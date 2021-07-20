11:36 20.07.2021 (обновлено: 11:58 20.07.2021)
В ЦИК исключили возможность двойного голосования на выборах
Зампредседателя ЦИК Булаев: участвующих в онлайн-голосовании вычеркнут из списков на участках
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подавшие заявление на участив дистанционном электронном голосовании россияне будут вычеркнуты из списков избирателей на участке, у них будет определенный период для изменения решения о способе голосования, это сделано для исключения попыток голосовать дважды, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Как только вы записались на участок для электронного голосования, из вашего родного участка вас вычёркивают. Мы предлагаем избирателям возможность изменить своё заявление, но делать это нельзя до бесконечности, это можно изменить, есть период, в течение которого это ограничение наступает, по истечении этого периода у вас остаётся заявление на ДЭГ, это заявление остаётся единственным способом, которым вы можете воспользоваться... Отсутствие возможности для возвращения на избирательный участок во многом профилактирует тех, кто хотел бы спекулировать и голосовать и на участке, и электронно. Наше постановление исключает такую возможность для граждан, проживающих на территории РФ", - сказал Будаев на заседании ЦИК во вторник.
Он добавил, что подать заявление можно в период со 2 августа по 13 сентября через Госуслуги или Mos.ru.
По его словам, 10 млн избирателей могут воспользоваться возможностью принять участие в ДЭГ, которое будет проводиться на сентябрьских выборах в семи регионах.
По решению Центризбиркома РФ, дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В Москве дистанционное электронное голосование пройдет на своей платформе.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.