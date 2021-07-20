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https://ria.ru/20210720/ssj100-1742072894.html
"Иркут" рассказал о планах по выпуску SSJ100
"Иркут" рассказал о планах по выпуску SSJ100 - РИА Новости, 20.07.2021
"Иркут" рассказал о планах по выпуску SSJ100
"Иркут" (входит в ОАК) в текущем году планирует выпустить 23 самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), а в 2022 году - 18 таких лайнеров, сообщил директор филиала... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:15
2021-07-20T17:20
макс-2021
sukhoi superjet
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
иркут (корпорация)
жуковский
экономика
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости. "Иркут" (входит в ОАК) в текущем году планирует выпустить 23 самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), а в 2022 году - 18 таких лайнеров, сообщил директор филиала "Региональные самолеты" корпорации "Иркут" Олег Гуляев журналистам в ходе авиасалона МАКС-2021.Отвечая на вопрос о плане производства SSJ100 на 2021-2022 годы, Гуляев сказал: "В этом году 23 новых самолета, они уже сегодня расписаны по слотам. В следующем году у нас в планах 18 новых самолетов".Кроме того, в 2022 году будет поставлено заказчикам 10 лайнеров, ранее бывших в эксплуатации, добавил он."В случае, если рыночная ситуация изменится и авиакомпании потребуют большего числа самолетов, нам придется наращивать темпы производства", - отметил топ-менеджер.Он уточнил, что получателями самолетов будут "Россия", "Азимут", Red Wings, "Аврора".Отвечая на вопрос, рассматривается ли грузовая версия SSJ, Гуляев сказал: "Рассматриваем, эта работа уже ведётся. Мы сейчас ведём проработку концептуальных решений по выпуску грузовой версии, и не только этот вопрос рассматривается в отношении самолёта Sukhoi Superjet, но и в отношении МС-21"."Если говорить о самолёте Sukhoi Superjet, при окончательном принятии решения на основании тех бизнес-планов, той бизнес-модели, которые мы сегодня представляем нашему акционеру, разработка, выпуск документации и сертификация этого самолёта произойдет в течение двух лет", - ответил он на вопрос о сроках, в которые могут появится грузовые версии самолётов.По его словам, потенциальный интерес проявляют "Почта России" и ряд частных эксплуатантов, которые ориентированы на интернет-торговлю.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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макс-2021, sukhoi superjet, объединенная авиастроительная корпорация (оак), иркут (корпорация), жуковский, экономика
17:15 20.07.2021 (обновлено: 17:20 20.07.2021)
 
"Иркут" рассказал о планах по выпуску SSJ100

Корпорация "Иркут" в 2021 году планирует выпустить 23 самолета SSJ100, в 2022 году - 18

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости. "Иркут" (входит в ОАК) в текущем году планирует выпустить 23 самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), а в 2022 году - 18 таких лайнеров, сообщил директор филиала "Региональные самолеты" корпорации "Иркут" Олег Гуляев журналистам в ходе авиасалона МАКС-2021.
Отвечая на вопрос о плане производства SSJ100 на 2021-2022 годы, Гуляев сказал: "В этом году 23 новых самолета, они уже сегодня расписаны по слотам. В следующем году у нас в планах 18 новых самолетов".
Кроме того, в 2022 году будет поставлено заказчикам 10 лайнеров, ранее бывших в эксплуатации, добавил он.
"В случае, если рыночная ситуация изменится и авиакомпании потребуют большего числа самолетов, нам придется наращивать темпы производства", - отметил топ-менеджер.
Он уточнил, что получателями самолетов будут "Россия", "Азимут", Red Wings, "Аврора".
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 10:39
Обновленный SSJ100 получит новую систему электроснабжения
Отвечая на вопрос, рассматривается ли грузовая версия SSJ, Гуляев сказал: "Рассматриваем, эта работа уже ведётся. Мы сейчас ведём проработку концептуальных решений по выпуску грузовой версии, и не только этот вопрос рассматривается в отношении самолёта Sukhoi Superjet, но и в отношении МС-21".
"Если говорить о самолёте Sukhoi Superjet, при окончательном принятии решения на основании тех бизнес-планов, той бизнес-модели, которые мы сегодня представляем нашему акционеру, разработка, выпуск документации и сертификация этого самолёта произойдет в течение двух лет", - ответил он на вопрос о сроках, в которые могут появится грузовые версии самолётов.
По его словам, потенциальный интерес проявляют "Почта России" и ряд частных эксплуатантов, которые ориентированы на интернет-торговлю.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
 
МАКС-2021Sukhoi SuperjetОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Иркут (корпорация)ЖуковскийЭкономика
 
 
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