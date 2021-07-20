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https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742048445.html
В Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса
В Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 20.07.2021
В Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса
При необходимости в Санкт-Петербурге введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для определенных групп населения, заявила начальник отдела эпидемиологического... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:32
2021-07-20T17:00
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. При необходимости в Санкт-Петербурге введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для определенных групп населения, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия в прямом эфире интернет-газеты "Фонтанка". Нынешние темпы вакцинации Чхинджерия назвала достаточными — они существенно выросли за последние три недели. Первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов напомнил, что в Петербурге действует правило обязательной вакцинации для госслужащих, а также персонала госпредприятий и госучреждений. Кроме того, по его оценке, представители сферы услуг на добровольных началах "настойчиво и хорошо" идут к тому, чтобы большинство работников сделали прививки.С начала массовой вакцинации в Петербурге привили 1 183 773 человека, из них 819 039 получили оба компонента вакцины.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество
15:32 20.07.2021 (обновлено: 17:00 20.07.2021)
 
В Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса

Эпидемиолог Роспотребнадзора Чхинджерия допустила введение обязательной вакцинации в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка в пункте вакцинации от коронавируса в ТК "Заневский каскад" в Санкт-Петербурге
Девушка в пункте вакцинации от коронавируса в ТК Заневский каскад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. При необходимости в Санкт-Петербурге введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для определенных групп населения, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия в прямом эфире интернет-газеты "Фонтанка".

"Но это может сработать не на пользу вакцинации, нужно все-таки людей убеждать", — добавила она.

Нынешние темпы вакцинации Чхинджерия назвала достаточными — они существенно выросли за последние три недели.
Первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов напомнил, что в Петербурге действует правило обязательной вакцинации для госслужащих, а также персонала госпредприятий и госучреждений. Кроме того, по его оценке, представители сферы услуг на добровольных началах "настойчиво и хорошо" идут к тому, чтобы большинство работников сделали прививки.
С начала массовой вакцинации в Петербурге привили 1 183 773 человека, из них 819 039 получили оба компонента вакцины.
 
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