https://ria.ru/20210720/tbilisi-1742040472.html
В Тбилиси второй за неделю младенец умер от коронавируса
В Тбилиси второй за неделю младенец умер от коронавируса - РИА Новости, 20.07.2021
В Тбилиси второй за неделю младенец умер от коронавируса
В Тбилисской клинике имени Цицишвили скончался еще один новорожденный, инфицированный индийским штаммом коронавируса, сообщила РИА Новости во вторник сотрудница РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:50
2021-07-20T14:50
2021-07-20T14:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 20 июл - РИА Новости. В Тбилисской клинике имени Цицишвили скончался еще один новорожденный, инфицированный индийским штаммом коронавируса, сообщила РИА Новости во вторник сотрудница больницы.Директор клиники Давид Рехвиашвили сообщил журналистам, что 1 июля новорожденный был доставлен в Тбилиси из Абхазии с тяжелой дыхательной недостаточностью. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.Это второй случай летального исхода у новорожденного с коронавирусом в Грузии, первый случай был зафиксирован 16 июля. В начале июля в больницу были доставлены три новорождённых с COVID-19, состояние третьего ребенка, по словам врачей, улучшилось.В Грузии во вторник зафиксирован резкий скачок числа инфицированных COVID-19 – за сутки выявлено 2616 новых случаев.
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коронавирус covid-19, ребенок, здоровье - общество, абхазия, тбилиси, грузия, в мире
В Тбилиси второй за неделю младенец умер от коронавируса
В Тбилиси второй за неделю новорожденный умер от коронавируса