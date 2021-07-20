https://ria.ru/20210720/vetnam-1742005441.html
Стала известна дата открытия Вьетнама для иностранных туристов
Стала известна дата открытия Вьетнама для иностранных туристов - РИА Новости, 20.07.2021
Стала известна дата открытия Вьетнама для иностранных туристов
Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама утвердило пилотную полугодовую программу по возобновлению приема зарубежных гостей. Планируется, что первым... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:28
2021-07-20T14:28
2021-07-20T14:28
куда можно лететь
курорт
остров
отдых
туризм
коронавирус covid-19
россия
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 20 июл. — РИА Новости. Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама утвердило пилотную полугодовую программу по возобновлению приема зарубежных гостей. Планируется, что первым откроется остров Фукуок, и произойдет это уже в октябре этого года, сообщает АТОР.На первом этапе, который продлится 90 дней, на острове будут принимать только чартерные рейсы. Количество туристов ограничат двумя-тремя тысячами человек в месяц. Заселять их будут в определенных районах, чтобы они не пересекались с местными жителями.Второй этап программы предусматривает прием уже от пяти до десяти тысяч гостей из-за рубежа, включая путешественников, прибывающих регулярными рейсами. География передвижения туристов и список доступных курортов расширятся.Ожидается, что за шесть месяцев Фукуок примет от 25 до 40 тысяч иностранцев. Предпочтение будет отдаваться путешественникам из Китая, Южной Кореи, Японии, США, Тайваня, Германии, России, Франции и Великобритании.В Минкультуры уточнили, что посетить Вьетнам можно будет только в рамках пакетного тура. Кроме того, отправляясь на курорт, туристам нужно иметь при себе справку о вакцинации от коронавируса препаратами, признанными в стране ("Спутник V" там одобрен). Вторая прививка должна быть сделана не менее чем за 14 дней до даты въезда, но не позднее чем за 12 месяцев до прибытия.Переболевшие COVID-19 тоже смогут попасть во Вьетнам. Для этого достаточно предъявить документ, подтверждающий полное выздоровление (с момента выписки из больницы должно пройти не более 12 месяцев).Уточняется, что и привившимся, и переболевшим туристам необходимо не ранее чем за 72 часа до прибытия сделать ПЦР-тест. Результат должен быть отрицательным.
https://ria.ru/20210719/osetiya-1741079317.html
https://ria.ru/20210629/vetnam-1739016990.html
остров
россия
тайвань
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, курорт, остров, отдых, коронавирус covid-19, россия, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, тайвань, великобритания, франция, германия, южная корея, вьетнам, китай, япония, сша
МОСКВА, 20 июл. — РИА Новости.
Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама утвердило пилотную полугодовую программу по возобновлению приема зарубежных гостей. Планируется, что первым откроется остров Фукуок, и произойдет это уже в октябре этого года, сообщает
АТОР.
На первом этапе, который продлится 90 дней, на острове будут принимать только чартерные рейсы. Количество туристов ограничат двумя-тремя тысячами человек в месяц. Заселять их будут в определенных районах, чтобы они не пересекались с местными жителями.
Второй этап программы предусматривает прием уже от пяти до десяти тысяч гостей из-за рубежа, включая путешественников, прибывающих регулярными рейсами. География передвижения туристов и список доступных курортов расширятся.
Ожидается, что за шесть месяцев Фукуок примет от 25 до 40 тысяч иностранцев. Предпочтение будет отдаваться путешественникам из Китая, Южной Кореи, Японии, США, Тайваня, Германии, России, Франции и Великобритании.
В Минкультуры уточнили, что посетить Вьетнам можно будет только в рамках пакетного тура. Кроме того, отправляясь на курорт, туристам нужно иметь при себе справку о вакцинации от коронавируса препаратами, признанными в стране ("Спутник V" там одобрен). Вторая прививка должна быть сделана не менее чем за 14 дней до даты въезда, но не позднее чем за 12 месяцев до прибытия.
Переболевшие COVID-19 тоже смогут попасть во Вьетнам. Для этого достаточно предъявить документ, подтверждающий полное выздоровление (с момента выписки из больницы должно пройти не более 12 месяцев).
Уточняется, что и привившимся, и переболевшим туристам необходимо не ранее чем за 72 часа до прибытия сделать ПЦР-тест. Результат должен быть отрицательным.