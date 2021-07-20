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В Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса
В Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 20.07.2021
В Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса
При необходимости в Санкт-Петербурге введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для определенных групп населения, заявила начальник отдела эпидемиологического... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:32
2021-07-20T15:32
2021-07-20T17:00
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. При необходимости в Санкт-Петербурге введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для определенных групп населения, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия в прямом эфире интернет-газеты "Фонтанка". Нынешние темпы вакцинации Чхинджерия назвала достаточными — они существенно выросли за последние три недели. Первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов напомнил, что в Петербурге действует правило обязательной вакцинации для госслужащих, а также персонала госпредприятий и госучреждений. Кроме того, по его оценке, представители сферы услуг на добровольных началах "настойчиво и хорошо" идут к тому, чтобы большинство работников сделали прививки.С начала массовой вакцинации в Петербурге привили 1 183 773 человека, из них 819 039 получили оба компонента вакцины.
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15:32 20.07.2021 (обновлено: 17:00 20.07.2021)
В Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса
Эпидемиолог Роспотребнадзора Чхинджерия допустила введение обязательной вакцинации в Петербурге