https://ria.ru/20210720/voz-1742042395.html

ВОЗ рекомендовала туристам воздержаться от посещения трех мест

ВОЗ рекомендовала туристам воздержаться от посещения трех мест - РИА Новости, 20.07.2021

ВОЗ рекомендовала туристам воздержаться от посещения трех мест

Всемирная организация здравоохранения назвала эпидемиологически опасные пространства, от посещения которых стоит воздержаться туристам во время отдыха, сообщает РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:21

2021-07-20T16:21

2021-07-20T16:21

туризм

ханс клюге

коронавирус covid-19

туризм

туристы

новости - туризм

здоровье - общество

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737526113_0:181:3178:1969_1920x0_80_0_0_df9050a8bf5925b8ee185fab615a9827.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения назвала эпидемиологически опасные пространства, от посещения которых стоит воздержаться туристам во время отдыха, сообщает "Турпром".Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сформулировал принципы, которыми нужно руководствоваться во время путешествия, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. По его словам, отдыхающие должны избегать трех мест: замкнутых, закрытых и заполненных людьми, так как риск заражения в них очень высок.Представители организации также уточнили, что сделать путешествия более безопасными и снизить рост заболеваемости можно с помощью прививки от инфекции.

https://ria.ru/20210719/voz-1741943948.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханс клюге, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, здоровье - общество, воз