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На Алтае чиновница ответит в суде за непригодное жилье для сирот
На Алтае чиновница ответит в суде за непригодное жилье для сирот - РИА Новости, 20.07.2021
На Алтае чиновница ответит в суде за непригодное жилье для сирот
Дело бывшего замминистра регионального развития Республики Алтай передали в суд, ее обвиняют в организации покупки за бюджетные деньги 12 непригодных для жилья... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:18
2021-07-20T12:21
россия
республика алтай
чемальский район
происшествия
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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Дело бывшего замминистра регионального развития Республики Алтай передали в суд, ее обвиняют в организации покупки за бюджетные деньги 12 непригодных для жилья квартир для сирот, сообщает СУСК РФ по региону."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра регионального развития Республики Алтай. 57-летняя жительница Чемальского района обвиняется в совершении должностных преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении.Женщина, которая занимала должность замминистра с 2015 года, в 2017 и 2018 годах совершила, по версии следствия, "действия, выходящие за пределы полномочий, выразившиеся в приобретении на территории села Кош-Агач Кош-Агачского района по государственным контрактам за счет бюджетных средств 12 жилых помещений (квартир) для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые фактически не пригодны для проживания ввиду наличия явных нарушений, допущенных при их строительстве".Действия чиновницы причинили моральный вред и значительный материальный ущерб сиротам, а ущерб бюджету оценен в 13 миллионов рублей, отмечается в релизе."Кроме того, обвиняемая, занимая муниципальную должность в Совете депутатов муниципального образования "Чемальский район", используя свое служебное положение, в ноябре 2018 года совершила хищение бюджетных денежных средств районного Совета депутатов в размере более 27 тысяч рублей под видом представительских расходов по приему и обслуживанию делегаций для нужд районного Совета депутатов, израсходовав их на свои нужны по оплате услуг аренды помещения кафе, приготовлению ужина и обслуживанию официантами празднования своего назначения на должность", - говорится в сообщении.Чиновница свою вину не признала."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай для рассмотрения по существу", - резюмируют в СУСК.
https://ria.ru/20210713/sud-1741134018.html
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россия
республика алтай
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россия, республика алтай, чемальский район, происшествия
12:18 20.07.2021 (обновлено: 12:21 20.07.2021)
 
На Алтае чиновница ответит в суде за непригодное жилье для сирот

На Алтае чиновница ответит в суде за покупку непригодного жилья для сирот на бюджетные деньги

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Дело бывшего замминистра регионального развития Республики Алтай передали в суд, ее обвиняют в организации покупки за бюджетные деньги 12 непригодных для жилья квартир для сирот, сообщает СУСК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра регионального развития Республики Алтай. 57-летняя жительница Чемальского района обвиняется в совершении должностных преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении.
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Женщина, которая занимала должность замминистра с 2015 года, в 2017 и 2018 годах совершила, по версии следствия, "действия, выходящие за пределы полномочий, выразившиеся в приобретении на территории села Кош-Агач Кош-Агачского района по государственным контрактам за счет бюджетных средств 12 жилых помещений (квартир) для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые фактически не пригодны для проживания ввиду наличия явных нарушений, допущенных при их строительстве".
Действия чиновницы причинили моральный вред и значительный материальный ущерб сиротам, а ущерб бюджету оценен в 13 миллионов рублей, отмечается в релизе.
"Кроме того, обвиняемая, занимая муниципальную должность в Совете депутатов муниципального образования "Чемальский район", используя свое служебное положение, в ноябре 2018 года совершила хищение бюджетных денежных средств районного Совета депутатов в размере более 27 тысяч рублей под видом представительских расходов по приему и обслуживанию делегаций для нужд районного Совета депутатов, израсходовав их на свои нужны по оплате услуг аренды помещения кафе, приготовлению ужина и обслуживанию официантами празднования своего назначения на должность", - говорится в сообщении.
Чиновница свою вину не признала.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай для рассмотрения по существу", - резюмируют в СУСК.
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РоссияРеспублика АлтайЧемальский районПроисшествия
 
 
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