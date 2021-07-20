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Общее будущее у Украины связано не с Россией, а с Европой, заявили в МИД
Общее будущее у Украины связано не с Россией, а с Европой, заявили в МИД - РИА Новости, 20.07.2021
Общее будущее у Украины связано не с Россией, а с Европой, заявили в МИД
Украина действительно имела общее прошлое с Россией, но будущее страны находится в Европе наряду со странами-членами "Ассоциированного трио" - Грузией и... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:13
2021-07-20T13:17
саломе зурабишвили
майя санду
дмитрий кулеба
европейский совет
евросоюз
владимир зеленский
молдавия
грузия
украина
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КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Украина действительно имела общее прошлое с Россией, но будущее страны находится в Европе наряду со странами-членами "Ассоциированного трио" - Грузией и Молдавией, считает украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.В понедельник президент Украины Владимир Зеленский посетил Грузию с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с грузинским и молдавским лидерами Саломе Зурабишвили и Майей Санду, а также с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Также президенты Украины, Грузии и Молдавии подписали декларацию саммита "Ассоциированного трио"."Ассоциированное трио" - это, по сути, отрезание трех наших стран от "русского мира", от концепций "единого народа". Возможно, у нас и было действительно общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими - не с Россией... Мы должны с ней строить отношения, потому что она остается политической реальностью, мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе", - сказал Кулеба в видеообращении по итогам визита в Грузию, опубликованном на его странице в Facebook.Он также считает, что без членства Украины, Грузии и Молдавии в Европейском Союзе "обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно". По его словам, в Евросоюзе все больше европейских стран начинают думать в рамках этой парадигмы.Украина, Грузия и Молдавия подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио" 17 мая 2021 года в Киеве. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза. "Ассоциированное трио" - это трехсторонний формат, в котором Украина, Грузия и Молдавия координируют усилия по евроинтеграции.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210517/integratsiya-1732637496.html
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саломе зурабишвили, майя санду, дмитрий кулеба, европейский совет, евросоюз, владимир зеленский, молдавия, грузия, украина, в мире
13:13 20.07.2021 (обновлено: 13:17 20.07.2021)
 
Общее будущее у Украины связано не с Россией, а с Европой, заявили в МИД

Глава МИД Кулеба: Украина имеет общее прошлое с Россией, но ее будущее находится в Европе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Украина действительно имела общее прошлое с Россией, но будущее страны находится в Европе наряду со странами-членами "Ассоциированного трио" - Грузией и Молдавией, считает украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский посетил Грузию с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с грузинским и молдавским лидерами Саломе Зурабишвили и Майей Санду, а также с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Также президенты Украины, Грузии и Молдавии подписали декларацию саммита "Ассоциированного трио".
Киев - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 14:24
Украина создала "Ассоциированное трио" с Грузией и Молдавией
"Ассоциированное трио" - это, по сути, отрезание трех наших стран от "русского мира", от концепций "единого народа". Возможно, у нас и было действительно общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими - не с Россией... Мы должны с ней строить отношения, потому что она остается политической реальностью, мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе", - сказал Кулеба в видеообращении по итогам визита в Грузию, опубликованном на его странице в Facebook.
Он также считает, что без членства Украины, Грузии и Молдавии в Европейском Союзе "обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно". По его словам, в Евросоюзе все больше европейских стран начинают думать в рамках этой парадигмы.
Президент Литвы Гитанас Науседа выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 13:27
Литва призвала ЕС поддержать евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдавии
Украина, Грузия и Молдавия подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио" 17 мая 2021 года в Киеве. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза. "Ассоциированное трио" - это трехсторонний формат, в котором Украина, Грузия и Молдавия координируют усилия по евроинтеграции.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Саломе ЗурабишвилиМайя СандуДмитрий КулебаЕвропейский советЕвросоюзВладимир ЗеленскийМолдавияГрузияУкраинаВ мире
 
 
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