https://ria.ru/20210720/ssj100-1742072894.html

"Иркут" рассказал о планах по выпуску SSJ100

"Иркут" рассказал о планах по выпуску SSJ100 - РИА Новости, 20.07.2021

"Иркут" рассказал о планах по выпуску SSJ100

"Иркут" (входит в ОАК) в текущем году планирует выпустить 23 самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), а в 2022 году - 18 таких лайнеров, сообщил директор филиала... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:15

2021-07-20T17:15

2021-07-20T17:20

макс-2021

sukhoi superjet

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

иркут (корпорация)

жуковский

экономика

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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости. "Иркут" (входит в ОАК) в текущем году планирует выпустить 23 самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), а в 2022 году - 18 таких лайнеров, сообщил директор филиала "Региональные самолеты" корпорации "Иркут" Олег Гуляев журналистам в ходе авиасалона МАКС-2021.Отвечая на вопрос о плане производства SSJ100 на 2021-2022 годы, Гуляев сказал: "В этом году 23 новых самолета, они уже сегодня расписаны по слотам. В следующем году у нас в планах 18 новых самолетов".Кроме того, в 2022 году будет поставлено заказчикам 10 лайнеров, ранее бывших в эксплуатации, добавил он."В случае, если рыночная ситуация изменится и авиакомпании потребуют большего числа самолетов, нам придется наращивать темпы производства", - отметил топ-менеджер.Он уточнил, что получателями самолетов будут "Россия", "Азимут", Red Wings, "Аврора".Отвечая на вопрос, рассматривается ли грузовая версия SSJ, Гуляев сказал: "Рассматриваем, эта работа уже ведётся. Мы сейчас ведём проработку концептуальных решений по выпуску грузовой версии, и не только этот вопрос рассматривается в отношении самолёта Sukhoi Superjet, но и в отношении МС-21"."Если говорить о самолёте Sukhoi Superjet, при окончательном принятии решения на основании тех бизнес-планов, той бизнес-модели, которые мы сегодня представляем нашему акционеру, разработка, выпуск документации и сертификация этого самолёта произойдет в течение двух лет", - ответил он на вопрос о сроках, в которые могут появится грузовые версии самолётов.По его словам, потенциальный интерес проявляют "Почта России" и ряд частных эксплуатантов, которые ориентированы на интернет-торговлю.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210120/ssj100-1593790095.html

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макс-2021, sukhoi superjet, объединенная авиастроительная корпорация (оак), иркут (корпорация), жуковский, экономика