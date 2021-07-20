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В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации - РИА Новости, 20.07.2021
В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров заявил о необходимости ввести ответственность за призыв к отказу от... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T06:22
2021-07-20T06:22
2021-07-20T06:22
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров заявил о необходимости ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, пишет RT со ссылкой на письмо на имя главы Минюста Константина Чуйченко.Автор инициативы обратил внимание, что часть россиян пропагандирует домыслы о "вреде" вакцин. При этом некоторые медработники воспроизводят подобные мифы, отговаривая людей прививаться. Также собеседник телеканала отметил факт возникновения "черного рынка" продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных.Член Общественной палаты Ленобласти считает, нововведения позволят искоренить "недопустимые явления" в стране и повысить ответственное отношения граждан к вакцинации.
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В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
Член Общественной палаты Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации