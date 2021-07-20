https://ria.ru/20210720/taliby-1742030197.html

В МИД рассказали, как талибы изменились за 20 лет

В МИД рассказали, как талибы изменились за 20 лет - РИА Новости, 20.07.2021

В МИД рассказали, как талибы изменились за 20 лет

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что за... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:08

2021-07-20T14:08

2021-07-20T14:28

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что за двадцать лет представители движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) изменились, более старшее поколение выступает за компромиссы, при этом часть движения по-прежнему настроена радикально.При этом, по его словам, движение не стоит на месте, появляется поколение "более молодых, пассионарных бойцов", которые "не жили никогда в свободном, спокойном, неоккупированном Афганистане"."Они убеждены, что воюют за освобождение своей родины от иностранных оккупантов и за ценности ислама так, как они их видят", - сказал Кабулов.Он добавил, что эта часть движения настроена радикально. "Но вот они и погибают в этих боевых действиях, которые сейчас продолжаются. Но видимо, нет другого способа, кроме как предоставить им возможность выпустить накопившийся внутренний пар и начинать набираться мудрости, насколько это будет возможно", - пояснил Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210720/afganistan-1742022283.html

https://ria.ru/20210718/mid-1741748984.html

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россия, замир кабулов, доха, талибан, сша, в мире