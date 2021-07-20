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СМИ узнали, какие политики могли быть объектами слежки через Pegasus
СМИ узнали, какие политики могли быть объектами слежки через Pegasus - РИА Новости, 20.07.2021
СМИ узнали, какие политики могли быть объектами слежки через Pegasus
По меньшей мере три президента, 10 премьер-министров и один король были среди потенциальных объектов слежки через программу Pegasus израильской компании NSO... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T21:07
2021-07-20T21:12
имран хан
сирил рамафоса
эммануэль макрон
технологии
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По меньшей мере три президента, 10 премьер-министров и один король были среди потенциальных объектов слежки через программу Pegasus израильской компании NSO Group, сообщает газета Washington Post.По информации издания, среди действующих президентов в списке были Эммануэль Макрон (Франция), Бархам Салех (Ирак) и Сирил Рамафоса (ЮАР), среди нынешних премьеров - Имран Хан (Пакистан), Мустафа Мадбули (Египет) и Саад ад-Дин аль-Усмани (Марокко).Что касается бывших премьеров, то среди них, в частности, Саад Харири (Ливан), Ругунда Рухакана (Уганда) и Шарль Мишель (Бельгия), который в настоящее время является главой Евросовета. Единственным монархом в списке является король Марокко Мухаммед VI.В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.Как написало влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.
https://ria.ru/20210719/tekhnologii-1741879127.html
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имран хан, сирил рамафоса, эммануэль макрон, технологии, в мире
21:07 20.07.2021 (обновлено: 21:12 20.07.2021)
 
СМИ узнали, какие политики могли быть объектами слежки через Pegasus

The Washington Post : три президента и десять премьеров могли стать объектами слежки через Pegasus

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По меньшей мере три президента, 10 премьер-министров и один король были среди потенциальных объектов слежки через программу Pegasus израильской компании NSO Group, сообщает газета Washington Post.
По информации издания, среди действующих президентов в списке были Эммануэль Макрон (Франция), Бархам Салех (Ирак) и Сирил Рамафоса (ЮАР), среди нынешних премьеров - Имран Хан (Пакистан), Мустафа Мадбули (Египет) и Саад ад-Дин аль-Усмани (Марокко).
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 15:28
NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
Что касается бывших премьеров, то среди них, в частности, Саад Харири (Ливан), Ругунда Рухакана (Уганда) и Шарль Мишель (Бельгия), который в настоящее время является главой Евросовета. Единственным монархом в списке является король Марокко Мухаммед VI.
В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.
Как написало влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.
Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.
 
Имран ХанСирил РамафосаЭммануэль МакронТехнологииВ мире
 
 
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