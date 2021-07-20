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В Баренцевом море отработают удар "Цирконом" по "авианосцу"
В Баренцевом море отработают удар "Цирконом" по "авианосцу" - РИА Новости, 20.07.2021
В Баренцевом море отработают удар "Цирконом" по "авианосцу"
Фрегат "Адмирал Горшков" в ближайшие дни выполнит новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:15
2021-07-20T12:46
россия
циркон
белое море
адмирал горшков (фрегат)
баренцево море
безопасность
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" в ближайшие дни выполнит новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Стрелять будут из акватории Баренцева моря по морской мишени, имитирующей авианосец условного противника.Собеседник агентства добавил, что испытания будут проходить "в условиях сложной помеховой и целевой обстановки".Это второй пуск в этом году, всего — пятый. Прошлый состоялся 19 июля с борта того же "Адмирала Горшкова" из Белого моря по наземной цели в Баренцевом. Как отмечали источники РИА Новости в оборонке, завершение государственных испытаний запланировано на текущий год."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск", которую доведут до уровня 949АМ.
https://ria.ru/20210720/armageddon-1741980525.html
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россия, циркон, белое море, адмирал горшков (фрегат), баренцево море, безопасность
12:15 20.07.2021 (обновлено: 12:46 20.07.2021)
 
В Баренцевом море отработают удар "Цирконом" по "авианосцу"

Источник: пуск ракеты "Циркон" по "авианосцу" в ближайшие дни пройдет в Баренцевом море

© Фото : Минобороны РоссииПуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с борта фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Минобороны России
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" в ближайшие дни выполнит новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Стрелять будут из акватории Баренцева моря по морской мишени, имитирующей авианосец условного противника.
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Собеседник агентства добавил, что испытания будут проходить "в условиях сложной помеховой и целевой обстановки".
Это второй пуск в этом году, всего — пятый. Прошлый состоялся 19 июля с борта того же "Адмирала Горшкова" из Белого моря по наземной цели в Баренцевом. Как отмечали источники РИА Новости в оборонке, завершение государственных испытаний запланировано на текущий год.
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"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.
Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск", которую доведут до уровня 949АМ.
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете Циркон
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РоссияЦирконБелое мореАдмирал Горшков (фрегат)Баренцево мореБезопасность
 
 
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