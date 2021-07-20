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В Китае создали самый быстрый в мире поезд
В Китае создали самый быстрый в мире поезд - РИА Новости, 21.07.2021
В Китае создали самый быстрый в мире поезд
В Китае продемонстрировали поезд на магнитной подушке, скорость которого может достигать 600 км/ч, сообщает государственное информагентство Xinhua. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-20T16:31
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железная дорога
в мире
китай
технологии
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Китае продемонстрировали поезд на магнитной подушке, скорость которого может достигать 600 км/ч, сообщает государственное информагентство Xinhua.Это первая в мире модель наземного транспорта с такими характеристиками, говорится в материале.Главной особенностью поезда является магнитная подушка, которая снижает шум и позволяет не касаться поверхности рельса при движении."Поезд может состоять из одного до десяти вагонов и вмещать более 100 пассажиров", — утверждает главный инженер проекта Дин Саньсань.По его словам, это лучшее решение для поездок на расстояние не более 1500 км.
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железная дорога, в мире, китай, технологии
16:31 20.07.2021 (обновлено: 01:22 21.07.2021)
 
В Китае создали самый быстрый в мире поезд

В Китае создали поезд на магнитной подушке, развивающий скорость движения до 600 км/ч

© REUTERS / CnsphotoПоезд на магнитной подушке, развивающий скорость движения до 600 км/ч, в Циндао, Китай
Поезд на магнитной подушке, развивающий скорость движения до 600 км/ч, в Циндао, Китай - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© REUTERS / Cnsphoto
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Китае продемонстрировали поезд на магнитной подушке, скорость которого может достигать 600 км/ч, сообщает государственное информагентство Xinhua.
Это первая в мире модель наземного транспорта с такими характеристиками, говорится в материале.
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Главной особенностью поезда является магнитная подушка, которая снижает шум и позволяет не касаться поверхности рельса при движении.
"Поезд может состоять из одного до десяти вагонов и вмещать более 100 пассажиров", — утверждает главный инженер проекта Дин Саньсань.
По его словам, это лучшее решение для поездок на расстояние не более 1500 км.
 
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