https://ria.ru/20210720/stellantis-1742105738.html

Автокорпорация Stellantis запустит ряд проектов на калужском "ПСМА Рус"

Автокорпорация Stellantis запустит ряд проектов на калужском "ПСМА Рус" - РИА Новости, 20.07.2021

Автокорпорация Stellantis запустит ряд проектов на калужском "ПСМА Рус"

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор АО "Российский экспортный центр" (АО "РЭЦ") Вероника Никишина приняли участие в церемонии... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T20:39

2021-07-20T20:39

2021-07-20T20:39

калужская область

россия

владислав шапша

вероника никишина

ао "российский экспортный центр"

евразия

латинская америка

псма рус

экономика

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КАЛУГА, 20 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор АО "Российский экспортный центр" (АО "РЭЦ") Вероника Никишина приняли участие в церемонии торжественного запуска новых проектов автокорпорации Stellantis на заводе "ПСМА Рус" – по созданию экспортного хаба по поставкам машин и автокомпонентов в Европу и выпуску новых моделей автомобилей, сообщает правительство региона.На заводе гостям представили модели автомобилей, которые начали производить в Калужской области для внутреннего рынка и дальнейшего экспорта в страны Европы – микроавтобусы и коммерческие многоцелевые фургоны, мини-фургоны и компактвэны."Новым проектом также станет создание экспортного хаба на базе "ПСМА Рус" по поставкам автомобилей и двигателей в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку. Первые поставки начнутся уже во второй половине 2021 года. Помимо этого, до конца 2022 года завод начнет производство автомобиля Scudo (бренда Fiat Professional)", - говорится в сообщении.Старший вице-президент Stellantis, глава региона Евразия Ксавье Дюшман заявил, что цель компании - выйти по экспорту автомобилей на первое место в Европе."Уверена, что запуск новых проектов концерна Stellantis расширит экспортный потенциал по линии автопрома не только Калужского региона, но и России в целом. РЭЦ готов принять активное участие в формировании общей стратегии развития экспорта производственной площадки ПСМА в России. Предстоит большая совместная работа", – заявила руководитель РЭЦ.Владислав Шапша пожелал коллективу компании успешной реализации всех запланированных проектов. "Для нас важно, когда наши автопроизводители заявляют о серьезных намерениях стать экспортерами номер один в Европе. В нашем регионе вы обязательно достигнете тех результатов, которых ждете. И то, что сегодня еще тысяча человек получат рабочие места здесь – это очень значительный вклад в развитие экономики и социальной сферы", - сказал губернатор.Также во вторник губернатор с гендиректором РЭЦ посмотрели таможенный пост и ключевой логистический хаб Центра России - "Фрейт Вилладж Ворсино", который стал важнейшим транспортным коридором между Европой и Азией. Хаб позволяет вдвое сократить сроки доставки грузов, что особенно актуально для перевозки продуктов питания, подчеркивают власти. "Вероника Никишина высоко оценила потенциал рефрижераторного проекта "грузовой деревни". На терминале есть парк обслуживания рефроконтейнеров. Сейчас его мощность 52 контейнера, в перспективе она будет увеличена почти в три раза", - информирует областное правительство.Stellantis - транснациональная корпорация по производству автомобилей, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot."ПСМА Рус" – завод по производству автомобилей в Калуге, совместное предприятие автокорпорации Stellantis и Mitsubishi Motors Corporation. Предприятие сейчас производит автомобили брендов Peugeot, Citroen, Mitsubishi и Opel.

https://ria.ru/20210719/tarusa-1741930617.html

https://ria.ru/20210719/turpotok-1741902310.html

https://ria.ru/20210719/zdravookhranenie-1741891997.html

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россия, владислав шапша, вероника никишина, ао "российский экспортный центр", евразия, латинская америка, псма рус, экономика