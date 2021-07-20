https://ria.ru/20210720/subsidiya-1742020480.html

Ямал получит субсидию на развитие добровольчества

Ямал получит субсидию на развитие добровольчества - РИА Новости, 20.07.2021

Ямал получит субсидию на развитие добровольчества

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) получит субсидию на развитие добровольчества, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:18

2021-07-20T13:18

2021-07-20T13:18

ямало-ненецкий автономный округ

роспатриотцентр

ямал

тарко-сале

губкинский

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152928/19/1529281968_0:357:3008:2048_1920x0_80_0_0_ef2fa5f91c6249649b7eedf60a7bcc95.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) получит субсидию на развитие добровольчества, сообщает пресс-служба губернатора региона."Объявлены победители всероссийского конкурса лучших региональных практик "Регион добрых дел" 2021 года. Ямал - в числе 30 регионов, которые набрали наибольшее количество баллов в двух этапах. Конкурс проходил в несколько этапов: региональный, по итогам которого комиссия отбирает и рекомендует к включению в заявку от региона лучшие добровольческие практики НКО, федеральный – заочная оценка и очная защита проектов", - говорится в сообщении.В адрес организаторов поступило 70 заявок, 58 прошли в финальный этап. После оценки очных презентаций определены 30 регионов-победителей. В 2022 году они получат субсидии, которые направят на развитие добровольчества, вовлечение граждан в волонтерство, поддержку проектов и мероприятий в этой сфере.Заявку ЯНАО представил Арктический центр добровольчества совместно с победителями регионального этапа. В соответствии с итоговым протоколом, Ямал получит субсидию в размере 4,8 миллиона рублей, отмечает пресс-служба.Средства будут направлены на проведение социологического исследования, образовательной программы для представителей органов местной и региональной власти по вопросам привлечения волонтеров и взаимодействия с ними, обширной информационной кампании в поддержку добровольчества, а также реализацию пяти проектов НКО: проект "Добрый друг", поселок Тазовский; проект "Инклюзивная мастерская "Теплые сердца", город Ноябрьск; проект "Форум волонтеров "Губкинский Арбат", город Губкинский; проект "Творческая лаборатория "Фамильная сказка", город Салехард; проект "Школа инклюзивного волонтерства "ЮВЕНТА", город Тарко-Сале.Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование". Организаторы – ФГБУ "Роспатриотцентр". Ямал дважды входил в число победителей - в 2018 и 2019 годах.Региональный этап конкурса организован департаментом молодежной политики и туризма ЯНАО совместно с "Арктическим центром добровольчества", уточняют власти.

https://ria.ru/20210712/deti-1740941479.html

https://ria.ru/20210604/yanao-1735673423.html

https://ria.ru/20210521/yanao-1733376994.html

ямал

тарко-сале

губкинский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспатриотцентр, ямал, тарко-сале, губкинский, общество