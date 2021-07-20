https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742045295.html
В Госдуме высказались об идее наказывать за призыв к отказу от вакцинации
В Госдуме высказались об идее наказывать за призыв к отказу от вакцинации - РИА Новости, 20.07.2021
В Госдуме высказались об идее наказывать за призыв к отказу от вакцинации
В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству не спешат поддерживать идею введения уголовной ответственности за призывы к отказу от вакцинации... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:16
2021-07-20T15:16
2021-07-20T15:16
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
владимир петров
здоровье - общество
госдума рф
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству не спешат поддерживать идею введения уголовной ответственности за призывы к отказу от вакцинации против COVID-19, поскольку в данном случае нужна, прежде всего, разъяснительная работа.Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации от коронавируса по немедицинским показаниям, сообщил ранее RT со ссылкой на копию письма Петрова на имя министра юстиции Константина Чуйченко.Он добавил, что данную инициативу еще не видел в деталях, но "не склонен давать резкие оценки и быстрые суждения"."И собственно говоря, отношение у нас на сегодняшний день, в целом, - это добровольность вакцинации. Да, определенные категории обязаны, исходя из санэпидобстановки, быть привиты – это было всегда… Все другие вещи надо обсуждать", - добавил Бессарабов.
https://ria.ru/20210720/yurist-1741986537.html
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В Госдуме высказались об идее наказывать за призыв к отказу от вакцинации
Депута Госдумы Бессарабов не поддержал идею наказывать за призыв к отказу от вакцинации