https://ria.ru/20210720/vich-1741958154.html

Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ

Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ - РИА Новости, 20.07.2021

Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ

Новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ разработали и запатентовали специалисты Национального медицинского исследовательского центра... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T04:06

2021-07-20T04:06

2021-07-20T04:06

коронавирус covid-19

россия

здоровье

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

вич

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ разработали и запатентовали специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ, сообщили РИА Новости в центре.Поскольку через шесть месяцев первичного лечения формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ, двойная терапия оказывается достаточной для полного подавления вируса, пояснили в центре. Оба компонента двойной схемы уникально подобраны, так как усиливают друг друга.Схема не имеет ни непосредственной, ни отсроченной токсичности и обладает максимально возможной долгосрочной эффективностью и переносимостью, подчеркнули разработчики."Ранее такого подхода к лечению больных не существовало, авторам выдан патент на изобретение", - отметили в центре.

https://ria.ru/20210705/vich-1739856925.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вич, общество