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Туризм
https://ria.ru/20210720/voz-1742042395.html
ВОЗ рекомендовала туристам воздержаться от посещения трех мест
ВОЗ рекомендовала туристам воздержаться от посещения трех мест - РИА Новости, 20.07.2021
ВОЗ рекомендовала туристам воздержаться от посещения трех мест
Всемирная организация здравоохранения назвала эпидемиологически опасные пространства, от посещения которых стоит воздержаться туристам во время отдыха, сообщает РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:21
2021-07-20T16:21
туризм
ханс клюге
коронавирус covid-19
туризм
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воз
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения назвала эпидемиологически опасные пространства, от посещения которых стоит воздержаться туристам во время отдыха, сообщает "Турпром".Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сформулировал принципы, которыми нужно руководствоваться во время путешествия, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. По его словам, отдыхающие должны избегать трех мест: замкнутых, закрытых и заполненных людьми, так как риск заражения в них очень высок.Представители организации также уточнили, что сделать путешествия более безопасными и снизить рост заболеваемости можно с помощью прививки от инфекции.
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ханс клюге, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, здоровье - общество, воз
16:21 20.07.2021
 

ВОЗ рекомендовала туристам воздержаться от посещения трех мест

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения назвала эпидемиологически опасные пространства, от посещения которых стоит воздержаться туристам во время отдыха, сообщает "Турпром".
Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сформулировал принципы, которыми нужно руководствоваться во время путешествия, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. По его словам, отдыхающие должны избегать трех мест: замкнутых, закрытых и заполненных людьми, так как риск заражения в них очень высок.

"Каждый должен стать самому себе специалистом по управлению рисками, оценивать опасность и выбирать защитные меры для каждого шага, например, соблюдать правила физического дистанцирования", — отметил Клюге.

Представители организации также уточнили, что сделать путешествия более безопасными и снизить рост заболеваемости можно с помощью прививки от инфекции.
Люди в защитных масках проходят мимо табло с котировками ценных бумаг в Гонконге - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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