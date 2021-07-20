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Депутат Рады оскорбил соратника Зеленского за издевательство над русскими

Депутат Рады оскорбил соратника Зеленского за издевательство над русскими - РИА Новости, 20.07.2021

Депутат Рады оскорбил соратника Зеленского за издевательство над русскими

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович резко высказался в адрес члена фракции "Слуга народа" Олега Семинского после его... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T02:09

2021-07-20T02:09

2021-07-20T02:09

юрий ткачев

олег семинский

вадим рабинович

верховная рада украины

владимир зеленский

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в мире

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович резко высказался в адрес члена фракции "Слуга народа" Олега Семинского после его резкого комментария о русскоговорящих жителях Украины. Его слова приведены на сайте партии.Ранее Семинский написал в Facebook, что русские жители страны больше не будут обладать всеми правами человека после принятия закона о "коренных народах". Затем он удалил этот пост, однако скриншот опубликовал на своей странице в телеграме главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев.Парламентарий считает, что такое заявление мог сделать только "идиот", а сам закон называет издевательским.Депутат от ОПЗЖ отметил, что партия собирается подать в суд на Семинского после его высказывания.Ранее Верховная рада окончательно приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма, — крымские татары, караимы и крымчаки. Закон инициировал Владимир Зеленский, в парламенте его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать президент.

https://ria.ru/20210702/krym-1739552279.html

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юрий ткачев, олег семинский, вадим рабинович, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире