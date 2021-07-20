https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742024325.html
Совфед обратился к МВД и Роскомнадзору за данными о фейках про вакцинацию
Совфед обратился к МВД и Роскомнадзору за данными о фейках про вакцинацию - РИА Новости, 20.07.2021
Совфед обратился к МВД и Роскомнадзору за данными о фейках про вакцинацию
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:37
2021-07-20T13:37
2021-07-20T13:37
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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андрей клишас
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой предоставить статистику случаев распространения недостоверной информации о коронавирусной инфекции и вакцинации от COVID, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас."В целях мониторинга практики применения федеральных законов просим дать указание о направлении в адрес комитета статистических сведений и аналитической информации о правоприменительной практике,… уделив особое внимание распространению заведомо недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и о приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан (вакцинация)", - говорится в обращениях.Как сообщил Клишас, речь идет о применении норм Уголовного, Уголовно-процессуального и Административного кодексов РФ в части уголовной и административной ответственности за распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Распространение фейков о коронавирусе и прививках от COVID подпадает под действие этих норм."Комитет проводит мониторинг этих норм. Цель - убедиться, работают ли положения закона", - сказал Клишас.В Совфеде ожидают информацию от ведомств к 1 августа.
https://ria.ru/20210720/koronavirus-1741999776.html
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Совфед обратился к МВД и Роскомнадзору за данными о фейках про вакцинацию
Совфед обратился к МВД и Роскомнадзору с просьбой предоставить данные о фейках про вакцинацию