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Instagram запустил новую функцию
Instagram запустил новую функцию - РИА Новости, 20.07.2021
Instagram запустил новую функцию
Instagram добавил функцию, с помощью которой пользователи смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента, говорится в сообщении соцсети. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:56
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Instagram добавил функцию, с помощью которой пользователи смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента, говорится в сообщении соцсети."Сегодня мы делаем еще один шаг и запускаем то, что мы назвали "Контроль нежелательного контента", который позволит вам определять, сколько контента с нежелательным содержанием будет отображаться в поиске", — говорится в сообщении.Пользователи смогут самостоятельно решить, хотят ли они видеть больше или меньше нежелательного контента, который ограничивается по умолчанию. Instagram также уточняет, что возможность разрешить демонстрацию большего числа нежелательного контента будет недоступна для пользователей младше 18 лет.Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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facebook, instagram, технологии, в мире
19:56 20.07.2021 (обновлено: 21:40 20.07.2021)
 
Instagram запустил новую функцию

Instagram позволит пользователям ужесточить фильтрацию нежелательного контента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Instagram добавил функцию, с помощью которой пользователи смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента, говорится в сообщении соцсети.
"Сегодня мы делаем еще один шаг и запускаем то, что мы назвали "Контроль нежелательного контента", который позволит вам определять, сколько контента с нежелательным содержанием будет отображаться в поиске", — говорится в сообщении.
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Пользователи смогут самостоятельно решить, хотят ли они видеть больше или меньше нежелательного контента, который ограничивается по умолчанию. Instagram также уточняет, что возможность разрешить демонстрацию большего числа нежелательного контента будет недоступна для пользователей младше 18 лет.
Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
 
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