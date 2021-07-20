14:08 20.07.2021 (обновлено: 14:28 20.07.2021)
В МИД рассказали, как талибы изменились за 20 лет
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану рассказал, как талибы изменились за 20 лет
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что за двадцать лет представители движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) изменились, более старшее поколение выступает за компромиссы, при этом часть движения по-прежнему настроена радикально.
"Талибы тоже изменились вместе с этим миром... Да, изменились, но не все, потому что те, которые сейчас радикалы, не принадлежат тому (старому) поколению, а старое - первое, второе поколение - более склонно к компромиссам, но в то же время оно не может не считаться с крайними настроениями и эмоциями своих боевиков", - сказал Кабулов в ходе онлайн-дискуссии клуба "Валдай" "Афганистан после ухода США: вакуум безопасности навсегда?"
При этом, по его словам, движение не стоит на месте, появляется поколение "более молодых, пассионарных бойцов", которые "не жили никогда в свободном, спокойном, неоккупированном Афганистане".
"Они убеждены, что воюют за освобождение своей родины от иностранных оккупантов и за ценности ислама так, как они их видят", - сказал Кабулов.
Он добавил, что эта часть движения настроена радикально. "Но вот они и погибают в этих боевых действиях, которые сейчас продолжаются. Но видимо, нет другого способа, кроме как предоставить им возможность выпустить накопившийся внутренний пар и начинать набираться мудрости, насколько это будет возможно", - пояснил Кабулов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России