https://ria.ru/20210720/tekhnologii-1742109608.html

СМИ узнали, какие политики могли быть объектами слежки через Pegasus

СМИ узнали, какие политики могли быть объектами слежки через Pegasus - РИА Новости, 20.07.2021

СМИ узнали, какие политики могли быть объектами слежки через Pegasus

По меньшей мере три президента, 10 премьер-министров и один король были среди потенциальных объектов слежки через программу Pegasus израильской компании NSO... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T21:07

2021-07-20T21:07

2021-07-20T21:12

имран хан

сирил рамафоса

эммануэль макрон

технологии

в мире

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По меньшей мере три президента, 10 премьер-министров и один король были среди потенциальных объектов слежки через программу Pegasus израильской компании NSO Group, сообщает газета Washington Post.По информации издания, среди действующих президентов в списке были Эммануэль Макрон (Франция), Бархам Салех (Ирак) и Сирил Рамафоса (ЮАР), среди нынешних премьеров - Имран Хан (Пакистан), Мустафа Мадбули (Египет) и Саад ад-Дин аль-Усмани (Марокко).Что касается бывших премьеров, то среди них, в частности, Саад Харири (Ливан), Ругунда Рухакана (Уганда) и Шарль Мишель (Бельгия), который в настоящее время является главой Евросовета. Единственным монархом в списке является король Марокко Мухаммед VI.В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.Как написало влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.

https://ria.ru/20210719/tekhnologii-1741879127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

имран хан, сирил рамафоса, эммануэль макрон, технологии, в мире