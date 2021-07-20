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Власти Перу заключили соглашение о поставке "Спутника V"

Власти Перу заключили соглашение о поставке "Спутника V" - РИА Новости, 20.07.2021

Власти Перу заключили соглашение о поставке "Спутника V"

Власти Перу заключили соглашение о поставке российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил минздрав латиноамериканской страны. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:52

2021-07-20T17:52

2021-07-20T17:52

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

перу

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Власти Перу заключили соглашение о поставке российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил минздрав латиноамериканской страны."Минздрав информирует граждан о следующем - правительство Перу радо сообщить о подписании соглашения о поставке вакцин "Спутник V", - говорится в сообщении."Спутник V" одобрен в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

перу

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, перу, в мире