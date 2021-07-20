https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742045295.html

В Госдуме высказались об идее наказывать за призыв к отказу от вакцинации

В Госдуме высказались об идее наказывать за призыв к отказу от вакцинации - РИА Новости, 20.07.2021

В Госдуме высказались об идее наказывать за призыв к отказу от вакцинации

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству не спешат поддерживать идею введения уголовной ответственности за призывы к отказу от вакцинации... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T15:16

2021-07-20T15:16

2021-07-20T15:16

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

владимир петров

здоровье - общество

госдума рф

единая россия

константин чуйченко

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству не спешат поддерживать идею введения уголовной ответственности за призывы к отказу от вакцинации против COVID-19, поскольку в данном случае нужна, прежде всего, разъяснительная работа.Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации от коронавируса по немедицинским показаниям, сообщил ранее RT со ссылкой на копию письма Петрова на имя министра юстиции Константина Чуйченко.Он добавил, что данную инициативу еще не видел в деталях, но "не склонен давать резкие оценки и быстрые суждения"."И собственно говоря, отношение у нас на сегодняшний день, в целом, - это добровольность вакцинации. Да, определенные категории обязаны, исходя из санэпидобстановки, быть привиты – это было всегда… Все другие вещи надо обсуждать", - добавил Бессарабов.

https://ria.ru/20210720/yurist-1741986537.html

ленинградская область

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, владимир петров, здоровье - общество, госдума рф, единая россия, константин чуйченко, ленинградская область, общество