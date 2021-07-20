https://ria.ru/20210720/sud-1742005284.html

На Алтае чиновница ответит в суде за непригодное жилье для сирот

На Алтае чиновница ответит в суде за непригодное жилье для сирот - РИА Новости, 20.07.2021

На Алтае чиновница ответит в суде за непригодное жилье для сирот

Дело бывшего замминистра регионального развития Республики Алтай передали в суд, ее обвиняют в организации покупки за бюджетные деньги 12 непригодных для жилья... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:18

2021-07-20T12:18

2021-07-20T12:21

россия

республика алтай

чемальский район

происшествия

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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Дело бывшего замминистра регионального развития Республики Алтай передали в суд, ее обвиняют в организации покупки за бюджетные деньги 12 непригодных для жилья квартир для сирот, сообщает СУСК РФ по региону."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра регионального развития Республики Алтай. 57-летняя жительница Чемальского района обвиняется в совершении должностных преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении.Женщина, которая занимала должность замминистра с 2015 года, в 2017 и 2018 годах совершила, по версии следствия, "действия, выходящие за пределы полномочий, выразившиеся в приобретении на территории села Кош-Агач Кош-Агачского района по государственным контрактам за счет бюджетных средств 12 жилых помещений (квартир) для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые фактически не пригодны для проживания ввиду наличия явных нарушений, допущенных при их строительстве".Действия чиновницы причинили моральный вред и значительный материальный ущерб сиротам, а ущерб бюджету оценен в 13 миллионов рублей, отмечается в релизе."Кроме того, обвиняемая, занимая муниципальную должность в Совете депутатов муниципального образования "Чемальский район", используя свое служебное положение, в ноябре 2018 года совершила хищение бюджетных денежных средств районного Совета депутатов в размере более 27 тысяч рублей под видом представительских расходов по приему и обслуживанию делегаций для нужд районного Совета депутатов, израсходовав их на свои нужны по оплате услуг аренды помещения кафе, приготовлению ужина и обслуживанию официантами празднования своего назначения на должность", - говорится в сообщении.Чиновница свою вину не признала."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай для рассмотрения по существу", - резюмируют в СУСК.

https://ria.ru/20210713/sud-1741134018.html

https://ria.ru/20210720/zhile-1741876804.html

россия

республика алтай

чемальский район

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россия, республика алтай, чемальский район, происшествия