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Депутат Рады оскорбил соратника Зеленского за издевательство над русскими
Депутат Рады оскорбил соратника Зеленского за издевательство над русскими - РИА Новости, 20.07.2021
Депутат Рады оскорбил соратника Зеленского за издевательство над русскими
Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович резко высказался в адрес члена фракции "Слуга народа" Олега Семинского после его... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T02:09
2021-07-20T02:09
юрий ткачев
олег семинский
вадим рабинович
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович резко высказался в адрес члена фракции "Слуга народа" Олега Семинского после его резкого комментария о русскоговорящих жителях Украины. Его слова приведены на сайте партии.Ранее Семинский написал в Facebook, что русские жители страны больше не будут обладать всеми правами человека после принятия закона о "коренных народах". Затем он удалил этот пост, однако скриншот опубликовал на своей странице в телеграме главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев.Парламентарий считает, что такое заявление мог сделать только "идиот", а сам закон называет издевательским.Депутат от ОПЗЖ отметил, что партия собирается подать в суд на Семинского после его высказывания.Ранее Верховная рада окончательно приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма, — крымские татары, караимы и крымчаки. Закон инициировал Владимир Зеленский, в парламенте его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать президент.
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юрий ткачев, олег семинский, вадим рабинович, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
02:09 20.07.2021
 
Депутат Рады оскорбил соратника Зеленского за издевательство над русскими

Депутат Рады Рабинович оскорбил соратника Зеленского Семинского за издевательство над русскими

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович резко высказался в адрес члена фракции "Слуга народа" Олега Семинского после его резкого комментария о русскоговорящих жителях Украины. Его слова приведены на сайте партии.
Ранее Семинский написал в Facebook, что русские жители страны больше не будут обладать всеми правами человека после принятия закона о "коренных народах". Затем он удалил этот пост, однако скриншот опубликовал на своей странице в телеграме главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев.
Парламентарий считает, что такое заявление мог сделать только "идиот", а сам закон называет издевательским.
"Слуги" сами ответили на все вопросы: закон принят только для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке, закон лишил их элементарных прав. Такое просто невозможно, но власть сама это подтвердила — один идиот заявил, что "наконец-то все, кто разговаривает на русском языке, лишены всяких гражданских прав", — заявил Рабинович.
Депутат от ОПЗЖ отметил, что партия собирается подать в суд на Семинского после его высказывания.
Ранее Верховная рада окончательно приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма, — крымские татары, караимы и крымчаки. Закон инициировал Владимир Зеленский, в парламенте его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать президент.
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