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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210720/sputnik-1742118434.html
Первая партия "Спутника V" прибудет в Бразилию 28 июля, сообщил источник
Первая партия "Спутника V" прибудет в Бразилию 28 июля, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2021
Первая партия "Спутника V" прибудет в Бразилию 28 июля, сообщил источник
Первые дозы российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибудут в Бразилию 28 июля, подтвердил РИА Новости источник в правительстве штата Пиауи. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T23:47
2021-07-20T23:53
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
пиауи
бразилия
в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 июл - РИА Новости. Первые дозы российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибудут в Бразилию 28 июля, подтвердил РИА Новости источник в правительстве штата Пиауи.Ранее телеканал CNN Brasil сообщил, что российская вакцина прибудет 28 июля."Да, подтверждено", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее бразильское Национальное агентство санитарного надзора Anvisa одобрило ввоз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в целый ряд штатов, в том числе в Пиауи.Согласно требованиям Anvisa, губернаторы штатов должны организовать наблюдение за привитыми пациентами и сообщать о каждом побочном эффекте. Вакцина не может быть использована для иммунизации беременных и людей с различными заболеваниями.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, пиауи, бразилия, в мире
23:47 20.07.2021 (обновлено: 23:53 20.07.2021)
 
Первая партия "Спутника V" прибудет в Бразилию 28 июля, сообщил источник

Источник: первые дозы российской вакцины "Спутник V" прибудут в Бразилию 28 июля

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 июл - РИА Новости. Первые дозы российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибудут в Бразилию 28 июля, подтвердил РИА Новости источник в правительстве штата Пиауи.
Ранее телеканал CNN Brasil сообщил, что российская вакцина прибудет 28 июля.
"Да, подтверждено", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее бразильское Национальное агентство санитарного надзора Anvisa одобрило ввоз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в целый ряд штатов, в том числе в Пиауи.
Согласно требованиям Anvisa, губернаторы штатов должны организовать наблюдение за привитыми пациентами и сообщать о каждом побочном эффекте. Вакцина не может быть использована для иммунизации беременных и людей с различными заболеваниями.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ПиауиБразилияВ мире
 
 
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