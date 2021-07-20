https://ria.ru/20210720/voditeli-1742039434.html

Депутат призвал ужесточить ответственность за гаджеты в руках водителей

Депутат призвал ужесточить ответственность за гаджеты в руках водителей - РИА Новости, 20.07.2021

Депутат призвал ужесточить ответственность за гаджеты в руках водителей

Чтобы уменьшить количество ДТП, необходимо ужесточить ответственность за манипуляции с любым гаджетом в руках водителя до максимальной в рамках КОАП, а также... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:46

2021-07-20T14:46

2021-07-20T14:47

валерия башкирова

дтп с тремя детьми в солнцево

вячеслав лысаков

госдума рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Чтобы уменьшить количество ДТП, необходимо ужесточить ответственность за манипуляции с любым гаджетом в руках водителя до максимальной в рамках КОАП, а также усилить социальную рекламу, считает депутат Госдумы и автоактивист Вячеслав Лысаков, который прокомментировал РИА Новости аварию со смертью двух детей в Солнцево.По его словам, необходимо при помощи камер фиксировать любой предмет у головы или если видно, что этот предмет отвлекает человека, и назначать максимальный штраф в рамках КОАП в размере 5 тысяч рублей.Кроме того, он отметил, что в ситуациях, подобных произошедшей, главное соблюдать правила дорожного движения."По статистике, 2/3 ДТП происходят из-за грубых нарушений правил дорожного движения. Трезвыми водителями. Кто-то пытается по встречке объехать пробку, кто-то на красный проскочить", - сообщил депутат.Также он подчеркнул, что девушка, совершившая ДТП, по показаниям очевидцев, "торчала в телефоне", он допустил, что она что-либо рассматривала или писала. Кроме того, он высказался и об ответственности пострадавших в этом случае."Конечно, и мать должна была убедиться, что все машины остановились, если она не видела, что на второй полосе происходит. Должна быть обоюдная осторожность. И по правилам движения пешеход должен убедиться, что машин нет", - добавил Лысаков.Кроме того, необходимо усилить социальную рекламу, которая влияет на принятие решений, поскольку в стране нет "общей культуры уважения к своей и чужой жизни". Также Лысаков отметил, что в России такая реклама расставлена ситуативно, ее нет на телеканалах в праймтайм.ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda сбила мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое их них скончались, 9-месячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году.Изначально обвиняемой в ДТП Валерии Башкировой были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В субботу Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест до 15 сентября. Однако утром в понедельник следствие переквалифицировало обвинение на ч. 5 ст. 264 УК РФ ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").Прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших.В понедельник Тверской суд Москвы арестовал девушку до 16 сентября.

https://ria.ru/20210719/bashkirova-1741940355.html

https://ria.ru/20210719/dtp-1741866443.html

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валерия башкирова, дтп с тремя детьми в солнцево, вячеслав лысаков, госдума рф, москва, происшествия