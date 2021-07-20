https://ria.ru/20210720/tekhnologii-1742101271.html

Instagram запустил новую функцию

Instagram запустил новую функцию - РИА Новости, 20.07.2021

Instagram запустил новую функцию

Instagram добавил функцию, с помощью которой пользователи смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента, говорится в сообщении соцсети. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T19:56

2021-07-20T19:56

2021-07-20T21:40

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Instagram добавил функцию, с помощью которой пользователи смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента, говорится в сообщении соцсети."Сегодня мы делаем еще один шаг и запускаем то, что мы назвали "Контроль нежелательного контента", который позволит вам определять, сколько контента с нежелательным содержанием будет отображаться в поиске", — говорится в сообщении.Пользователи смогут самостоятельно решить, хотят ли они видеть больше или меньше нежелательного контента, который ограничивается по умолчанию. Instagram также уточняет, что возможность разрешить демонстрацию большего числа нежелательного контента будет недоступна для пользователей младше 18 лет.Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

https://ria.ru/20210717/mitropolit-1741689680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, instagram, технологии, в мире