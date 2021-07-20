https://ria.ru/20210720/ukraina-1742078185.html

На Украине пригрозили России "оружием будущего"

На Украине пригрозили России "оружием будущего" - РИА Новости, 20.07.2021

На Украине пригрозили России "оружием будущего"

Для борьбы с Россией Украине следует вкладываться в ракетостроение, заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в беседе... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:40

2021-07-20T17:40

2021-07-20T18:18

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Для борьбы с Россией Украине следует вкладываться в ракетостроение, заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в беседе с интернет-телеканалом Hromadske.tv.По его словам, первый дивизион Украина может получить уже в середине следующего года."Если бы мы сосредоточились, то за три года было бы защищено море", — добавил Бадрак.Специалист отметил, что видит перспективы в ракетостроении, так как этот вариант вооружения дешевле. Например, роботизированные комплексы, оснащенные противотанковыми ракетами, существенно выигрывают в цене перед новым бронетранспортером.В материале уточняется, что на Львовском форуме представили украинские военные разработки преимущественно от частных компаний. Помимо ракет, журналистам показали военные дроны "Сокол" и роботизированные беспилотные комплексы "Гром" и "Скорпион".Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210720/krym-1741957393.html

https://ria.ru/20210719/smeshno-1741886818.html

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россия, львов, украина, в мире