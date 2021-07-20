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Песков переадресовал ФСБ вопрос о списке сведений, представляющих угрозу
Песков переадресовал ФСБ вопрос о списке сведений, представляющих угрозу - РИА Новости, 20.07.2021
Песков переадресовал ФСБ вопрос о списке сведений, представляющих угрозу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать проект списка сведений, получение которых другими странами может быть использовано против... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:42
2021-07-20T13:42
россия
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать проект списка сведений, получение которых другими странами может быть использовано против РФ, переадресовав вопрос к ФСБ.Ранее ФСБ подготовила проект списка сведений, получение которых иностранными государствами может быть использовано против России, в частности, к этому отнесена практически любая информация о деятельности "Роскосмоса". Проект опубликован на сайте для размещения информации о подготовке нормативных актов."Я не берусь здесь сейчас что-то комментировать. Я, во-первых, не располагаю информацией, сам не знакомился с этим списком. И конечно, обращаться нужно за комментарием в Федеральную службу безопасности, к авторам этого документа", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, что важнее: защитить данные, которые ФСБ сочтет секретными, или дать возможность работать СМИ и общественным организациям.
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россия, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, в мире
13:42 20.07.2021
 
Песков переадресовал ФСБ вопрос о списке сведений, представляющих угрозу

Песков переадресовал вопрос о списке сведений, которые могут использовать против России, в ФСБ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать проект списка сведений, получение которых другими странами может быть использовано против РФ, переадресовав вопрос к ФСБ.
Ранее ФСБ подготовила проект списка сведений, получение которых иностранными государствами может быть использовано против России, в частности, к этому отнесена практически любая информация о деятельности "Роскосмоса". Проект опубликован на сайте для размещения информации о подготовке нормативных актов.
"Я не берусь здесь сейчас что-то комментировать. Я, во-первых, не располагаю информацией, сам не знакомился с этим списком. И конечно, обращаться нужно за комментарием в Федеральную службу безопасности, к авторам этого документа", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, что важнее: защитить данные, которые ФСБ сочтет секретными, или дать возможность работать СМИ и общественным организациям.
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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