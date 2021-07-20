https://ria.ru/20210720/sputnik-1742081772.html
Власти Перу заключили соглашение о поставке "Спутника V"
Власти Перу заключили соглашение о поставке "Спутника V" - РИА Новости, 20.07.2021
Власти Перу заключили соглашение о поставке "Спутника V"
Власти Перу заключили соглашение о поставке российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил минздрав латиноамериканской страны. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:52
2021-07-20T17:52
2021-07-20T17:52
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
перу
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:192:2766:1748_1920x0_80_0_0_066ba792e1a004b4af295d06992dae3d.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Власти Перу заключили соглашение о поставке российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил минздрав латиноамериканской страны."Минздрав информирует граждан о следующем - правительство Перу радо сообщить о подписании соглашения о поставке вакцин "Спутник V", - говорится в сообщении."Спутник V" одобрен в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6253dd760c00e89dabe4347bb52745f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, перу, в мире
Власти Перу заключили соглашение о поставке "Спутника V"
Минздрав России: власти Перу заключили соглашение о поставке вакцины от коронавируса "Спутник V"