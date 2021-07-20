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В Ленинградской области нашли подземный тайник с наркотиками
В Ленинградской области нашли подземный тайник с наркотиками - РИА Новости, 20.07.2021
В Ленинградской области нашли подземный тайник с наркотиками
В подземном тайнике в Ленинградской области нашли более полутора тонн наркотиков, сообщил сайт МВД медиа. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:07
2021-07-20T18:28
россия
ирина волк
ленинградская область
тосненский район
происшествия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В подземном тайнике в Ленинградской области нашли более полутора тонн наркотиков, сообщил сайт МВД медиа.Тайник находился на месте бывшей нарколаборатории.В декабре полиция задержала 54-летнего неработающего жителя Тосненского района Ленинградской области по подозрению в производстве и сбыте метамфетамина. При ликвидации его лаборатории изъяли около 60 килограммов наркотиков. "В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что на территории данного участка находится закопанный в землю тайник с наркотиками. Там хранилось свыше 1,5 тонны кашеобразного вещества, содержащего наркотическое средство метамфетамин", — приводит сайт слова официального представителя МВД Ирины Волк.
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россия, ирина волк, ленинградская область, тосненский район, происшествия
18:07 20.07.2021 (обновлено: 18:28 20.07.2021)
 
В Ленинградской области нашли подземный тайник с наркотиками

В Ленинградской области изъяли более 1,5 тонны наркотиков из подземного тайника

© Фото : ГУМВД России по городу Санкт-Петербурггу и Ленинградской областиВещества, изъятые в ходе обыска в Лисинском сельском поселении в частном доме
Вещества, изъятые в ходе обыска в Лисинском сельском поселении в частном доме - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : ГУМВД России по городу Санкт-Петербурггу и Ленинградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В подземном тайнике в Ленинградской области нашли более полутора тонн наркотиков, сообщил сайт МВД медиа.
Тайник находился на месте бывшей нарколаборатории.
В декабре полиция задержала 54-летнего неработающего жителя Тосненского района Ленинградской области по подозрению в производстве и сбыте метамфетамина. При ликвидации его лаборатории изъяли около 60 килограммов наркотиков.
"В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что на территории данного участка находится закопанный в землю тайник с наркотиками. Там хранилось свыше 1,5 тонны кашеобразного вещества, содержащего наркотическое средство метамфетамин", — приводит сайт слова официального представителя МВД Ирины Волк.
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РоссияИрина ВолкЛенинградская областьТосненский районПроисшествия
 
 
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