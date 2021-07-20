Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
Российские ученые разработали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ разработали и запатентовали специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ, сообщили РИА Новости в центре.
"Полностью вылечиться от данного заболевания невозможно, в связи с чем пациенты получают препараты пожизненно. Необходимость многолетнего приема препаратов обусловливает высокий риск развития нежелательных явлений. В 90% схем лечения входит препарат тенофовир, имеющий долгосрочную токсичность в отношении воздействия на почки и кости. Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин", - говорится в сообщении.
Поскольку через шесть месяцев первичного лечения формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ, двойная терапия оказывается достаточной для полного подавления вируса, пояснили в центре. Оба компонента двойной схемы уникально подобраны, так как усиливают друг друга.
Схема не имеет ни непосредственной, ни отсроченной токсичности и обладает максимально возможной долгосрочной эффективностью и переносимостью, подчеркнули разработчики.
"Ранее такого подхода к лечению больных не существовало, авторам выдан патент на изобретение", - отметили в центре.