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Приговор по делу о гибели детей на Сямозере оставили в силе
Приговор по делу о гибели детей на Сямозере оставили в силе - РИА Новости, 20.07.2021
Приговор по делу о гибели детей на Сямозере оставили в силе
Оправдательный приговор в отношении главы управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко и его зама Людмилы Котович по делу о гибели 14 детей на... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:03
2021-07-20T13:03
сямозеро
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Оправдательный приговор в отношении главы управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко и его зама Людмилы Котович по делу о гибели 14 детей на Сямозере в 2016 году оставлен без изменения решением апелляционной инстанции, сообщила пресс-служба Верховного суда Карелии."Апелляционным определением Верховного суда республики Карелия приговор Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 29 марта 2021 года оставлен без изменения, апелляционные представление и жалоба – без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы.Петрозаводский городской суд признал Котович и Коваленко невиновными по предъявленному им обвинению в халатности в связи с отсутствием состава преступления. Представитель прокуратуры в судебных прениях просила назначить им наказание в виде колонии-поселения на срок 6 лет каждому.Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия, а сопровождавший детей инструктор не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии. В результате 14 детей погибли.По версии следствия, представители Роспотребнадзора знали о многочисленных нарушениях в ООО "Парк-отель "Сямозеро", но им был выдан документ, позволивший продолжать работу и принимать детей. Городской суд при вынесении оправдательного приговора Котович и Коваленко решил, что обеспечение безопасности на воде не входило в компетенцию Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20210618/syamozero-1737568788.html
https://ria.ru/20190723/1556791804.html
сямозеро
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сямозеро, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика карелия, происшествия
13:03 20.07.2021
 
Приговор по делу о гибели детей на Сямозере оставили в силе

Верховный суд Карелии оставил оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере в силе

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПятая годовщина гибели детей на Сямозере в Карелии
Пятая годовщина гибели детей на Сямозере в Карелии - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Оправдательный приговор в отношении главы управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко и его зама Людмилы Котович по делу о гибели 14 детей на Сямозере в 2016 году оставлен без изменения решением апелляционной инстанции, сообщила пресс-служба Верховного суда Карелии.
"Апелляционным определением Верховного суда республики Карелия приговор Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 29 марта 2021 года оставлен без изменения, апелляционные представление и жалоба – без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Памятный камень в виде волны с именами погибших в июне 2016 года детей на Сямозере в Пряжинском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 14:20
"Дети сутки были в воде": спасатели вспоминают трагедию на Сямозере
Петрозаводский городской суд признал Котович и Коваленко невиновными по предъявленному им обвинению в халатности в связи с отсутствием состава преступления. Представитель прокуратуры в судебных прениях просила назначить им наказание в виде колонии-поселения на срок 6 лет каждому.
Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия, а сопровождавший детей инструктор не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии. В результате 14 детей погибли.
По версии следствия, представители Роспотребнадзора знали о многочисленных нарушениях в ООО "Парк-отель "Сямозеро", но им был выдан документ, позволивший продолжать работу и принимать детей. Городской суд при вынесении оправдательного приговора Котович и Коваленко решил, что обеспечение безопасности на воде не входило в компетенцию Роспотребнадзора.
Пожар в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 23.07.2019
23 июля 2019, 11:40
Случаи гибели детей в лагерях в России в 2010-2019 годах
 
СямозероСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика КарелияПроисшествия
 
 
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