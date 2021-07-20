https://ria.ru/20210720/ural-1742046923.html

На Урале задержали 17 человек по делу о незаконной добыче драгметаллов

На Урале задержали 17 человек по делу о незаконной добыче драгметаллов - РИА Новости, 20.07.2021

На Урале задержали 17 человек по делу о незаконной добыче драгметаллов

Росгвардия совместно с сотрудниками ФСБ вблизи ЗАТО Лесной в Свердловской области задержала 17 человек, подозреваемых в незаконной добыче драгметаллов, сообщает РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T15:26

2021-07-20T15:26

2021-07-20T15:26

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ульяновский автомобильный завод (уаз)

свердловская область

лесной

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Росгвардия совместно с сотрудниками ФСБ вблизи ЗАТО Лесной в Свердловской области задержала 17 человек, подозреваемых в незаконной добыче драгметаллов, сообщает во вторник пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ."Накануне днем в ходе проведения разведки местности вблизи ЗАТО Лесной группой подразделения спецназа полка по охране важных государственных объектов и специальных грузов Уральского округа Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ в четырех километрах северо-восточнее населенного пункта в районе реки Тура обнаружены 17 человек, проводящих земляные работы по незаконной добыче драгоценных металлов с использованием габаритной техники. Подозреваемые задержаны. Зафиксирован факт незаконной добычи полезных ископаемых", - говорится в сообщении.На месте обнаружены три фронтальных погрузчика и экскаватора, пять самосвалов, грузовик "Урал", трактор и два "УАЗа", а также три водяных насоса для промывки породы, пожарные рукава, бытовки на колесных базах, топливные цистерны."Экспертами установлено - площадь земли и леса имеет следы раскопок и промывки грунта, часть лесного фонда повреждена. Кроме этого на экспертизу направлен намытый песок, предположительно, с содержанием золота и платины. Проводится проверка", - уточняет пресс-служба.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/zoloto-1598291751.html

россия

свердловская область

лесной

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ульяновский автомобильный завод (уаз), свердловская область, лесной, происшествия