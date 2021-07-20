https://ria.ru/20210720/svedeniya-1742025729.html

Песков переадресовал ФСБ вопрос о списке сведений, представляющих угрозу

Песков переадресовал ФСБ вопрос о списке сведений, представляющих угрозу - РИА Новости, 20.07.2021

Песков переадресовал ФСБ вопрос о списке сведений, представляющих угрозу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать проект списка сведений, получение которых другими странами может быть использовано против... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:42

2021-07-20T13:42

2021-07-20T13:42

россия

роскосмос

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать проект списка сведений, получение которых другими странами может быть использовано против РФ, переадресовав вопрос к ФСБ.Ранее ФСБ подготовила проект списка сведений, получение которых иностранными государствами может быть использовано против России, в частности, к этому отнесена практически любая информация о деятельности "Роскосмоса". Проект опубликован на сайте для размещения информации о подготовке нормативных актов."Я не берусь здесь сейчас что-то комментировать. Я, во-первых, не располагаю информацией, сам не знакомился с этим списком. И конечно, обращаться нужно за комментарием в Федеральную службу безопасности, к авторам этого документа", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, что важнее: защитить данные, которые ФСБ сочтет секретными, или дать возможность работать СМИ и общественным организациям.

https://ria.ru/20201210/safronov-1588623998.html

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россия, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, в мире