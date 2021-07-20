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Депутат призвал ужесточить ответственность за гаджеты в руках водителей
Депутат призвал ужесточить ответственность за гаджеты в руках водителей - РИА Новости, 20.07.2021
Депутат призвал ужесточить ответственность за гаджеты в руках водителей
Чтобы уменьшить количество ДТП, необходимо ужесточить ответственность за манипуляции с любым гаджетом в руках водителя до максимальной в рамках КОАП, а также... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:46
2021-07-20T14:47
валерия башкирова
дтп с тремя детьми в солнцево
вячеслав лысаков
госдума рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Чтобы уменьшить количество ДТП, необходимо ужесточить ответственность за манипуляции с любым гаджетом в руках водителя до максимальной в рамках КОАП, а также усилить социальную рекламу, считает депутат Госдумы и автоактивист Вячеслав Лысаков, который прокомментировал РИА Новости аварию со смертью двух детей в Солнцево.По его словам, необходимо при помощи камер фиксировать любой предмет у головы или если видно, что этот предмет отвлекает человека, и назначать максимальный штраф в рамках КОАП в размере 5 тысяч рублей.Кроме того, он отметил, что в ситуациях, подобных произошедшей, главное соблюдать правила дорожного движения."По статистике, 2/3 ДТП происходят из-за грубых нарушений правил дорожного движения. Трезвыми водителями. Кто-то пытается по встречке объехать пробку, кто-то на красный проскочить", - сообщил депутат.Также он подчеркнул, что девушка, совершившая ДТП, по показаниям очевидцев, "торчала в телефоне", он допустил, что она что-либо рассматривала или писала. Кроме того, он высказался и об ответственности пострадавших в этом случае."Конечно, и мать должна была убедиться, что все машины остановились, если она не видела, что на второй полосе происходит. Должна быть обоюдная осторожность. И по правилам движения пешеход должен убедиться, что машин нет", - добавил Лысаков.Кроме того, необходимо усилить социальную рекламу, которая влияет на принятие решений, поскольку в стране нет "общей культуры уважения к своей и чужой жизни". Также Лысаков отметил, что в России такая реклама расставлена ситуативно, ее нет на телеканалах в праймтайм.ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda сбила мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое их них скончались, 9-месячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году.Изначально обвиняемой в ДТП Валерии Башкировой были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В субботу Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест до 15 сентября. Однако утром в понедельник следствие переквалифицировало обвинение на ч. 5 ст. 264 УК РФ ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").Прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших.В понедельник Тверской суд Москвы арестовал девушку до 16 сентября.
https://ria.ru/20210719/bashkirova-1741940355.html
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валерия башкирова, дтп с тремя детьми в солнцево, вячеслав лысаков, госдума рф, москва, происшествия
14:46 20.07.2021 (обновлено: 14:47 20.07.2021)
 
Депутат призвал ужесточить ответственность за гаджеты в руках водителей

Депутат Лысаков после ДТП в Солнцево призвал ужесточить ответственность за гаджеты в руках водителей

© АГН "Москва" / Пресс-служба Тверского судаВалерия Башкирова, сбившая на машине трех детей в Солнцево
Валерия Башкирова, сбившая на машине трех детей в Солнцево - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© АГН "Москва" / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Чтобы уменьшить количество ДТП, необходимо ужесточить ответственность за манипуляции с любым гаджетом в руках водителя до максимальной в рамках КОАП, а также усилить социальную рекламу, считает депутат Госдумы и автоактивист Вячеслав Лысаков, который прокомментировал РИА Новости аварию со смертью двух детей в Солнцево.
"Необходимо поднять ответственность за любые манипуляции с любым гаджетом в руках. Это не касается навигаторов, которые стоят на панели или на стекле, это касается устройств, которые отвлекают от дороги. Водители пользуются ими на ходу, рассматривают фотографии, пишут смс. Здесь, судя по всему, было нечто подобное. В Израиле за любой гаджет в руке следует штраф", - заявил Лысаков.
По его словам, необходимо при помощи камер фиксировать любой предмет у головы или если видно, что этот предмет отвлекает человека, и назначать максимальный штраф в рамках КОАП в размере 5 тысяч рублей.
Кроме того, он отметил, что в ситуациях, подобных произошедшей, главное соблюдать правила дорожного движения.
"По статистике, 2/3 ДТП происходят из-за грубых нарушений правил дорожного движения. Трезвыми водителями. Кто-то пытается по встречке объехать пробку, кто-то на красный проскочить", - сообщил депутат.
Также он подчеркнул, что девушка, совершившая ДТП, по показаниям очевидцев, "торчала в телефоне", он допустил, что она что-либо рассматривала или писала. Кроме того, он высказался и об ответственности пострадавших в этом случае.
Валерия Башкирова рыдает на заседании суда
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"Конечно, и мать должна была убедиться, что все машины остановились, если она не видела, что на второй полосе происходит. Должна быть обоюдная осторожность. И по правилам движения пешеход должен убедиться, что машин нет", - добавил Лысаков.
Кроме того, необходимо усилить социальную рекламу, которая влияет на принятие решений, поскольку в стране нет "общей культуры уважения к своей и чужой жизни". Также Лысаков отметил, что в России такая реклама расставлена ситуативно, ее нет на телеканалах в праймтайм.
ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda сбила мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое их них скончались, 9-месячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году.
Изначально обвиняемой в ДТП Валерии Башкировой были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В субботу Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест до 15 сентября. Однако утром в понедельник следствие переквалифицировало обвинение на ч. 5 ст. 264 УК РФ ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
Прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших.
В понедельник Тверской суд Москвы арестовал девушку до 16 сентября.
Валерия Башкирова в суде - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 14:36
Отец сбившей детей в Москве девушки высказался о ДТП
 
Валерия БашкироваДТП с тремя детьми в СолнцевоВячеслав ЛысаковГосдума РФМоскваПроисшествия
 
 
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