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Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.07.2021
Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
Стоимость ремонта и строительства бесплатных участков трассы Казань-Екатеринбург, находящихся в ведении Росавтодора, составит не более 232,9 миллиардов рублей,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T04:13
2021-07-20T04:13
россия
автодор
вячеслав петушенко
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
москва
екатеринбург
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Стоимость ремонта и строительства бесплатных участков трассы Казань-Екатеринбург, находящихся в ведении Росавтодора, составит не более 232,9 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального дорожного агентства. Таким образом, с учетом платного участка "Автодора", цена всей автодороги оценивается примерно 493 миллиарда рублей.При этом в дорожном агентстве уточнили, что окончательная стоимость ремонтных работ будет определена по результатам госэкспертизы, которая полностью завершится в 2022 году. "Средств Фонда национального благосостояния на реализацию работ на маршруте не потребуется", - добавили в пресс-службе.Продление трассы М-12 Москва-Казань до Екатеринбурга по поручению президента РФ планируют завершить в 2024 году вместо ранее запланированного 2030 года. Общая протяженность трассы около 800 километров. Как ранее сообщал РИА Новости глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, госкомпания с нуля построит 288 километровую дорогу от Дюртюлей до Ачита, её примерная стоимость оценивается в 260 миллиардов рублей. Остальные участки трассы Казань-Екатеринбург отремонтирует и реконструирует Росавтодор.
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россия, автодор, вячеслав петушенко, федеральное дорожное агентство (росавтодор), москва, екатеринбург
04:13 20.07.2021
 
Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей

Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство транспортной развязки в Адыгее
Строительство транспортной развязки в Адыгее - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Стоимость ремонта и строительства бесплатных участков трассы Казань-Екатеринбург, находящихся в ведении Росавтодора, составит не более 232,9 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального дорожного агентства. Таким образом, с учетом платного участка "Автодора", цена всей автодороги оценивается примерно 493 миллиарда рублей.
"Общая протяженность развития скоростного транспортного маршрута Казань–Екатеринбург по федеральным автомобильным дорогам, находящимся в ведении Росавтодора, составляет 547 километров. Предельная стоимость работ по строительству, реконструкции, комплексному обустройству и капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения для развития указанного маршрута составляет 232,9 миллиарда рублей", - сказали в Росавтодоре.
При этом в дорожном агентстве уточнили, что окончательная стоимость ремонтных работ будет определена по результатам госэкспертизы, которая полностью завершится в 2022 году. "Средств Фонда национального благосостояния на реализацию работ на маршруте не потребуется", - добавили в пресс-службе.
Продление трассы М-12 Москва-Казань до Екатеринбурга по поручению президента РФ планируют завершить в 2024 году вместо ранее запланированного 2030 года. Общая протяженность трассы около 800 километров. Как ранее сообщал РИА Новости глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, госкомпания с нуля построит 288 километровую дорогу от Дюртюлей до Ачита, её примерная стоимость оценивается в 260 миллиардов рублей. Остальные участки трассы Казань-Екатеринбург отремонтирует и реконструирует Росавтодор.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 18:46
Путин проехал по ЦКАД
 
РоссияАвтодорВячеслав ПетушенкоФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)МоскваЕкатеринбург
 
 
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