https://ria.ru/20210720/ucheniya-1742039951.html

Российские военные примут участие в учениях у границы с Афганистаном

Российские военные примут участие в учениях у границы с Афганистаном - РИА Новости, 20.07.2021

Российские военные примут участие в учениях у границы с Афганистаном

Около 1,5 тысячи военных России и Узбекистана примут участие в совместных учениях у границы с Афганистаном в начале августа, сообщает во вторник Центральный... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:48

2021-07-20T14:48

2021-07-20T15:07

россия

центральный военный округ

узбекистан

талибан

армия

безопасность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Около 1,5 тысячи военных России и Узбекистана примут участие в совместных учениях у границы с Афганистаном в начале августа, сообщает во вторник Центральный военный округ (ЦВО)."Около 1,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан примут участие в совместном учении, которое пройдет с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Практические действия учения пройдут на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной", - говорится в сообщении.В рамках учений военнослужащие совместной группировки войск отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центральноазиатского региона. Основу российского контингента составят военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа.Ранее командующий войсками генерал-полковник ЦВО Александр Лапин сообщал, что с 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области на юге Таджикистана также пройдут совместные учения воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана, где российскую сторон представят подразделения 201-й военной базы.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признан террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/lavrov-1740373262.html

https://ria.ru/20210720/afganistan-1742022283.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-20T14:48 true PT0M58S

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россия, центральный военный округ, узбекистан, талибан, армия, безопасность