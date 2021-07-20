https://ria.ru/20210720/taynik-1742085030.html

В Ленинградской области нашли подземный тайник с наркотиками

В Ленинградской области нашли подземный тайник с наркотиками - РИА Новости, 20.07.2021

В Ленинградской области нашли подземный тайник с наркотиками

В подземном тайнике в Ленинградской области нашли более полутора тонн наркотиков, сообщил сайт МВД медиа. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:07

2021-07-20T18:07

2021-07-20T18:28

россия

ирина волк

ленинградская область

тосненский район

происшествия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В подземном тайнике в Ленинградской области нашли более полутора тонн наркотиков, сообщил сайт МВД медиа.Тайник находился на месте бывшей нарколаборатории.В декабре полиция задержала 54-летнего неработающего жителя Тосненского района Ленинградской области по подозрению в производстве и сбыте метамфетамина. При ликвидации его лаборатории изъяли около 60 килограммов наркотиков. "В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что на территории данного участка находится закопанный в землю тайник с наркотиками. Там хранилось свыше 1,5 тонны кашеобразного вещества, содержащего наркотическое средство метамфетамин", — приводит сайт слова официального представителя МВД Ирины Волк.

https://ria.ru/20210719/tyurma-1741892961.html

россия

ленинградская область

тосненский район

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россия, ирина волк, ленинградская область, тосненский район, происшествия