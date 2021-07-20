https://ria.ru/20210720/sud-1742101845.html

Крупная юридическая фирма вошла в команду защиты Виктора Бута

Крупная юридическая фирма вошла в команду защиты Виктора Бута - РИА Новости, 20.07.2021

Крупная юридическая фирма вошла в команду защиты Виктора Бута

Адвокатская фирма Reed Smith LLP, одна из старейших и крупнейших юридических фирм США, вошла в команду адвокатов, защищающих в Америке интересы россиянина... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T20:01

2021-07-20T20:01

2021-07-20T20:01

виктор бут

сша

в мире

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Адвокатская фирма Reed Smith LLP, одна из старейших и крупнейших юридических фирм США, вошла в команду адвокатов, защищающих в Америке интересы россиянина Виктора Бута, который в настоящее время отбывает 25-летний срок заключения в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма."Вчера по американскому времени, а по российскому это было уже сегодня, в Вашингтоне были подписаны документы о вхождении адвокатской фирмы Reed Smith в команду защиты моего мужа", - сообщила РИА Новости жена россиянина Алла Бут."Виктор прислал подписанные документы из тюрьмы, куда ему их направляли почтой, а вчера на них была поставлена подпись одного из партнеров фирмы", - добавила жена Бута.По ее словам, вместе с фирмой Reed&Smith продолжит защищать интересы Бута и нью-йоркский адвокат Стив Зиссу, детально знающий дело россиянина.Адвокатская фирма Reed Smith была образована в 1877 году. В настоящее время она является одной из крупнейших юридических компаний в мире, в ней работают более полутора тысяч адвокатов. Штаб-квартира компании расположена в городе Питсбург, штат Пенсильвания. Фирма располагает 30 отделениями, работающими в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.

https://ria.ru/20210615/but-1737008612.html

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виктор бут, сша, в мире