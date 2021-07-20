https://ria.ru/20210720/utechka-1741967912.html

СМИ: в Сеть утекли данные о 7,8 миллиона платежных операций россиян

СМИ: в Сеть утекли данные о 7,8 миллиона платежных операций россиян - РИА Новости, 20.07.2021

СМИ: в Сеть утекли данные о 7,8 миллиона платежных операций россиян

В Telegram попала база данных из 7,8 миллиона записей о транзакциях россиян по оплате услуг сервиса SMS-activate, сообщают "Известия" со ссылкой на сервис по... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T08:52

2021-07-20T08:52

2021-07-20T10:14

ашот оганесян

павел мясоедов

telegram (приложение)

общество

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В Сеть утекли данные о 7,8 миллиона платежных операций россиян

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Telegram попала база данных из 7,8 миллиона записей о транзакциях россиян по оплате услуг сервиса SMS-activate, сообщают "Известия" со ссылкой на сервис по мониторингу даркнета DLBI.Файл появился в Сети 16 июля. В нем содержится информация о сумме операции, дате ее проведения, первых шести и последних четырех цифрах номера карты, сроках ее действия, платежной системе и банке.По мнению основателя DLBI Ашота Оганесяна, причиной утечки мог стать открытый доступ по прямой ссылке к лог-файлу сайта. Он уточнил, что всего в базе содержится не менее 163 тысяч адресов электронной почты пользователей, но действительны из них только около 50 тысяч.Портал SMS-activate предоставляет клиентам виртуальные номера для приема СМС со всего мира. Это позволяет, например, завести дополнительный аккаунт в соцсети, где пользователь уже зарегистрирован.

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/biometriya-1732873742.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ашот оганесян, павел мясоедов, telegram (приложение), общество