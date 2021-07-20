https://ria.ru/20210720/vetnam-1742005441.html

Стала известна дата открытия Вьетнама для иностранных туристов

Стала известна дата открытия Вьетнама для иностранных туристов - РИА Новости, 20.07.2021

Стала известна дата открытия Вьетнама для иностранных туристов

Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама утвердило пилотную полугодовую программу по возобновлению приема зарубежных гостей. Планируется, что первым... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:28

2021-07-20T14:28

2021-07-20T14:28

куда можно лететь

курорт

остров

отдых

туризм

коронавирус covid-19

россия

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 20 июл. — РИА Новости. Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама утвердило пилотную полугодовую программу по возобновлению приема зарубежных гостей. Планируется, что первым откроется остров Фукуок, и произойдет это уже в октябре этого года, сообщает АТОР.На первом этапе, который продлится 90 дней, на острове будут принимать только чартерные рейсы. Количество туристов ограничат двумя-тремя тысячами человек в месяц. Заселять их будут в определенных районах, чтобы они не пересекались с местными жителями.Второй этап программы предусматривает прием уже от пяти до десяти тысяч гостей из-за рубежа, включая путешественников, прибывающих регулярными рейсами. География передвижения туристов и список доступных курортов расширятся.Ожидается, что за шесть месяцев Фукуок примет от 25 до 40 тысяч иностранцев. Предпочтение будет отдаваться путешественникам из Китая, Южной Кореи, Японии, США, Тайваня, Германии, России, Франции и Великобритании.В Минкультуры уточнили, что посетить Вьетнам можно будет только в рамках пакетного тура. Кроме того, отправляясь на курорт, туристам нужно иметь при себе справку о вакцинации от коронавируса препаратами, признанными в стране ("Спутник V" там одобрен). Вторая прививка должна быть сделана не менее чем за 14 дней до даты въезда, но не позднее чем за 12 месяцев до прибытия.Переболевшие COVID-19 тоже смогут попасть во Вьетнам. Для этого достаточно предъявить документ, подтверждающий полное выздоровление (с момента выписки из больницы должно пройти не более 12 месяцев).Уточняется, что и привившимся, и переболевшим туристам необходимо не ранее чем за 72 часа до прибытия сделать ПЦР-тест. Результат должен быть отрицательным.

https://ria.ru/20210719/osetiya-1741079317.html

https://ria.ru/20210629/vetnam-1739016990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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