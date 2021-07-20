https://ria.ru/20210720/svalka-1741983886.html

В Рязани загорелась свалка на площади 800 "квадратов"

В Рязани загорелась свалка на площади 800 "квадратов" - РИА Новости, 20.07.2021

В Рязани загорелась свалка на площади 800 "квадратов"

Возгорание произошло на территории свалки твердых бытовых отходов в Рязани, пожар локализовали на площади около 800 квадратных метров, сообщила оперативная... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:50

2021-07-20T10:50

2021-07-20T10:50

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg

РЯЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Возгорание произошло на территории свалки твердых бытовых отходов в Рязани, пожар локализовали на площади около 800 квадратных метров, сообщила оперативная группа правительства региона в своем Telegram-канале."В 5:04 20 июля поступило сообщение о загорании на территории свалки ТБО в районе южной окружной дороги города Рязани... В настоящий момент возгорание на площади около 800 квадратных метров локализовано, проводятся инженерные работы по недопущению дальнейшего распространения огня и проливка отдельных очагов", - говорится в сообщении.По данным опергруппы, на месте работает четыре единицы пожарной техники МЧС России и четыре единицы инженерной техники от администрации предприятия. На место происшествия направлена эколого-аналитическая лаборатория для отбора проб атмосферного воздуха.Отмечается, что пострадавших нет, причина устанавливается.

https://ria.ru/20210719/sklad-1741861612.html

россия

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязань, происшествия