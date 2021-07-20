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В Кремле оценили реакцию США на испытания "Циркона"
В Кремле оценили реакцию США на испытания "Циркона" - РИА Новости, 20.07.2021
В Кремле оценили реакцию США на испытания "Циркона"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласен с мнением США, что новые разработки Российской Федерации в области гиперзвукового оружия могут нарушить РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:05
2021-07-20T13:28
россия
дмитрий песков
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласен с мнением США, что новые разработки Российской Федерации в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности.Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге в понедельник высказал обеспокоенность испытанием российской системы "Циркон", заявив, что РФ разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и назвав их "потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу". США, по его словам, свои гиперзвуковые ракеты разрабатывают без такой возможности. В ответ посольство России в США заявило о потенциальном дестабилизирующем эффекте от размещения американских гиперзвуковых систем в Европе, поскольку их небольшое подлетное время почти не оставит России времени на решение и повысит вероятность непреднамеренного конфликта."Если вы помните, президент неоднократно говорил на эти темы, говорил о том, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок, сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности и, кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны Соединенных Штатов Америки и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету", - сказал Песков.Он отметил, что эти действия - это и создание позиционных районов ПРО, развертывание систем для запуска антиракет в Румынии, и в других странах в непосредственной близости к границам России, и те установки, которые, помимо антиракетных, способны быть ещё и средствами запуска ударных ракет. "То есть, все это шло на слом существующего паритета", - подчеркнул Песков."Это требовало принятие мер, которые: а) были способны обезопасить Россию на фоне вот этих действий, которые я перечислил; б) которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета", - дополнил пресс-секретарь президента.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что гиперзвуковая ракета "Циркон", выпущенная в ходе испытаний фрегатом "Адмирал Горшков" из акватории Белого моря, прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 километров, и что тактико-технические характеристики "Циркона" были подтверждены. Комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20210719/tsirkon-1741838836.html
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россия, дмитрий песков, москва, сша, в мире
13:05 20.07.2021 (обновлено: 13:28 20.07.2021)
 
В Кремле оценили реакцию США на испытания "Циркона"

Пресс-секретарь президента Песков: США сами нарушили паритет в сфере стратегической стабильности

© Фото : Минобороны РоссииПуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с борта фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Минобороны России
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласен с мнением США, что новые разработки Российской Федерации в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге в понедельник высказал обеспокоенность испытанием российской системы "Циркон", заявив, что РФ разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и назвав их "потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу". США, по его словам, свои гиперзвуковые ракеты разрабатывают без такой возможности. В ответ посольство России в США заявило о потенциальном дестабилизирующем эффекте от размещения американских гиперзвуковых систем в Европе, поскольку их небольшое подлетное время почти не оставит России времени на решение и повысит вероятность непреднамеренного конфликта.
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"Если вы помните, президент неоднократно говорил на эти темы, говорил о том, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок, сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности и, кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны Соединенных Штатов Америки и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету", - сказал Песков.
Он отметил, что эти действия - это и создание позиционных районов ПРО, развертывание систем для запуска антиракет в Румынии, и в других странах в непосредственной близости к границам России, и те установки, которые, помимо антиракетных, способны быть ещё и средствами запуска ударных ракет. "То есть, все это шло на слом существующего паритета", - подчеркнул Песков.
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"Это требовало принятие мер, которые: а) были способны обезопасить Россию на фоне вот этих действий, которые я перечислил; б) которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета", - дополнил пресс-секретарь президента.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что гиперзвуковая ракета "Циркон", выпущенная в ходе испытаний фрегатом "Адмирал Горшков" из акватории Белого моря, прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 километров, и что тактико-технические характеристики "Циркона" были подтверждены. Комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России, отметили в Минобороны.
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