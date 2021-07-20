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В Нижегородской области нашли тело пропавшего ребенка

В Нижегородской области нашли тело пропавшего ребенка - РИА Новости, 20.07.2021

В Нижегородской области нашли тело пропавшего ребенка

Тело пропавшего ребенка, который из-за болезни не ориентировался в пространстве, нашли в водоеме в Нижегородской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:26

2021-07-20T12:26

2021-07-20T13:42

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

павловский район

происшествия

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УФА, 20 июл – РИА Новости. Тело пропавшего ребенка, который из-за болезни не ориентировался в пространстве, нашли в водоеме в Нижегородской области, сообщает СУСК РФ по региону.Четырехлетний мальчик в понедельник в 17.30 мск ушел из дома в городе Ворсма Павловского района в неизвестном направлении и пропал, было возбуждено уголовное дело об убийстве, организованы поиски.Как отмечает ведомство, мальчик страдал заболеванием, в силу которого он дезориентирован в пространстве и у него отсутствуют навыки коммуникации. Местные СМИ сообщают, что у ребенка был аутизм."В ходе поисковых мероприятий в водоеме, расположенном в городе Ворсма, водолазами извлечено тело пропавшего ребенка. В настоящее время следователи СК проводят его осмотр, назначается судебно-медицинская экспертиза", - сообщает СУСК.В управлении уточнили, что семья ребенка на учетах не состоит.

https://ria.ru/20210718/proisshestviya-1741774028.html

россия

нижегородская область

павловский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, павловский район, происшествия