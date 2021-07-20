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Экс-гендиректор "Зимней вишни" выступила с последним словом в суде
Экс-гендиректор "Зимней вишни" выступила с последним словом в суде - РИА Новости, 20.07.2021
Экс-гендиректор "Зимней вишни" выступила с последним словом в суде
Бывшая гендиректор ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок в своем последнем слове попросила суд поверить в то, что она не знала о проблемах с пожарной безопасностью РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:43
2021-07-20T11:43
россия
пожар в торговом центре в кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемерово
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 20 июл - РИА Новости. Бывшая гендиректор ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок в своем последнем слове попросила суд поверить в то, что она не знала о проблемах с пожарной безопасностью в торговом центре, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда Кемерово."В связи с этой трагедией я прошу у всех простить меня, я прошу прощения у всех людей и у всего общества… которые испытали и боль, и страх. Это и люди, у которых погибли родные и близкие, это и персонал, это и люди, которые переживали, сопереживали, и я прошу у всех меня простить. Я сожалею о том, что не смогла самостоятельно увидеть какие-то проблемы с пожарной безопасностью и предотвратить эту беду… Но я хочу, чтобы мне поверили - в то, что я не знала, что были какие-либо проблемы с пожарной безопасностью и какие-то неисправности, которые могли бы повлиять на безопасность торгового центра", – сказала Судденок.Она отметила, что во время учебных тренировок все системы в торговом центре работали исправно. Также Судденок попросила суд учесть доводы, изложенные ранее стороной защиты."Я прошу вас определить степень конкретно моей вины, если она в этой трагедии есть, – заключила Судденок.Прокуратура запросила для Судденок 14 лет заключения. Ей вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ) и "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219). Защита попросила суд внести ей оправдательный приговор, отмечая, что причастность Судденок к инкриминируемым ей деяниям не нашла подтверждения.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
https://ria.ru/20210512/sroki-1731965536.html
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россия, пожар в торговом центре в кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемерово, кемеровская область, происшествия
11:43 20.07.2021
 
Экс-гендиректор "Зимней вишни" выступила с последним словом в суде

Экс-гендиректор ТЦ "Зимняя вишня" Судденок: я не знала о проблемах с пожарной безопасностью

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГенеральный директор торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок в Заводском районном суде в Кемерово. 27 марта 2018
Генеральный директор торгового центра Зимняя вишня Надежда Судденок в Заводском районном суде в Кемерово. 27 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 20 июл - РИА Новости. Бывшая гендиректор ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок в своем последнем слове попросила суд поверить в то, что она не знала о проблемах с пожарной безопасностью в торговом центре, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда Кемерово.
"В связи с этой трагедией я прошу у всех простить меня, я прошу прощения у всех людей и у всего общества… которые испытали и боль, и страх. Это и люди, у которых погибли родные и близкие, это и персонал, это и люди, которые переживали, сопереживали, и я прошу у всех меня простить. Я сожалею о том, что не смогла самостоятельно увидеть какие-то проблемы с пожарной безопасностью и предотвратить эту беду… Но я хочу, чтобы мне поверили - в то, что я не знала, что были какие-либо проблемы с пожарной безопасностью и какие-то неисправности, которые могли бы повлиять на безопасность торгового центра", – сказала Судденок.
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Она отметила, что во время учебных тренировок все системы в торговом центре работали исправно. Также Судденок попросила суд учесть доводы, изложенные ранее стороной защиты.
"Я прошу вас определить степень конкретно моей вины, если она в этой трагедии есть, – заключила Судденок.
Прокуратура запросила для Судденок 14 лет заключения. Ей вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ) и "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219). Защита попросила суд внести ей оправдательный приговор, отмечая, что причастность Судденок к инкриминируемым ей деяниям не нашла подтверждения.
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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
 
РоссияПожар в торговом центре в КемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КемеровоКемеровская областьПроисшествия
 
 
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