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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210720/tbilisi-1742040472.html
В Тбилиси второй за неделю младенец умер от коронавируса
В Тбилиси второй за неделю младенец умер от коронавируса - РИА Новости, 20.07.2021
В Тбилиси второй за неделю младенец умер от коронавируса
В Тбилисской клинике имени Цицишвили скончался еще один новорожденный, инфицированный индийским штаммом коронавируса, сообщила РИА Новости во вторник сотрудница РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:50
2021-07-20T14:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ребенок
здоровье - общество
абхазия
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 20 июл - РИА Новости. В Тбилисской клинике имени Цицишвили скончался еще один новорожденный, инфицированный индийским штаммом коронавируса, сообщила РИА Новости во вторник сотрудница больницы.Директор клиники Давид Рехвиашвили сообщил журналистам, что 1 июля новорожденный был доставлен в Тбилиси из Абхазии с тяжелой дыхательной недостаточностью. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.Это второй случай летального исхода у новорожденного с коронавирусом в Грузии, первый случай был зафиксирован 16 июля. В начале июля в больницу были доставлены три новорождённых с COVID-19, состояние третьего ребенка, по словам врачей, улучшилось.В Грузии во вторник зафиксирован резкий скачок числа инфицированных COVID-19 – за сутки выявлено 2616 новых случаев.
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741498103.html
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коронавирус covid-19, ребенок, здоровье - общество, абхазия, тбилиси, грузия, в мире
14:50 20.07.2021
 
В Тбилиси второй за неделю младенец умер от коронавируса

В Тбилиси второй за неделю новорожденный умер от коронавируса

© Sputnik / Александр ИмедашвилиМашина скорой помощи в Тбилиси
Машина скорой помощи в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Sputnik / Александр Имедашвили
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 20 июл - РИА Новости. В Тбилисской клинике имени Цицишвили скончался еще один новорожденный, инфицированный индийским штаммом коронавируса, сообщила РИА Новости во вторник сотрудница больницы.
"Подтверждаем информацию. К сожалению, двухмесячный ребенок не справился с вирусом, его состояние было крайне тяжелым",- заявили в клинике.
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 11:17Распространение коронавируса
В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом
Директор клиники Давид Рехвиашвили сообщил журналистам, что 1 июля новорожденный был доставлен в Тбилиси из Абхазии с тяжелой дыхательной недостаточностью. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Это второй случай летального исхода у новорожденного с коронавирусом в Грузии, первый случай был зафиксирован 16 июля. В начале июля в больницу были доставлены три новорождённых с COVID-19, состояние третьего ребенка, по словам врачей, улучшилось.
В Грузии во вторник зафиксирован резкий скачок числа инфицированных COVID-19 – за сутки выявлено 2616 новых случаев.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ребенокЗдоровье - ОбществоАбхазияТбилисиГрузияВ мире
 
 
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