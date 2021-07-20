https://ria.ru/20210720/venera-1742040605.html
Уффици против использования образа "Венеры" Боттичелли на порносайте
Уффици против использования образа "Венеры" Боттичелли на порносайте - РИА Новости, 20.07.2021
Уффици против использования образа "Венеры" Боттичелли на порносайте
Галерея Уффици направит в адрес Pornhub письменное предупреждение о неправомерности использования интеллектуальной собственности музея после того, как известный РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:50
2021-07-20T14:50
2021-07-20T14:50
культура
новости культуры
pornhub
галерея уффици
сандро боттичелли (алессандро филипепи)
лувр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/23920/85/239208519_0:0:714:401_1920x0_80_0_0_5327912255bcdfe5adbf25e4c3222fea.jpg
РИМ, 20 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Галерея Уффици направит в адрес Pornhub письменное предупреждение о неправомерности использования интеллектуальной собственности музея после того, как известный порносайт представил новый интерактивный проект по эротическому искусству в крупнейших музеях мира.Как рассказал РИА Новости представитель Уффици, Pornhub привлек к съемкам в ролике-презентации проекта бывшую звезду фильмов для взрослых Илону Сталлер, известную как Чиччолина. В видео она предстает в образе богини с полотна Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", которое хранится в галерее Уффици."Мы не хотим делать рекламу Pornhub", - заявил сотрудник пресс-службы известного музея.По его словам, в настоящее время руководство Уффици завершает производство официальной жалобы в адрес компании MindGeek, владеющей платформой Pornhub, в "связи с неразрешенным использованием изображений и мультимедиа-контента музея".Он обратил внимание, что Чиччолина в образе Венеры выступает в качестве героини ролика, который рассказывает не только о эротических экспонатах Уффици, но и Прадо, Лувра, Национальной галереи и музея д'Орсе.Отвечая на вопрос о возможном обращении в суд, представитель Уффици сообщил, что флорентийский музей намерен начать с письменного обращения.
https://ria.ru/20200629/1573639846.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/23920/85/239208519_0:0:536:401_1920x0_80_0_0_c8abcffb58d201c749484c6235918254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, pornhub, галерея уффици, сандро боттичелли (алессандро филипепи), лувр
Уффици против использования образа "Венеры" Боттичелли на порносайте
Галерея Уффици протестует против использования образа "Венеры" Боттичелли в видео Pornhub
РИМ, 20 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Галерея Уффици направит в адрес Pornhub письменное предупреждение о неправомерности использования интеллектуальной собственности музея после того, как известный порносайт представил новый интерактивный проект по эротическому искусству в крупнейших музеях мира.
Как рассказал РИА Новости представитель Уффици, Pornhub привлек к съемкам в ролике-презентации проекта бывшую звезду фильмов для взрослых Илону Сталлер, известную как Чиччолина. В видео она предстает в образе богини с полотна Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", которое хранится в галерее Уффици.
"Мы не хотим делать рекламу Pornhub", - заявил сотрудник пресс-службы известного музея.
По его словам, в настоящее время руководство Уффици завершает производство официальной жалобы в адрес компании MindGeek, владеющей платформой Pornhub, в "связи с неразрешенным использованием изображений и мультимедиа-контента музея".
"Неразрешенного в том смысле, что они этого не просили. Это нарушение закона о культурном наследии, который предусматривает, что для коммерческого использования содержимого музея необходимо запросить его, получить разрешение, согласовать условия и заплатить комиссию", - сказал собеседник агентства.
Он обратил внимание, что Чиччолина в образе Венеры выступает в качестве героини ролика, который рассказывает не только о эротических экспонатах Уффици, но и Прадо, Лувра, Национальной галереи и музея д'Орсе.
Отвечая на вопрос о возможном обращении в суд, представитель Уффици сообщил, что флорентийский музей намерен начать с письменного обращения.