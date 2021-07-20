https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742024325.html

Совфед обратился к МВД и Роскомнадзору за данными о фейках про вакцинацию

Совфед обратился к МВД и Роскомнадзору за данными о фейках про вакцинацию - РИА Новости, 20.07.2021

Совфед обратился к МВД и Роскомнадзору за данными о фейках про вакцинацию

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:37

2021-07-20T13:37

2021-07-20T13:37

распространение коронавируса

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россия

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андрей клишас

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой предоставить статистику случаев распространения недостоверной информации о коронавирусной инфекции и вакцинации от COVID, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас."В целях мониторинга практики применения федеральных законов просим дать указание о направлении в адрес комитета статистических сведений и аналитической информации о правоприменительной практике,… уделив особое внимание распространению заведомо недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и о приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан (вакцинация)", - говорится в обращениях.Как сообщил Клишас, речь идет о применении норм Уголовного, Уголовно-процессуального и Административного кодексов РФ в части уголовной и административной ответственности за распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Распространение фейков о коронавирусе и прививках от COVID подпадает под действие этих норм."Комитет проводит мониторинг этих норм. Цель - убедиться, работают ли положения закона", - сказал Клишас.В Совфеде ожидают информацию от ведомств к 1 августа.

https://ria.ru/20210720/koronavirus-1741999776.html

https://ria.ru/20210719/spravki-1741918552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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