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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210720/subsidiya-1742020480.html
Ямал получит субсидию на развитие добровольчества
Ямал получит субсидию на развитие добровольчества - РИА Новости, 20.07.2021
Ямал получит субсидию на развитие добровольчества
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) получит субсидию на развитие добровольчества, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:18
2021-07-20T13:18
ямало-ненецкий автономный округ
роспатриотцентр
ямал
тарко-сале
губкинский
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) получит субсидию на развитие добровольчества, сообщает пресс-служба губернатора региона."Объявлены победители всероссийского конкурса лучших региональных практик "Регион добрых дел" 2021 года. Ямал - в числе 30 регионов, которые набрали наибольшее количество баллов в двух этапах. Конкурс проходил в несколько этапов: региональный, по итогам которого комиссия отбирает и рекомендует к включению в заявку от региона лучшие добровольческие практики НКО, федеральный – заочная оценка и очная защита проектов", - говорится в сообщении.В адрес организаторов поступило 70 заявок, 58 прошли в финальный этап. После оценки очных презентаций определены 30 регионов-победителей. В 2022 году они получат субсидии, которые направят на развитие добровольчества, вовлечение граждан в волонтерство, поддержку проектов и мероприятий в этой сфере.Заявку ЯНАО представил Арктический центр добровольчества совместно с победителями регионального этапа. В соответствии с итоговым протоколом, Ямал получит субсидию в размере 4,8 миллиона рублей, отмечает пресс-служба.Средства будут направлены на проведение социологического исследования, образовательной программы для представителей органов местной и региональной власти по вопросам привлечения волонтеров и взаимодействия с ними, обширной информационной кампании в поддержку добровольчества, а также реализацию пяти проектов НКО: проект "Добрый друг", поселок Тазовский; проект "Инклюзивная мастерская "Теплые сердца", город Ноябрьск; проект "Форум волонтеров "Губкинский Арбат", город Губкинский; проект "Творческая лаборатория "Фамильная сказка", город Салехард; проект "Школа инклюзивного волонтерства "ЮВЕНТА", город Тарко-Сале.Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование". Организаторы – ФГБУ "Роспатриотцентр". Ямал дважды входил в число победителей - в 2018 и 2019 годах.Региональный этап конкурса организован департаментом молодежной политики и туризма ЯНАО совместно с "Арктическим центром добровольчества", уточняют власти.
https://ria.ru/20210712/deti-1740941479.html
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роспатриотцентр, ямал, тарко-сале, губкинский, общество
13:18 20.07.2021
 
Ямал получит субсидию на развитие добровольчества

Ямало-Ненецкий автономный округ получит субсидию на развитие добровольчества

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСовременная жилая застройка в Салехарде
Современная жилая застройка в Салехарде - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) получит субсидию на развитие добровольчества, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Объявлены победители всероссийского конкурса лучших региональных практик "Регион добрых дел" 2021 года. Ямал - в числе 30 регионов, которые набрали наибольшее количество баллов в двух этапах. Конкурс проходил в несколько этапов: региональный, по итогам которого комиссия отбирает и рекомендует к включению в заявку от региона лучшие добровольческие практики НКО, федеральный – заочная оценка и очная защита проектов", - говорится в сообщении.
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В адрес организаторов поступило 70 заявок, 58 прошли в финальный этап. После оценки очных презентаций определены 30 регионов-победителей. В 2022 году они получат субсидии, которые направят на развитие добровольчества, вовлечение граждан в волонтерство, поддержку проектов и мероприятий в этой сфере.
Заявку ЯНАО представил Арктический центр добровольчества совместно с победителями регионального этапа. В соответствии с итоговым протоколом, Ямал получит субсидию в размере 4,8 миллиона рублей, отмечает пресс-служба.
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Средства будут направлены на проведение социологического исследования, образовательной программы для представителей органов местной и региональной власти по вопросам привлечения волонтеров и взаимодействия с ними, обширной информационной кампании в поддержку добровольчества, а также реализацию пяти проектов НКО: проект "Добрый друг", поселок Тазовский; проект "Инклюзивная мастерская "Теплые сердца", город Ноябрьск; проект "Форум волонтеров "Губкинский Арбат", город Губкинский; проект "Творческая лаборатория "Фамильная сказка", город Салехард; проект "Школа инклюзивного волонтерства "ЮВЕНТА", город Тарко-Сале.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование". Организаторы – ФГБУ "Роспатриотцентр". Ямал дважды входил в число победителей - в 2018 и 2019 годах.
Региональный этап конкурса организован департаментом молодежной политики и туризма ЯНАО совместно с "Арктическим центром добровольчества", уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округРоспатриотцентрЯмалТарко-СалеГубкинскийОбщество
 
 
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