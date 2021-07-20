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ВОЗ рекомендовала туристам воздержаться от посещения трех мест
ВОЗ рекомендовала туристам воздержаться от посещения трех мест - РИА Новости, 20.07.2021
ВОЗ рекомендовала туристам воздержаться от посещения трех мест
Всемирная организация здравоохранения назвала эпидемиологически опасные пространства, от посещения которых стоит воздержаться туристам во время отдыха, сообщает РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:21
2021-07-20T16:21
2021-07-20T16:21
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения назвала эпидемиологически опасные пространства, от посещения которых стоит воздержаться туристам во время отдыха, сообщает "Турпром".Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сформулировал принципы, которыми нужно руководствоваться во время путешествия, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. По его словам, отдыхающие должны избегать трех мест: замкнутых, закрытых и заполненных людьми, так как риск заражения в них очень высок.Представители организации также уточнили, что сделать путешествия более безопасными и снизить рост заболеваемости можно с помощью прививки от инфекции.
https://ria.ru/20210719/voz-1741943948.html
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ханс клюге, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, здоровье - общество, воз