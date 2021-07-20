https://ria.ru/20210720/tsirkon-1742004538.html

В Баренцевом море отработают удар "Цирконом" по "авианосцу"

В Баренцевом море отработают удар "Цирконом" по "авианосцу" - РИА Новости, 20.07.2021

В Баренцевом море отработают удар "Цирконом" по "авианосцу"

Фрегат "Адмирал Горшков" в ближайшие дни выполнит новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:15

2021-07-20T12:15

2021-07-20T12:46

россия

циркон

белое море

адмирал горшков (фрегат)

баренцево море

безопасность

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" в ближайшие дни выполнит новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Стрелять будут из акватории Баренцева моря по морской мишени, имитирующей авианосец условного противника.Собеседник агентства добавил, что испытания будут проходить "в условиях сложной помеховой и целевой обстановки".Это второй пуск в этом году, всего — пятый. Прошлый состоялся 19 июля с борта того же "Адмирала Горшкова" из Белого моря по наземной цели в Баренцевом. Как отмечали источники РИА Новости в оборонке, завершение государственных испытаний запланировано на текущий год."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск", которую доведут до уровня 949АМ.

https://ria.ru/20210720/armageddon-1741980525.html

https://ria.ru/20210720/pushkov-1741957197.html

https://ria.ru/20210719/tsirkon-1741838836.html

россия

белое море

баренцево море

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россия, циркон, белое море, адмирал горшков (фрегат), баренцево море, безопасность