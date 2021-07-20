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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210720/vaktsina-1741961232.html
В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации - РИА Новости, 20.07.2021
В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров заявил о необходимости ввести ответственность за призыв к отказу от... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T06:22
2021-07-20T06:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир петров
здоровье
общественная палата рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
константин чуйченко
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров заявил о необходимости ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, пишет RT со ссылкой на письмо на имя главы Минюста Константина Чуйченко.Автор инициативы обратил внимание, что часть россиян пропагандирует домыслы о "вреде" вакцин. При этом некоторые медработники воспроизводят подобные мифы, отговаривая людей прививаться. Также собеседник телеканала отметил факт возникновения "черного рынка" продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных.Член Общественной палаты Ленобласти считает, нововведения позволят искоренить "недопустимые явления" в стране и повысить ответственное отношения граждан к вакцинации.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир петров, здоровье, общественная палата рф, министерство юстиции рф (минюст россии), константин чуйченко, ленинградская область, общество
06:22 20.07.2021
 
В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации

Член Общественной палаты Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров заявил о необходимости ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, пишет RT со ссылкой на письмо на имя главы Минюста Константина Чуйченко.
Автор инициативы обратил внимание, что часть россиян пропагандирует домыслы о "вреде" вакцин. При этом некоторые медработники воспроизводят подобные мифы, отговаривая людей прививаться. Также собеседник телеканала отметил факт возникновения "черного рынка" продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных.
"В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании", — отметил Чуйченко.
Член Общественной палаты Ленобласти считает, нововведения позволят искоренить "недопустимые явления" в стране и повысить ответственное отношения граждан к вакцинации.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПетровЗдоровьеОбщественная палата РФМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Константин ЧуйченкоЛенинградская областьОбщество
 
 
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