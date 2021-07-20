https://ria.ru/20210720/uchenye-1741966819.html

В России разработали уникальную технологию лечения инфекционных артритов

В России разработали уникальную технологию лечения инфекционных артритов - РИА Новости, 20.07.2021

В России разработали уникальную технологию лечения инфекционных артритов

Уникальную технологию лечения инфекционных артритов разработали в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T08:37

2021-07-20T08:37

2021-07-20T16:54

россия

общество

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Уникальную технологию лечения инфекционных артритов разработали в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, сообщили РИА Новости в центре.Новую методику также можно применять и при туберкулезе суставов.Специалисты центра предложили и внедрили двухэтапное эндопротезирование с использованием на первом этапе собственной модели спейсера — временного эндопротеза, насыщенного антимикробными препаратами с противотуберкулезной активностью с учетом индивидуальной чувствительности микроорганизма.Технология позволяет избежать длительной иммобилизации при лечении пациентов и значительно улучшает качество их жизни, отметили в центре.

https://ria.ru/20210720/vich-1741958154.html

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2021

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