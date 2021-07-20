Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/tsik-1741995419.html
В ЦИК исключили возможность двойного голосования на выборах
В ЦИК исключили возможность двойного голосования на выборах - РИА Новости, 20.07.2021
В ЦИК исключили возможность двойного голосования на выборах
Подавшие заявление на участив дистанционном электронном голосовании россияне будут вычеркнуты из списков избирателей на участке, у них будет определенный период РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:36
2021-07-20T11:58
россия
николай булаев
выборы в государственную думу
цик рф
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1920x0_80_0_0_e9d4f591d2eae5c408c00f3d733909ff.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подавшие заявление на участив дистанционном электронном голосовании россияне будут вычеркнуты из списков избирателей на участке, у них будет определенный период для изменения решения о способе голосования, это сделано для исключения попыток голосовать дважды, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Как только вы записались на участок для электронного голосования, из вашего родного участка вас вычёркивают. Мы предлагаем избирателям возможность изменить своё заявление, но делать это нельзя до бесконечности, это можно изменить, есть период, в течение которого это ограничение наступает, по истечении этого периода у вас остаётся заявление на ДЭГ, это заявление остаётся единственным способом, которым вы можете воспользоваться... Отсутствие возможности для возвращения на избирательный участок во многом профилактирует тех, кто хотел бы спекулировать и голосовать и на участке, и электронно. Наше постановление исключает такую возможность для граждан, проживающих на территории РФ", - сказал Будаев на заседании ЦИК во вторник.Он добавил, что подать заявление можно в период со 2 августа по 13 сентября через Госуслуги или Mos.ru.По его словам, 10 млн избирателей могут воспользоваться возможностью принять участие в ДЭГ, которое будет проводиться на сентябрьских выборах в семи регионах.По решению Центризбиркома РФ, дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В Москве дистанционное электронное голосование пройдет на своей платформе.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_3195b875fafcddf8a354a301b24b96c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, николай булаев, выборы в государственную думу, цик рф, госдума рф, политика
11:36 20.07.2021 (обновлено: 11:58 20.07.2021)
 
В ЦИК исключили возможность двойного голосования на выборах

Зампредседателя ЦИК Булаев: участвующих в онлайн-голосовании вычеркнут из списков на участках

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подавшие заявление на участив дистанционном электронном голосовании россияне будут вычеркнуты из списков избирателей на участке, у них будет определенный период для изменения решения о способе голосования, это сделано для исключения попыток голосовать дважды, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Как только вы записались на участок для электронного голосования, из вашего родного участка вас вычёркивают. Мы предлагаем избирателям возможность изменить своё заявление, но делать это нельзя до бесконечности, это можно изменить, есть период, в течение которого это ограничение наступает, по истечении этого периода у вас остаётся заявление на ДЭГ, это заявление остаётся единственным способом, которым вы можете воспользоваться... Отсутствие возможности для возвращения на избирательный участок во многом профилактирует тех, кто хотел бы спекулировать и голосовать и на участке, и электронно. Наше постановление исключает такую возможность для граждан, проживающих на территории РФ", - сказал Будаев на заседании ЦИК во вторник.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 12:06
Памфилова заявила о "сюрпризах" для провокаторов на выборах
Он добавил, что подать заявление можно в период со 2 августа по 13 сентября через Госуслуги или Mos.ru.
По его словам, 10 млн избирателей могут воспользоваться возможностью принять участие в ДЭГ, которое будет проводиться на сентябрьских выборах в семи регионах.
По решению Центризбиркома РФ, дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В Москве дистанционное электронное голосование пройдет на своей платформе.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияНиколай БулаевВыборы в Государственную думуЦИК РФГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Искусственные дожди вызвали в трех районах Якутии, где горят леса
08:00В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома
07:59СМИ: США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока – 2"
07:55Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
Лента новостейМолния