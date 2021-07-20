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В Таджикистане десять человек погибли при сходе селя
В Таджикистане десять человек погибли при сходе селя - РИА Новости, 20.07.2021
В Таджикистане десять человек погибли при сходе селя
Десять человек погибли в Таджикистане в результате схода селевых потоков, сообщила РИА Новости глава пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Умеда РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:07
2021-07-20T11:07
2021-07-20T11:07
согдийская область
таджикистан
происшествия
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ДУШАНБЕ, 20 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Десять человек погибли в Таджикистане в результате схода селевых потоков, сообщила РИА Новости глава пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Умеда Юсупова.По ее словам, в селе Дашти Кози около города Пенджикента Согдийской области местные жители извлекли из грязевой массы тела двух женщин, разрушены 15 домов, погибли 35 голов крупного рогатого скота."На летнем пастбище на высоте около 30 километров от сельского джамоата Дашти Кози десять пастухов попали под селевые паводки. Для проведения поисково-спасательных мероприятий на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели КЧС. После проведения спасательных работ из-под грязевых масс были извлечены тела восьми пастухов. Поиски еще двух тел продолжаются", - сказала она.Кроме того, в трех других горных районах Согдийской области сели разрушили 10 километров автомобильных и проселочных дорог, два моста линии электропередач, селесбросы, 20 гектаров пахотных земель, два моста и 23 дома.Для ликвидации последствий селевых паводков на местах работают районные Комиссии по ЧС. Выделена специальная техника. Идут работы по ликвидации последствий стихийных бедствий.
https://ria.ru/20210713/sel-1741097357.html
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согдийская область, таджикистан, происшествия, в мире
В Таджикистане десять человек погибли при сходе селя
Десять человек погибли в результате схода селевых потоков на севере Таджикистана
ДУШАНБЕ, 20 июл – РИА Новости, Лидия Исамова.
Десять человек погибли в Таджикистане
в результате схода селевых потоков, сообщила РИА Новости глава пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Умеда Юсупова.
"Проливные дожди, прошедшие по территории Таджикистана, спровоцировали сход селевых потоков на севере страны - Согдийской области
, погибли 10 человек", - сказала Юсупова.
По ее словам, в селе Дашти Кози около города Пенджикента Согдийской области местные жители извлекли из грязевой массы тела двух женщин, разрушены 15 домов, погибли 35 голов крупного рогатого скота.
"На летнем пастбище на высоте около 30 километров от сельского джамоата Дашти Кози десять пастухов попали под селевые паводки. Для проведения поисково-спасательных мероприятий на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели КЧС. После проведения спасательных работ из-под грязевых масс были извлечены тела восьми пастухов. Поиски еще двух тел продолжаются", - сказала она.
Кроме того, в трех других горных районах Согдийской области сели разрушили 10 километров автомобильных и проселочных дорог, два моста линии электропередач, селесбросы, 20 гектаров пахотных земель, два моста и 23 дома.
Для ликвидации последствий селевых паводков на местах работают районные Комиссии по ЧС. Выделена специальная техника. Идут работы по ликвидации последствий стихийных бедствий.