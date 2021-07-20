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Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ - РИА Новости, 20.07.2021
Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
Новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ разработали и запатентовали специалисты Национального медицинского исследовательского центра... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T04:06
2021-07-20T04:06
коронавирус covid-19
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
вич
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ разработали и запатентовали специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ, сообщили РИА Новости в центре.Поскольку через шесть месяцев первичного лечения формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ, двойная терапия оказывается достаточной для полного подавления вируса, пояснили в центре. Оба компонента двойной схемы уникально подобраны, так как усиливают друг друга.Схема не имеет ни непосредственной, ни отсроченной токсичности и обладает максимально возможной долгосрочной эффективностью и переносимостью, подчеркнули разработчики."Ранее такого подхода к лечению больных не существовало, авторам выдан патент на изобретение", - отметили в центре.
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коронавирус covid-19, россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вич, общество
04:06 20.07.2021
 
Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ

Российские ученые разработали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве
Лаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ разработали и запатентовали специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ, сообщили РИА Новости в центре.
"Полностью вылечиться от данного заболевания невозможно, в связи с чем пациенты получают препараты пожизненно. Необходимость многолетнего приема препаратов обусловливает высокий риск развития нежелательных явлений. В 90% схем лечения входит препарат тенофовир, имеющий долгосрочную токсичность в отношении воздействия на почки и кости. Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин", - говорится в сообщении.
Поскольку через шесть месяцев первичного лечения формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ, двойная терапия оказывается достаточной для полного подавления вируса, пояснили в центре. Оба компонента двойной схемы уникально подобраны, так как усиливают друг друга.
Схема не имеет ни непосредственной, ни отсроченной токсичности и обладает максимально возможной долгосрочной эффективностью и переносимостью, подчеркнули разработчики.
"Ранее такого подхода к лечению больных не существовало, авторам выдан патент на изобретение", - отметили в центре.
Лаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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