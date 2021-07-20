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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742024325.html
Совфед обратился к МВД и Роскомнадзору за данными о фейках про вакцинацию
Совфед обратился к МВД и Роскомнадзору за данными о фейках про вакцинацию - РИА Новости, 20.07.2021
Совфед обратился к МВД и Роскомнадзору за данными о фейках про вакцинацию
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:37
2021-07-20T13:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
андрей клишас
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой предоставить статистику случаев распространения недостоверной информации о коронавирусной инфекции и вакцинации от COVID, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас."В целях мониторинга практики применения федеральных законов просим дать указание о направлении в адрес комитета статистических сведений и аналитической информации о правоприменительной практике,… уделив особое внимание распространению заведомо недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и о приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан (вакцинация)", - говорится в обращениях.Как сообщил Клишас, речь идет о применении норм Уголовного, Уголовно-процессуального и Административного кодексов РФ в части уголовной и административной ответственности за распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Распространение фейков о коронавирусе и прививках от COVID подпадает под действие этих норм."Комитет проводит мониторинг этих норм. Цель - убедиться, работают ли положения закона", - сказал Клишас.В Совфеде ожидают информацию от ведомств к 1 августа.
https://ria.ru/20210720/koronavirus-1741999776.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, андрей клишас, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, владимир колокольцев, общество
13:37 20.07.2021
 
Совфед обратился к МВД и Роскомнадзору за данными о фейках про вакцинацию

Совфед обратился к МВД и Роскомнадзору с просьбой предоставить данные о фейках про вакцинацию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой предоставить статистику случаев распространения недостоверной информации о коронавирусной инфекции и вакцинации от COVID, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
"В целях мониторинга практики применения федеральных законов просим дать указание о направлении в адрес комитета статистических сведений и аналитической информации о правоприменительной практике,… уделив особое внимание распространению заведомо недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и о приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан (вакцинация)", - говорится в обращениях.
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 11:53Распространение коронавируса
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Как сообщил Клишас, речь идет о применении норм Уголовного, Уголовно-процессуального и Административного кодексов РФ в части уголовной и административной ответственности за распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Распространение фейков о коронавирусе и прививках от COVID подпадает под действие этих норм.
"Комитет проводит мониторинг этих норм. Цель - убедиться, работают ли положения закона", - сказал Клишас.
В Совфеде ожидают информацию от ведомств к 1 августа.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАндрей КлишасЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Совет Федерации РФВладимир КолокольцевОбщество
 
 
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