Приговор по делу о гибели детей на Сямозере оставили в силе
Верховный суд Карелии оставил оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере в силе
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПятая годовщина гибели детей на Сямозере в Карелии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Оправдательный приговор в отношении главы управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко и его зама Людмилы Котович по делу о гибели 14 детей на Сямозере в 2016 году оставлен без изменения решением апелляционной инстанции, сообщила пресс-служба Верховного суда Карелии.
"Апелляционным определением Верховного суда республики Карелия приговор Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 29 марта 2021 года оставлен без изменения, апелляционные представление и жалоба – без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Петрозаводский городской суд признал Котович и Коваленко невиновными по предъявленному им обвинению в халатности в связи с отсутствием состава преступления. Представитель прокуратуры в судебных прениях просила назначить им наказание в виде колонии-поселения на срок 6 лет каждому.
Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия, а сопровождавший детей инструктор не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии. В результате 14 детей погибли.
По версии следствия, представители Роспотребнадзора знали о многочисленных нарушениях в ООО "Парк-отель "Сямозеро", но им был выдан документ, позволивший продолжать работу и принимать детей. Городской суд при вынесении оправдательного приговора Котович и Коваленко решил, что обеспечение безопасности на воде не входило в компетенцию Роспотребнадзора.
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