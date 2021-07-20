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СМИ: в Сеть утекли данные о 7,8 миллиона платежных операций россиян
СМИ: в Сеть утекли данные о 7,8 миллиона платежных операций россиян - РИА Новости, 20.07.2021
СМИ: в Сеть утекли данные о 7,8 миллиона платежных операций россиян
В Telegram попала база данных из 7,8 миллиона записей о транзакциях россиян по оплате услуг сервиса SMS-activate, сообщают "Известия" со ссылкой на сервис по... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T08:52
2021-07-20T10:14
ашот оганесян
павел мясоедов
telegram (приложение)
общество
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В Сеть утекли данные о 7,8 миллиона платежных операций россиян
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Telegram попала база данных из 7,8 миллиона записей о транзакциях россиян по оплате услуг сервиса SMS-activate, сообщают "Известия" со ссылкой на сервис по мониторингу даркнета DLBI.Файл появился в Сети 16 июля. В нем содержится информация о сумме операции, дате ее проведения, первых шести и последних четырех цифрах номера карты, сроках ее действия, платежной системе и банке.По мнению основателя DLBI Ашота Оганесяна, причиной утечки мог стать открытый доступ по прямой ссылке к лог-файлу сайта. Он уточнил, что всего в базе содержится не менее 163 тысяч адресов электронной почты пользователей, но действительны из них только около 50 тысяч.Портал SMS-activate предоставляет клиентам виртуальные номера для приема СМС со всего мира. Это позволяет, например, завести дополнительный аккаунт в соцсети, где пользователь уже зарегистрирован.
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ашот оганесян, павел мясоедов, telegram (приложение), общество
08:52 20.07.2021 (обновлено: 10:14 20.07.2021)
 
СМИ: в Сеть утекли данные о 7,8 миллиона платежных операций россиян

"Известия": в Telegram утекли данные о транзакциях клиентов сервиса SMS-activate

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Telegram попала база данных из 7,8 миллиона записей о транзакциях россиян по оплате услуг сервиса SMS-activate, сообщают "Известия" со ссылкой на сервис по мониторингу даркнета DLBI.
Файл появился в Сети 16 июля. В нем содержится информация о сумме операции, дате ее проведения, первых шести и последних четырех цифрах номера карты, сроках ее действия, платежной системе и банке.
По мнению основателя DLBI Ашота Оганесяна, причиной утечки мог стать открытый доступ по прямой ссылке к лог-файлу сайта. Он уточнил, что всего в базе содержится не менее 163 тысяч адресов электронной почты пользователей, но действительны из них только около 50 тысяч.
Портал SMS-activate предоставляет клиентам виртуальные номера для приема СМС со всего мира. Это позволяет, например, завести дополнительный аккаунт в соцсети, где пользователь уже зарегистрирован.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 22:00Авторы
Биометрия — простор для мошенничества?
 
Ашот ОганесянПавел МясоедовTelegram (приложение)Общество
 
 
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