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В МИД рассказали, как талибы изменились за 20 лет
В МИД рассказали, как талибы изменились за 20 лет - РИА Новости, 20.07.2021
В МИД рассказали, как талибы изменились за 20 лет
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что за... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:08
2021-07-20T14:28
россия
замир кабулов
доха
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что за двадцать лет представители движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) изменились, более старшее поколение выступает за компромиссы, при этом часть движения по-прежнему настроена радикально.При этом, по его словам, движение не стоит на месте, появляется поколение "более молодых, пассионарных бойцов", которые "не жили никогда в свободном, спокойном, неоккупированном Афганистане"."Они убеждены, что воюют за освобождение своей родины от иностранных оккупантов и за ценности ислама так, как они их видят", - сказал Кабулов.Он добавил, что эта часть движения настроена радикально. "Но вот они и погибают в этих боевых действиях, которые сейчас продолжаются. Но видимо, нет другого способа, кроме как предоставить им возможность выпустить накопившийся внутренний пар и начинать набираться мудрости, насколько это будет возможно", - пояснил Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210720/afganistan-1742022283.html
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россия, замир кабулов, доха, талибан, сша, в мире
14:08 20.07.2021 (обновлено: 14:28 20.07.2021)
 
В МИД рассказали, как талибы изменились за 20 лет

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану рассказал, как талибы изменились за 20 лет

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что за двадцать лет представители движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) изменились, более старшее поколение выступает за компромиссы, при этом часть движения по-прежнему настроена радикально.
"Талибы тоже изменились вместе с этим миром... Да, изменились, но не все, потому что те, которые сейчас радикалы, не принадлежат тому (старому) поколению, а старое - первое, второе поколение - более склонно к компромиссам, но в то же время оно не может не считаться с крайними настроениями и эмоциями своих боевиков", - сказал Кабулов в ходе онлайн-дискуссии клуба "Валдай" "Афганистан после ухода США: вакуум безопасности навсегда?"
При этом, по его словам, движение не стоит на месте, появляется поколение "более молодых, пассионарных бойцов", которые "не жили никогда в свободном, спокойном, неоккупированном Афганистане".
"Они убеждены, что воюют за освобождение своей родины от иностранных оккупантов и за ценности ислама так, как они их видят", - сказал Кабулов.
Контрольно-пропускной пункт в Кабуле - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 13:28
Талибы готовы к компромиссу в Афганистане, заявили в МИД
Он добавил, что эта часть движения настроена радикально. "Но вот они и погибают в этих боевых действиях, которые сейчас продолжаются. Но видимо, нет другого способа, кроме как предоставить им возможность выпустить накопившийся внутренний пар и начинать набираться мудрости, насколько это будет возможно", - пояснил Кабулов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 15:52
Захарова объяснила, почему Россия ведет переговоры с талибами
 
РоссияЗамир КабуловДохаТалибанСШАВ мире
 
 
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