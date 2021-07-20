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Первая партия "Спутника V" прибудет в Бразилию 28 июля, сообщил источник

Первая партия "Спутника V" прибудет в Бразилию 28 июля, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2021

Первая партия "Спутника V" прибудет в Бразилию 28 июля, сообщил источник

Первые дозы российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибудут в Бразилию 28 июля, подтвердил РИА Новости источник в правительстве штата Пиауи. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T23:47

2021-07-20T23:47

2021-07-20T23:53

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

пиауи

бразилия

в мире

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 июл - РИА Новости. Первые дозы российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибудут в Бразилию 28 июля, подтвердил РИА Новости источник в правительстве штата Пиауи.Ранее телеканал CNN Brasil сообщил, что российская вакцина прибудет 28 июля."Да, подтверждено", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее бразильское Национальное агентство санитарного надзора Anvisa одобрило ввоз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в целый ряд штатов, в том числе в Пиауи.Согласно требованиям Anvisa, губернаторы штатов должны организовать наблюдение за привитыми пациентами и сообщать о каждом побочном эффекте. Вакцина не может быть использована для иммунизации беременных и людей с различными заболеваниями.

пиауи

бразилия

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, пиауи, бразилия, в мире