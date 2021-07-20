https://ria.ru/20210720/tikhanovskaya-1742082741.html

Тихановская выразила желание встретиться с Байденом и вернуться на родину

Тихановская выразила желание встретиться с Байденом и вернуться на родину - РИА Новости, 20.07.2021

Тихановская выразила желание встретиться с Байденом и вернуться на родину

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в рамках своего визита в США по-прежнему надеется встретиться с президентом Джо Байденом, РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:57

2021-07-20T17:57

2021-07-20T18:50

протесты в белоруссии

джо байден

белоруссия

сша

в мире

светлана тихановская

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в рамках своего визита в США по-прежнему надеется встретиться с президентом Джо Байденом, однако пока таких контактов не состоялось."Конечно, мне бы хотелось встретиться с президентом Байденом. Такая встреча не была запланирована, однако, возможно, мне все же повезет с ним встретиться", - сказала Тихановская, выступая в Атлантическом совете в рамках дискуссии, посвященной ситуации в Белоруссии.Она выразила уверенность, что американский лидер "абсолютно заинтересован" в ситуации в Белоруссии. "Я уверена, что его (подчиненные) дипломаты информируют его в полной мере о ситуации в нашей стране", - добавила она.Также Тихановская заявила, что надеется вернуться на родину в текущем году, однако конкретной даты пока нет."Я не могу назвать вам конкретную дату. (Это случится), когда я пойму, что я и моя работа более нужны в Белоруссии, чем за ее пределами. Когда я буду чувствовать себя в безопасности, то вернусь. Но я надеюсь, что это случится в текущем году", - сказала Тихановская, выступая в Атлантическом совете в рамках дискуссии, посвященной ситуации в Белоруссии.Тихановская находится с визитом в Вашингтоне, ранее в понедельник она посетила госдеп, где прошли ее переговоры с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча с Тихановской не значится в графике президента США Джо Байдена. При этом отмечалось, что белорусский политик проведет переговоры с рядом высокопоставленных представителей американской администрации, однако состав участников и повестка этих дискуссий не раскрывалась.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20210719/tikhanovskaya-1741789779.html

https://ria.ru/20210720/belorussiya-1742080752.html

https://ria.ru/20210715/tikhanovskaya-1741335799.html

https://ria.ru/20210714/obysk-1741280574.html

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джо байден, белоруссия, сша, в мире, светлана тихановская