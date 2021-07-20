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В Рязани загорелась свалка на площади 800 "квадратов"
В Рязани загорелась свалка на площади 800 "квадратов" - РИА Новости, 20.07.2021
В Рязани загорелась свалка на площади 800 "квадратов"
Возгорание произошло на территории свалки твердых бытовых отходов в Рязани, пожар локализовали на площади около 800 квадратных метров, сообщила оперативная... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:50
2021-07-20T10:50
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязань
происшествия
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РЯЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Возгорание произошло на территории свалки твердых бытовых отходов в Рязани, пожар локализовали на площади около 800 квадратных метров, сообщила оперативная группа правительства региона в своем Telegram-канале."В 5:04 20 июля поступило сообщение о загорании на территории свалки ТБО в районе южной окружной дороги города Рязани... В настоящий момент возгорание на площади около 800 квадратных метров локализовано, проводятся инженерные работы по недопущению дальнейшего распространения огня и проливка отдельных очагов", - говорится в сообщении.По данным опергруппы, на месте работает четыре единицы пожарной техники МЧС России и четыре единицы инженерной техники от администрации предприятия. На место происшествия направлена эколого-аналитическая лаборатория для отбора проб атмосферного воздуха.Отмечается, что пострадавших нет, причина устанавливается.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязань, происшествия
10:50 20.07.2021
 
В Рязани загорелась свалка на площади 800 "квадратов"

Свалка твердых бытовых отходов загорелась на площади 800 "квадратов" в Рязани

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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РЯЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Возгорание произошло на территории свалки твердых бытовых отходов в Рязани, пожар локализовали на площади около 800 квадратных метров, сообщила оперативная группа правительства региона в своем Telegram-канале.
"В 5:04 20 июля поступило сообщение о загорании на территории свалки ТБО в районе южной окружной дороги города Рязани... В настоящий момент возгорание на площади около 800 квадратных метров локализовано, проводятся инженерные работы по недопущению дальнейшего распространения огня и проливка отдельных очагов", - говорится в сообщении.
По данным опергруппы, на месте работает четыре единицы пожарной техники МЧС России и четыре единицы инженерной техники от администрации предприятия. На место происшествия направлена эколого-аналитическая лаборатория для отбора проб атмосферного воздуха.
Отмечается, что пострадавших нет, причина устанавливается.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 14:19
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РязаньПроисшествия
 
 
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