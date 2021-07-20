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Наука
https://ria.ru/20210720/tpu-1741370376.html
В России нашли способ сэкономить более 50 процентов топлива на заводах
В России нашли способ сэкономить более 50 процентов топлива на заводах - РИА Новости, 20.07.2021
В России нашли способ сэкономить более 50 процентов топлива на заводах
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали способ снижения потребления энергоресурсов на нефтеперерабатывающих предприятиях. С помощью... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T03:00
2021-07-20T03:00
наука
россия
навигатор абитуриента
томский политехнический университет
томск
технологии
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали способ снижения потребления энергоресурсов на нефтеперерабатывающих предприятиях. С помощью новой технологии им удалось сэкономить более половины топлива на исследуемом объекте. Специалисты вуза уверены, что таких результатов можно достигнуть практически на любом промышленном производстве. Статья опубликована в Energy Conversion and Management.Эксперты ТПУ предложили способ снижения затрат энергоресурсов в процессе гидрокрекинга – переработки высококипящих нефтяных фракций для получения топлива на нефтеперерабатывающем заводе. В результате на предприятии, где проводили исследование, расход топливного газа и мазута сократился на 54%, электроэнергии – на 20%.Достигнуть такого эффекта удалось с помощью оптимизации структуры технологических и тепловых потоков. Определенная последовательность теплообменных аппаратов привела к тому, что увеличился коэффициент полезного использования энергии."Например, у нас три тепловых потока. Первый мы нагреваем паром, второй поток охлаждаем водой, а третий нагреваем в печи. Чтобы сэкономить энергоресурсы, мы можем нагревать потоки номер один и три за счет второго. На реальном предприятии таких потоков десятки", – объяснил научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Станислав Болдырев.Предложенный подход можно использовать как для реконструкции действующих предприятий перерабатывающего сектора экономики, так и для проектирования новых, более энергоэффективных производств, обладающих минимальным воздействием на окружающую среду, сообщили исследователи.Подобная модернизация позволит предприятиям сократить издержки на производство конечных продуктов и снизить нагрузку на окружающую среду. Экономия топлива на нефтеперерабатывающем заводе, где проходил эксперимент, привела к сокращению выбросов углекислого газа (CO2) на 19 тысяч тонн в год. Ведь чем меньше топлива сжигает производство, тем меньше газов выбрасывается в атмосферу. Таких результатов, по словам экспертов, можно достичь практически на любом предприятии промышленности, в том числе за границей."Эта технология уже может быть использована для усовершенствования процессов в химической и газоперерабатывающей промышленностях, в переработке продуктов питания. То есть везде, где используют сырье, а также имеют дело с нагревом, охлаждением и химическими превращениями", – заявил Болдырев.Для создания оптимальной структуры потоков ученые использовали пинч-технологию, принципы интеграции непрерывных технологических процессов, теорию графов и основы тепло-массообмена."Пинч-технология заключается в том, чтобы минимизировать общие энергозатраты в любой системе, где существуют потоки, которые необходимо нагревать и охлаждать. С их помощью можно рекуперировать тепловую энергию, то есть вернуть ее для повторного использования. В свою очередь теория графов позволила оптимизировать структуру и сформулировать математическую задачу. Она помогла минимизировать количество необходимых аппаратов: подобрать структуру теплообменной сети, в которой вместо десяти дополнительных аппаратов будет два. И, таким образом, уменьшить капитальные затраты для реконструкции производства", – рассказал Болдырев.Группа ученых продолжает исследования в области декарбонизации и снижения вредных выбросов производственно-территориальных комплексов за счет разработки новых передовых методов интеграции промышленных предприятий, коммунального сектора и экологической среды.
https://ria.ru/20201028/tpu-1581784711.html
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россия, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, томск, технологии
03:00 20.07.2021
 

В России нашли способ сэкономить более 50 процентов топлива на заводах

© Фото : Национальный исследовательский Томский политехнический университетРазработки ученых Томского политехнического университета
Разработки ученых Томского политехнического университета - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Национальный исследовательский Томский политехнический университет
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали способ снижения потребления энергоресурсов на нефтеперерабатывающих предприятиях. С помощью новой технологии им удалось сэкономить более половины топлива на исследуемом объекте. Специалисты вуза уверены, что таких результатов можно достигнуть практически на любом промышленном производстве. Статья опубликована в Energy Conversion and Management.
Эксперты ТПУ предложили способ снижения затрат энергоресурсов в процессе гидрокрекинга – переработки высококипящих нефтяных фракций для получения топлива на нефтеперерабатывающем заводе. В результате на предприятии, где проводили исследование, расход топливного газа и мазута сократился на 54%, электроэнергии – на 20%.
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Достигнуть такого эффекта удалось с помощью оптимизации структуры технологических и тепловых потоков. Определенная последовательность теплообменных аппаратов привела к тому, что увеличился коэффициент полезного использования энергии.
"Например, у нас три тепловых потока. Первый мы нагреваем паром, второй поток охлаждаем водой, а третий нагреваем в печи. Чтобы сэкономить энергоресурсы, мы можем нагревать потоки номер один и три за счет второго. На реальном предприятии таких потоков десятки", – объяснил научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Станислав Болдырев.
Предложенный подход можно использовать как для реконструкции действующих предприятий перерабатывающего сектора экономики, так и для проектирования новых, более энергоэффективных производств, обладающих минимальным воздействием на окружающую среду, сообщили исследователи.
Подобная модернизация позволит предприятиям сократить издержки на производство конечных продуктов и снизить нагрузку на окружающую среду. Экономия топлива на нефтеперерабатывающем заводе, где проходил эксперимент, привела к сокращению выбросов углекислого газа (CO2) на 19 тысяч тонн в год. Ведь чем меньше топлива сжигает производство, тем меньше газов выбрасывается в атмосферу. Таких результатов, по словам экспертов, можно достичь практически на любом предприятии промышленности, в том числе за границей.
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"Эта технология уже может быть использована для усовершенствования процессов в химической и газоперерабатывающей промышленностях, в переработке продуктов питания. То есть везде, где используют сырье, а также имеют дело с нагревом, охлаждением и химическими превращениями", – заявил Болдырев.
Для создания оптимальной структуры потоков ученые использовали пинч-технологию, принципы интеграции непрерывных технологических процессов, теорию графов и основы тепло-массообмена.
"Пинч-технология заключается в том, чтобы минимизировать общие энергозатраты в любой системе, где существуют потоки, которые необходимо нагревать и охлаждать. С их помощью можно рекуперировать тепловую энергию, то есть вернуть ее для повторного использования. В свою очередь теория графов позволила оптимизировать структуру и сформулировать математическую задачу. Она помогла минимизировать количество необходимых аппаратов: подобрать структуру теплообменной сети, в которой вместо десяти дополнительных аппаратов будет два. И, таким образом, уменьшить капитальные затраты для реконструкции производства", – рассказал Болдырев.
Группа ученых продолжает исследования в области декарбонизации и снижения вредных выбросов производственно-территориальных комплексов за счет разработки новых передовых методов интеграции промышленных предприятий, коммунального сектора и экологической среды.
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