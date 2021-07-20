https://ria.ru/20210720/tsirkon-1742004538.html
В Баренцевом море отработают удар "Цирконом" по "авианосцу"
В Баренцевом море отработают удар "Цирконом" по "авианосцу" - РИА Новости, 20.07.2021
В Баренцевом море отработают удар "Цирконом" по "авианосцу"
Фрегат "Адмирал Горшков" в ближайшие дни выполнит новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:15
2021-07-20T12:15
2021-07-20T12:46
россия
циркон
белое море
адмирал горшков (фрегат)
баренцево море
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741799855_340:382:2399:1540_1920x0_80_0_0_97e3ea5d30a7390d04861e3baf50ada5.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" в ближайшие дни выполнит новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Стрелять будут из акватории Баренцева моря по морской мишени, имитирующей авианосец условного противника.Собеседник агентства добавил, что испытания будут проходить "в условиях сложной помеховой и целевой обстановки".Это второй пуск в этом году, всего — пятый. Прошлый состоялся 19 июля с борта того же "Адмирала Горшкова" из Белого моря по наземной цели в Баренцевом. Как отмечали источники РИА Новости в оборонке, завершение государственных испытаний запланировано на текущий год."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск", которую доведут до уровня 949АМ.
https://ria.ru/20210720/armageddon-1741980525.html
https://ria.ru/20210720/pushkov-1741957197.html
https://ria.ru/20210719/tsirkon-1741838836.html
россия
белое море
баренцево море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741799855_476:424:1964:1540_1920x0_80_0_0_be922e72a0343226a77b8b7647fff068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, циркон, белое море, адмирал горшков (фрегат), баренцево море, безопасность
12:15 20.07.2021 (обновлено: 12:46 20.07.2021)
В Баренцевом море отработают удар "Цирконом" по "авианосцу"
Источник: пуск ракеты "Циркон" по "авианосцу" в ближайшие дни пройдет в Баренцевом море
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" в ближайшие дни выполнит новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Стрелять будут из акватории Баренцева моря
по морской мишени, имитирующей авианосец условного противника.
Собеседник агентства добавил, что испытания будут проходить "в условиях сложной помеховой и целевой обстановки".
Это второй пуск в этом году, всего — пятый. Прошлый состоялся 19 июля с борта того же "Адмирала Горшкова" из Белого моря
по наземной цели в Баренцевом. Как отмечали источники РИА Новости в оборонке, завершение государственных испытаний запланировано на текущий год.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.
Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск", которую доведут до уровня 949АМ.