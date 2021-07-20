Ямал получит субсидию на развитие добровольчества
Ямало-Ненецкий автономный округ получит субсидию на развитие добровольчества
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) получит субсидию на развитие добровольчества, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Объявлены победители всероссийского конкурса лучших региональных практик "Регион добрых дел" 2021 года. Ямал - в числе 30 регионов, которые набрали наибольшее количество баллов в двух этапах. Конкурс проходил в несколько этапов: региональный, по итогам которого комиссия отбирает и рекомендует к включению в заявку от региона лучшие добровольческие практики НКО, федеральный – заочная оценка и очная защита проектов", - говорится в сообщении.
В адрес организаторов поступило 70 заявок, 58 прошли в финальный этап. После оценки очных презентаций определены 30 регионов-победителей. В 2022 году они получат субсидии, которые направят на развитие добровольчества, вовлечение граждан в волонтерство, поддержку проектов и мероприятий в этой сфере.
Заявку ЯНАО представил Арктический центр добровольчества совместно с победителями регионального этапа. В соответствии с итоговым протоколом, Ямал получит субсидию в размере 4,8 миллиона рублей, отмечает пресс-служба.
Средства будут направлены на проведение социологического исследования, образовательной программы для представителей органов местной и региональной власти по вопросам привлечения волонтеров и взаимодействия с ними, обширной информационной кампании в поддержку добровольчества, а также реализацию пяти проектов НКО: проект "Добрый друг", поселок Тазовский; проект "Инклюзивная мастерская "Теплые сердца", город Ноябрьск; проект "Форум волонтеров "Губкинский Арбат", город Губкинский; проект "Творческая лаборатория "Фамильная сказка", город Салехард; проект "Школа инклюзивного волонтерства "ЮВЕНТА", город Тарко-Сале.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование". Организаторы – ФГБУ "Роспатриотцентр". Ямал дважды входил в число победителей - в 2018 и 2019 годах.
Региональный этап конкурса организован департаментом молодежной политики и туризма ЯНАО совместно с "Арктическим центром добровольчества", уточняют власти.