Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/tadzhikistan-1741987723.html
В Таджикистане десять человек погибли при сходе селя
В Таджикистане десять человек погибли при сходе селя - РИА Новости, 20.07.2021
В Таджикистане десять человек погибли при сходе селя
Десять человек погибли в Таджикистане в результате схода селевых потоков, сообщила РИА Новости глава пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Умеда РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:07
2021-07-20T11:07
согдийская область
таджикистан
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740704283_0:260:2681:1768_1920x0_80_0_0_6672dfa1365664853a8e74d608bacd20.jpg
ДУШАНБЕ, 20 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Десять человек погибли в Таджикистане в результате схода селевых потоков, сообщила РИА Новости глава пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Умеда Юсупова.По ее словам, в селе Дашти Кози около города Пенджикента Согдийской области местные жители извлекли из грязевой массы тела двух женщин, разрушены 15 домов, погибли 35 голов крупного рогатого скота."На летнем пастбище на высоте около 30 километров от сельского джамоата Дашти Кози десять пастухов попали под селевые паводки. Для проведения поисково-спасательных мероприятий на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели КЧС. После проведения спасательных работ из-под грязевых масс были извлечены тела восьми пастухов. Поиски еще двух тел продолжаются", - сказала она.Кроме того, в трех других горных районах Согдийской области сели разрушили 10 километров автомобильных и проселочных дорог, два моста линии электропередач, селесбросы, 20 гектаров пахотных земель, два моста и 23 дома.Для ликвидации последствий селевых паводков на местах работают районные Комиссии по ЧС. Выделена специальная техника. Идут работы по ликвидации последствий стихийных бедствий.
https://ria.ru/20210713/sel-1741097357.html
согдийская область
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740704283_102:0:2470:1776_1920x0_80_0_0_ad3c899790d4852355ef9113be694a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
согдийская область, таджикистан, происшествия, в мире
11:07 20.07.2021
 
В Таджикистане десять человек погибли при сходе селя

Десять человек погибли в результате схода селевых потоков на севере Таджикистана

© Sputnik / Амир ИсаевСотрудники экстренных служб в Душанбе, Таджикистан
Сотрудники экстренных служб в Душанбе, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Sputnik / Амир Исаев
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 20 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Десять человек погибли в Таджикистане в результате схода селевых потоков, сообщила РИА Новости глава пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Умеда Юсупова.
"Проливные дожди, прошедшие по территории Таджикистана, спровоцировали сход селевых потоков на севере страны - Согдийской области, погибли 10 человек", - сказала Юсупова.
По ее словам, в селе Дашти Кози около города Пенджикента Согдийской области местные жители извлекли из грязевой массы тела двух женщин, разрушены 15 домов, погибли 35 голов крупного рогатого скота.
"На летнем пастбище на высоте около 30 километров от сельского джамоата Дашти Кози десять пастухов попали под селевые паводки. Для проведения поисково-спасательных мероприятий на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели КЧС. После проведения спасательных работ из-под грязевых масс были извлечены тела восьми пастухов. Поиски еще двух тел продолжаются", - сказала она.
Кроме того, в трех других горных районах Согдийской области сели разрушили 10 километров автомобильных и проселочных дорог, два моста линии электропередач, селесбросы, 20 гектаров пахотных земель, два моста и 23 дома.
Для ликвидации последствий селевых паводков на местах работают районные Комиссии по ЧС. Выделена специальная техника. Идут работы по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Наманганской области Узбекистана сошел селевой поток - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 15:07
В Узбекистане восемь человек погибли при сходе селя
 
Согдийская областьТаджикистанПроисшествияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Искусственные дожди вызвали в трех районах Якутии, где горят леса
08:00В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома
07:59СМИ: США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока – 2"
07:55Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
Лента новостейМолния