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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210720/venera-1742040605.html
Уффици против использования образа "Венеры" Боттичелли на порносайте
Уффици против использования образа "Венеры" Боттичелли на порносайте - РИА Новости, 20.07.2021
Уффици против использования образа "Венеры" Боттичелли на порносайте
Галерея Уффици направит в адрес Pornhub письменное предупреждение о неправомерности использования интеллектуальной собственности музея после того, как известный РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:50
2021-07-20T14:50
культура
новости культуры
pornhub
галерея уффици
сандро боттичелли (алессандро филипепи)
лувр
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РИМ, 20 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Галерея Уффици направит в адрес Pornhub письменное предупреждение о неправомерности использования интеллектуальной собственности музея после того, как известный порносайт представил новый интерактивный проект по эротическому искусству в крупнейших музеях мира.Как рассказал РИА Новости представитель Уффици, Pornhub привлек к съемкам в ролике-презентации проекта бывшую звезду фильмов для взрослых Илону Сталлер, известную как Чиччолина. В видео она предстает в образе богини с полотна Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", которое хранится в галерее Уффици."Мы не хотим делать рекламу Pornhub", - заявил сотрудник пресс-службы известного музея.По его словам, в настоящее время руководство Уффици завершает производство официальной жалобы в адрес компании MindGeek, владеющей платформой Pornhub, в "связи с неразрешенным использованием изображений и мультимедиа-контента музея".Он обратил внимание, что Чиччолина в образе Венеры выступает в качестве героини ролика, который рассказывает не только о эротических экспонатах Уффици, но и Прадо, Лувра, Национальной галереи и музея д'Орсе.Отвечая на вопрос о возможном обращении в суд, представитель Уффици сообщил, что флорентийский музей намерен начать с письменного обращения.
https://ria.ru/20200629/1573639846.html
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новости культуры, pornhub, галерея уффици, сандро боттичелли (алессандро филипепи), лувр
14:50 20.07.2021
 
Уффици против использования образа "Венеры" Боттичелли на порносайте

Галерея Уффици протестует против использования образа "Венеры" Боттичелли в видео Pornhub

© Фото : Public DomainПолотно Сандро Боттичелли "Венера и Марс"
Полотно Сандро Боттичелли Венера и Марс - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Public Domain
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РИМ, 20 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Галерея Уффици направит в адрес Pornhub письменное предупреждение о неправомерности использования интеллектуальной собственности музея после того, как известный порносайт представил новый интерактивный проект по эротическому искусству в крупнейших музеях мира.
Как рассказал РИА Новости представитель Уффици, Pornhub привлек к съемкам в ролике-презентации проекта бывшую звезду фильмов для взрослых Илону Сталлер, известную как Чиччолина. В видео она предстает в образе богини с полотна Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", которое хранится в галерее Уффици.
"Мы не хотим делать рекламу Pornhub", - заявил сотрудник пресс-службы известного музея.
По его словам, в настоящее время руководство Уффици завершает производство официальной жалобы в адрес компании MindGeek, владеющей платформой Pornhub, в "связи с неразрешенным использованием изображений и мультимедиа-контента музея".
"Неразрешенного в том смысле, что они этого не просили. Это нарушение закона о культурном наследии, который предусматривает, что для коммерческого использования содержимого музея необходимо запросить его, получить разрешение, согласовать условия и заплатить комиссию", - сказал собеседник агентства.
Он обратил внимание, что Чиччолина в образе Венеры выступает в качестве героини ролика, который рассказывает не только о эротических экспонатах Уффици, но и Прадо, Лувра, Национальной галереи и музея д'Орсе.
Отвечая на вопрос о возможном обращении в суд, представитель Уффици сообщил, что флорентийский музей намерен начать с письменного обращения.
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