https://ria.ru/20210720/tsirkon-1742016299.html

В Кремле оценили реакцию США на испытания "Циркона"

В Кремле оценили реакцию США на испытания "Циркона" - РИА Новости, 20.07.2021

В Кремле оценили реакцию США на испытания "Циркона"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласен с мнением США, что новые разработки Российской Федерации в области гиперзвукового оружия могут нарушить РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:05

2021-07-20T13:05

2021-07-20T13:28

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласен с мнением США, что новые разработки Российской Федерации в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности.Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге в понедельник высказал обеспокоенность испытанием российской системы "Циркон", заявив, что РФ разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и назвав их "потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу". США, по его словам, свои гиперзвуковые ракеты разрабатывают без такой возможности. В ответ посольство России в США заявило о потенциальном дестабилизирующем эффекте от размещения американских гиперзвуковых систем в Европе, поскольку их небольшое подлетное время почти не оставит России времени на решение и повысит вероятность непреднамеренного конфликта."Если вы помните, президент неоднократно говорил на эти темы, говорил о том, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок, сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности и, кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны Соединенных Штатов Америки и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету", - сказал Песков.Он отметил, что эти действия - это и создание позиционных районов ПРО, развертывание систем для запуска антиракет в Румынии, и в других странах в непосредственной близости к границам России, и те установки, которые, помимо антиракетных, способны быть ещё и средствами запуска ударных ракет. "То есть, все это шло на слом существующего паритета", - подчеркнул Песков."Это требовало принятие мер, которые: а) были способны обезопасить Россию на фоне вот этих действий, которые я перечислил; б) которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета", - дополнил пресс-секретарь президента.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что гиперзвуковая ракета "Циркон", выпущенная в ходе испытаний фрегатом "Адмирал Горшков" из акватории Белого моря, прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 километров, и что тактико-технические характеристики "Циркона" были подтверждены. Комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России, отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20210719/tsirkon-1741838836.html

https://ria.ru/20210507/etap-1731371400.html

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россия, дмитрий песков, москва, сша, в мире