве из-за незаконных навалов - РИА Новости, 20.07.2021
Власти оценили экологический вред Москве из-за незаконных навалов
Экологический вред Москве из-за незаконных навалов в 2021 году составил более 431 миллиона рублей, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:56
2021-07-20T15:56
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экологический вред Москве из-за незаконных навалов в 2021 году составил более 431 миллиона рублей, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы – руководитель контрактной службы Денис Алексеев."Параллельно с поиском нарушителей проводится оценка размера ущерба от несанкционированных навалов. Для этого привлекаются специалисты геодезической службы "Мосэкомониторинга", что позволяет максимально точно определить показатели для расчета экологического вреда. В 2021 году сумма ущерба, которую Департамент предъявил нарушителям, составила более 431 миллиона рублей", - рассказал Алексеев.Он отметил, что обычный мусор, который часто принято называть "бытовым", – это не только пластик, металл и стекло, но и батарейки, ртутные лампы, также строительные отходы. Все это, попав на грунт, оказывает негативное влияние на все составляющие окружающей среды – воздух, почву, поверхностные и подземные воды.
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мосэкомониторинг, москва, общество
15:56 20.07.2021
 
Власти оценили экологический вред Москве из-за незаконных навалов

Власти Москвы: экологический вред из-за незаконных навалов составил более 431 миллиона рублей

© Fotolia / shoot4pleasure10Свалка
Свалка - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Fotolia / shoot4pleasure10
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экологический вред Москве из-за незаконных навалов в 2021 году составил более 431 миллиона рублей, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы – руководитель контрактной службы Денис Алексеев.
"Параллельно с поиском нарушителей проводится оценка размера ущерба от несанкционированных навалов. Для этого привлекаются специалисты геодезической службы "Мосэкомониторинга", что позволяет максимально точно определить показатели для расчета экологического вреда. В 2021 году сумма ущерба, которую Департамент предъявил нарушителям, составила более 431 миллиона рублей", - рассказал Алексеев.
Он отметил, что обычный мусор, который часто принято называть "бытовым", – это не только пластик, металл и стекло, но и батарейки, ртутные лампы, также строительные отходы. Все это, попав на грунт, оказывает негативное влияние на все составляющие окружающей среды – воздух, почву, поверхностные и подземные воды.
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