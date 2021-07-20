https://ria.ru/20210720/ukraina-1742112951.html

В Минздраве Украины оценили последствия аварии на "Ровноазот"

В Минздраве Украины оценили последствия аварии на "Ровноазот" - РИА Новости, 20.07.2021

В Минздраве Украины оценили последствия аварии на "Ровноазот"

Концентрация вредных веществ в воздухе рядом с местом аварии на украинском химическом заводе "Ровноазот" не превышает допустимых норм, сообщила во вторник... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T21:47

2021-07-20T21:47

2021-07-20T21:48

завод

министерство здравоохранения украины (минздрав украины)

здоровье - общество

авария

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КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Концентрация вредных веществ в воздухе рядом с местом аварии на украинском химическом заводе "Ровноазот" не превышает допустимых норм, сообщила во вторник вечером пресс-служба минздрава.Выброс нитрозных газов произошел на украинском предприятии "Ровноазот" в Ровенской области во вторник, никто не пострадал, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Group DF, в которую входит предприятие, Олег Арестархов. Позже полиция по данному инциденту возбудила уголовное дело."Сейчас в жилой застройке концентрация вредных веществ почти в 10 раз меньше предельно допустимой. Поступление загрязняющих веществ в воздух прекращено. Никто не пострадал. Но экстренная медицинская помощь была мобилизована сразу, как только произошло событие. Был определен коридор для санитарного транспорта. Ситуация на контроле", - говорится в сообщении в Facebook министерства.

https://ria.ru/20201229/vozdukh-1591321492.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

завод, министерство здравоохранения украины (минздрав украины), здоровье - общество, авария