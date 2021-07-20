https://ria.ru/20210720/venera-1742040605.html

Уффици против использования образа "Венеры" Боттичелли на порносайте

Уффици против использования образа "Венеры" Боттичелли на порносайте - РИА Новости, 20.07.2021

Уффици против использования образа "Венеры" Боттичелли на порносайте

Галерея Уффици направит в адрес Pornhub письменное предупреждение о неправомерности использования интеллектуальной собственности музея после того, как известный РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:50

2021-07-20T14:50

2021-07-20T14:50

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сандро боттичелли (алессандро филипепи)

лувр

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РИМ, 20 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Галерея Уффици направит в адрес Pornhub письменное предупреждение о неправомерности использования интеллектуальной собственности музея после того, как известный порносайт представил новый интерактивный проект по эротическому искусству в крупнейших музеях мира.Как рассказал РИА Новости представитель Уффици, Pornhub привлек к съемкам в ролике-презентации проекта бывшую звезду фильмов для взрослых Илону Сталлер, известную как Чиччолина. В видео она предстает в образе богини с полотна Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", которое хранится в галерее Уффици."Мы не хотим делать рекламу Pornhub", - заявил сотрудник пресс-службы известного музея.По его словам, в настоящее время руководство Уффици завершает производство официальной жалобы в адрес компании MindGeek, владеющей платформой Pornhub, в "связи с неразрешенным использованием изображений и мультимедиа-контента музея".Он обратил внимание, что Чиччолина в образе Венеры выступает в качестве героини ролика, который рассказывает не только о эротических экспонатах Уффици, но и Прадо, Лувра, Национальной галереи и музея д'Орсе.Отвечая на вопрос о возможном обращении в суд, представитель Уффици сообщил, что флорентийский музей намерен начать с письменного обращения.

https://ria.ru/20200629/1573639846.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, pornhub, галерея уффици, сандро боттичелли (алессандро филипепи), лувр