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На Украине пригрозили России "оружием будущего"
На Украине пригрозили России "оружием будущего" - РИА Новости, 20.07.2021
На Украине пригрозили России "оружием будущего"
Для борьбы с Россией Украине следует вкладываться в ракетостроение, заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в беседе... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:40
2021-07-20T18:18
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львов
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Для борьбы с Россией Украине следует вкладываться в ракетостроение, заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в беседе с интернет-телеканалом Hromadske.tv.По его словам, первый дивизион Украина может получить уже в середине следующего года."Если бы мы сосредоточились, то за три года было бы защищено море", — добавил Бадрак.Специалист отметил, что видит перспективы в ракетостроении, так как этот вариант вооружения дешевле. Например, роботизированные комплексы, оснащенные противотанковыми ракетами, существенно выигрывают в цене перед новым бронетранспортером.В материале уточняется, что на Львовском форуме представили украинские военные разработки преимущественно от частных компаний. Помимо ракет, журналистам показали военные дроны "Сокол" и роботизированные беспилотные комплексы "Гром" и "Скорпион".Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210720/krym-1741957393.html
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россия, львов, украина, в мире
17:40 20.07.2021 (обновлено: 18:18 20.07.2021)
 
На Украине пригрозили России "оружием будущего"

Украинский военный эксперт Бадрак заявил об эффективности ракет в борьбе с Россией

CC BY 4.0 / Администрация президента Украины / Испытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
CC BY 4.0 / Администрация президента Украины /
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Для борьбы с Россией Украине следует вкладываться в ракетостроение, заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в беседе с интернет-телеканалом Hromadske.tv.

"Если бы мы имели десять дивизионов ракетных комплексов "Нептун" в ВМС, то российские корабли не ходили бы так нагло, как сегодня", — подчеркнул эксперт, назвав их "оружием будущего".

По его словам, первый дивизион Украина может получить уже в середине следующего года.
"Если бы мы сосредоточились, то за три года было бы защищено море", — добавил Бадрак.
Специалист отметил, что видит перспективы в ракетостроении, так как этот вариант вооружения дешевле. Например, роботизированные комплексы, оснащенные противотанковыми ракетами, существенно выигрывают в цене перед новым бронетранспортером.
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В материале уточняется, что на Львовском форуме представили украинские военные разработки преимущественно от частных компаний. Помимо ракет, журналистам показали военные дроны "Сокол" и роботизированные беспилотные комплексы "Гром" и "Скорпион".
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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