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Российские военные примут участие в учениях у границы с Афганистаном
Российские военные примут участие в учениях у границы с Афганистаном - РИА Новости, 20.07.2021
Российские военные примут участие в учениях у границы с Афганистаном
Около 1,5 тысячи военных России и Узбекистана примут участие в совместных учениях у границы с Афганистаном в начале августа, сообщает во вторник Центральный... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:48
2021-07-20T15:07
россия
центральный военный округ
узбекистан
талибан
армия
безопасность
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Около 1,5 тысячи военных России и Узбекистана примут участие в совместных учениях у границы с Афганистаном в начале августа, сообщает во вторник Центральный военный округ (ЦВО)."Около 1,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан примут участие в совместном учении, которое пройдет с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Практические действия учения пройдут на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной", - говорится в сообщении.В рамках учений военнослужащие совместной группировки войск отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центральноазиатского региона. Основу российского контингента составят военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа.Ранее командующий войсками генерал-полковник ЦВО Александр Лапин сообщал, что с 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области на юге Таджикистана также пройдут совместные учения воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана, где российскую сторон представят подразделения 201-й военной базы.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признан террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/lavrov-1740373262.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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россия, центральный военный округ, узбекистан, талибан, армия, безопасность
14:48 20.07.2021 (обновлено: 15:07 20.07.2021)
 
Российские военные примут участие в учениях у границы с Афганистаном

Около 1,5 тысячи военных из России и Узбекистана примут участие в учениях у границы с Афганистаном

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодготовка офицеров Вооруженных сил РФ
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Около 1,5 тысячи военных России и Узбекистана примут участие в совместных учениях у границы с Афганистаном в начале августа, сообщает во вторник Центральный военный округ (ЦВО).
"Около 1,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан примут участие в совместном учении, которое пройдет с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Практические действия учения пройдут на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 07:46В мире
Лавров ответил на вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан
В рамках учений военнослужащие совместной группировки войск отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центральноазиатского региона. Основу российского контингента составят военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа.
Ранее командующий войсками генерал-полковник ЦВО Александр Лапин сообщал, что с 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области на юге Таджикистана также пройдут совместные учения воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана, где российскую сторон представят подразделения 201-й военной базы.
Контрольно-пропускной пункт в Кабуле - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 13:28
Талибы готовы к компромиссу в Афганистане, заявили в МИД
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признан террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
РоссияЦентральный военный округУзбекистанТалибанАрмияБезопасность
 
 
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