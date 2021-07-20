https://ria.ru/20210720/telo-1742007167.html
В Нижегородской области нашли тело пропавшего ребенка
В Нижегородской области нашли тело пропавшего ребенка - РИА Новости, 20.07.2021
В Нижегородской области нашли тело пропавшего ребенка
Тело пропавшего ребенка, который из-за болезни не ориентировался в пространстве, нашли в водоеме в Нижегородской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:26
2021-07-20T12:26
2021-07-20T13:42
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
павловский район
происшествия
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УФА, 20 июл – РИА Новости. Тело пропавшего ребенка, который из-за болезни не ориентировался в пространстве, нашли в водоеме в Нижегородской области, сообщает СУСК РФ по региону.Четырехлетний мальчик в понедельник в 17.30 мск ушел из дома в городе Ворсма Павловского района в неизвестном направлении и пропал, было возбуждено уголовное дело об убийстве, организованы поиски.Как отмечает ведомство, мальчик страдал заболеванием, в силу которого он дезориентирован в пространстве и у него отсутствуют навыки коммуникации. Местные СМИ сообщают, что у ребенка был аутизм."В ходе поисковых мероприятий в водоеме, расположенном в городе Ворсма, водолазами извлечено тело пропавшего ребенка. В настоящее время следователи СК проводят его осмотр, назначается судебно-медицинская экспертиза", - сообщает СУСК.В управлении уточнили, что семья ребенка на учетах не состоит.
https://ria.ru/20210718/proisshestviya-1741774028.html
россия
нижегородская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, павловский район, происшествия
12:26 20.07.2021 (обновлено: 13:42 20.07.2021)
В Нижегородской области нашли тело пропавшего ребенка
В Нижегородской области в водоеме нашли тело пропавшего ребенка