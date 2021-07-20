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В России разработали уникальную технологию лечения инфекционных артритов
В России разработали уникальную технологию лечения инфекционных артритов - РИА Новости, 20.07.2021
В России разработали уникальную технологию лечения инфекционных артритов
Уникальную технологию лечения инфекционных артритов разработали в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T08:37
2021-07-20T16:54
россия
общество
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Уникальную технологию лечения инфекционных артритов разработали в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, сообщили РИА Новости в центре.Новую методику также можно применять и при туберкулезе суставов.Специалисты центра предложили и внедрили двухэтапное эндопротезирование с использованием на первом этапе собственной модели спейсера — временного эндопротеза, насыщенного антимикробными препаратами с противотуберкулезной активностью с учетом индивидуальной чувствительности микроорганизма.Технология позволяет избежать длительной иммобилизации при лечении пациентов и значительно улучшает качество их жизни, отметили в центре.
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россия, общество
08:37 20.07.2021 (обновлено: 16:54 20.07.2021)
 
В России разработали уникальную технологию лечения инфекционных артритов

Российские ученые разработали уникальную технологию лечения инфекционных артритов

© Depositphotos / depositedharУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Depositphotos / depositedhar
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Уникальную технологию лечения инфекционных артритов разработали в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, сообщили РИА Новости в центре.
Новую методику также можно применять и при туберкулезе суставов.
Специалисты центра предложили и внедрили двухэтапное эндопротезирование с использованием на первом этапе собственной модели спейсера — временного эндопротеза, насыщенного антимикробными препаратами с противотуберкулезной активностью с учетом индивидуальной чувствительности микроорганизма.
Технология позволяет избежать длительной иммобилизации при лечении пациентов и значительно улучшает качество их жизни, отметили в центре.
Лаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 04:06
Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
 
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