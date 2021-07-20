https://ria.ru/20210720/trassa-1741958513.html

Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей

Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.07.2021

Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей

Стоимость ремонта и строительства бесплатных участков трассы Казань-Екатеринбург, находящихся в ведении Росавтодора, составит не более 232,9 миллиардов рублей,... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T04:13

2021-07-20T04:13

2021-07-20T04:13

россия

автодор

вячеслав петушенко

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

москва

екатеринбург

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Стоимость ремонта и строительства бесплатных участков трассы Казань-Екатеринбург, находящихся в ведении Росавтодора, составит не более 232,9 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального дорожного агентства. Таким образом, с учетом платного участка "Автодора", цена всей автодороги оценивается примерно 493 миллиарда рублей.При этом в дорожном агентстве уточнили, что окончательная стоимость ремонтных работ будет определена по результатам госэкспертизы, которая полностью завершится в 2022 году. "Средств Фонда национального благосостояния на реализацию работ на маршруте не потребуется", - добавили в пресс-службе.Продление трассы М-12 Москва-Казань до Екатеринбурга по поручению президента РФ планируют завершить в 2024 году вместо ранее запланированного 2030 года. Общая протяженность трассы около 800 километров. Как ранее сообщал РИА Новости глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, госкомпания с нуля построит 288 километровую дорогу от Дюртюлей до Ачита, её примерная стоимость оценивается в 260 миллиардов рублей. Остальные участки трассы Казань-Екатеринбург отремонтирует и реконструирует Росавтодор.

https://ria.ru/20210708/tskad-1740501334.html

россия

москва

екатеринбург

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россия, автодор, вячеслав петушенко, федеральное дорожное агентство (росавтодор), москва, екатеринбург