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На Урале задержали 17 человек по делу о незаконной добыче драгметаллов
На Урале задержали 17 человек по делу о незаконной добыче драгметаллов - РИА Новости, 20.07.2021
На Урале задержали 17 человек по делу о незаконной добыче драгметаллов
Росгвардия совместно с сотрудниками ФСБ вблизи ЗАТО Лесной в Свердловской области задержала 17 человек, подозреваемых в незаконной добыче драгметаллов, сообщает РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:26
2021-07-20T15:26
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
свердловская область
лесной
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Росгвардия совместно с сотрудниками ФСБ вблизи ЗАТО Лесной в Свердловской области задержала 17 человек, подозреваемых в незаконной добыче драгметаллов, сообщает во вторник пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ."Накануне днем в ходе проведения разведки местности вблизи ЗАТО Лесной группой подразделения спецназа полка по охране важных государственных объектов и специальных грузов Уральского округа Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ в четырех километрах северо-восточнее населенного пункта в районе реки Тура обнаружены 17 человек, проводящих земляные работы по незаконной добыче драгоценных металлов с использованием габаритной техники. Подозреваемые задержаны. Зафиксирован факт незаконной добычи полезных ископаемых", - говорится в сообщении.На месте обнаружены три фронтальных погрузчика и экскаватора, пять самосвалов, грузовик "Урал", трактор и два "УАЗа", а также три водяных насоса для промывки породы, пожарные рукава, бытовки на колесных базах, топливные цистерны."Экспертами установлено - площадь земли и леса имеет следы раскопок и промывки грунта, часть лесного фонда повреждена. Кроме этого на экспертизу направлен намытый песок, предположительно, с содержанием золота и платины. Проводится проверка", - уточняет пресс-служба.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ульяновский автомобильный завод (уаз), свердловская область, лесной, происшествия
15:26 20.07.2021
 
На Урале задержали 17 человек по делу о незаконной добыче драгметаллов

Росгвардия и сотрудники ФСБ задержали 17 человек на Урале по делу о незаконной добыче драгметаллов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Росгвардия совместно с сотрудниками ФСБ вблизи ЗАТО Лесной в Свердловской области задержала 17 человек, подозреваемых в незаконной добыче драгметаллов, сообщает во вторник пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ.
"Накануне днем в ходе проведения разведки местности вблизи ЗАТО Лесной группой подразделения спецназа полка по охране важных государственных объектов и специальных грузов Уральского округа Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ в четырех километрах северо-восточнее населенного пункта в районе реки Тура обнаружены 17 человек, проводящих земляные работы по незаконной добыче драгоценных металлов с использованием габаритной техники. Подозреваемые задержаны. Зафиксирован факт незаконной добычи полезных ископаемых", - говорится в сообщении.
На месте обнаружены три фронтальных погрузчика и экскаватора, пять самосвалов, грузовик "Урал", трактор и два "УАЗа", а также три водяных насоса для промывки породы, пожарные рукава, бытовки на колесных базах, топливные цистерны.
"Экспертами установлено - площадь земли и леса имеет следы раскопок и промывки грунта, часть лесного фонда повреждена. Кроме этого на экспертизу направлен намытый песок, предположительно, с содержанием золота и платины. Проводится проверка", - уточняет пресс-служба.
Добыча золота - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)Свердловская областьЛеснойПроисшествия
 
 
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