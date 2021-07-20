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Спаси и забери: как спасают пропавших людей в Москве

Спаси и забери: как спасают пропавших людей в Москве - РИА Новости, 20.07.2021

Спаси и забери: как спасают пропавших людей в Москве

Тяга людей к природе в летний период вполне естественна. Однако прогулки по лесам таят определенную опасность, так как велик риск потеряться. Кто-то увлеченно... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T09:00

2021-07-20T09:00

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Тяга людей к природе в летний период вполне естественна. Однако прогулки по лесам таят определенную опасность, так как велик риск потеряться. Кто-то увлеченно собирает грибы или ягоды, уходя вглубь леса, а кто-то оказывается под упавшим от ветра деревом. В таких случаях на помощь приходят спасатели, которые привыкли работать в любых условиях. Корреспондент РИА Новости побывал на учениях сотрудников экстренных служб и волонтеров, которые тренировались находить и спасать людей в трех стихиях.Дом на колесахСложно представить, когда еще деревня Зыбино в ТиНАО видела такое количество спецтехники и людей в форме. К счастью, повод для этого выдался совсем не грустный. Работники Пожарно-спасательного центра, Московского авиационного центра, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, а также волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" собрались здесь для учений по поиску и спасению пропавших людей.Журналистов встретил замруководителя Департамента ГОЧСиПБ Москвы Андрей Иванов, который и руководил учениями. Мы сели в грузовик и поехали на первую точку. Впрочем, называть эту машину грузовиком достаточно скромно, у нее есть вполне официальное название – подвижный спасательный пост (ПСП). Это адаптированная для нужд спасателей полноприводная машина.По словам Иванова, ее функционал довольно обширный."Учитывая его колеса и технические характеристики, ПСП позволяет спасателям прибывать к месту ЧП по любой дороге. Мы можем подъехать к воде и организовать при необходимости переправу с помощью моторной лодки, которую везем с собой. При половодье и ледоставе есть возможность натягивать веревки для переправы, а также передавать продукты первой необходимости в населенные пункты, которые отрезаны от нас при наводнении. Конечно, на лодках переправляем людей. Также благодаря ПСП мы можем организовать водолазный пост. В машине всегда есть как минимум три специалиста, два из которых водолазы", – рассказывает он.Помимо этого, в арсенале ПСП есть беспилотники, с помощью которых спасатели мониторят ситуацию на воде, оповещают людей о возможной опасности, а если они попали в беду, то дрон может им скинуть спасательные круги и жилеты. "Хорошо помогает беспилотник и во время пожара, так как позволяет в полной мере оценить ситуацию. Также присутствует гидравлическое и компрессорное оборудование для ликвидаций последствий ДТП", – добавляет Иванов.Довольно быстро мы доехали до первой точки, остановившись около небольшого лесочка. Здесь уже был развернут штаб, представляющий собой укрытие из брезентовых шатров. По легенде, мама, гуляя с сыном по лесу, потеряла его. Женщина сразу сообщила об этом в Службу 112, где сотрудники действуют по отработанному алгоритму: составляется карточка, в которой прописывают детали: где произошел несчастный случай, есть ли травмы, насколько они серьезны.Далее заявку передают сразу в несколько ведомств: полицию, скорую медицинскую помощь, волонтерам "ЛизаАлерт", спасателям разных подразделений. Так как у мамы осталась вещь ребенка, то поисковая собака по запаху без проблем находит потерявшегося сына.Пока мы собирались идти к следующему месту, где будет отрабатываться другая ситуация, координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Виктор Дулин рассказал, что делать, если вы собираетесь в лес надолго:Реакция будет моментальной. В течение 2-3 минут в рамках отряда начнется работа, будет взаимодействие со всеми профильными службами, сказал Дулин.Воздушная помощьПерейдя к другой точке, мы оказались в поле, где спасатели отрабатывали спасение и эвакуацию пострадавшего. Согласно легенде, дачник пошел собирать ягоды, в итоге упал в кустах рядом с полем, повредил ногу и не смог встать.В воздухе появляется вертолет Ка-32, откуда по тросу спускаются четыре спасателя с носилками, а сам вертолет улетает. Спасатели бегут в кусты и возвращаются оттуда с пострадавшим.Параллельно с этим появляется белый санитарный вертолет, который приземляется, выбирая ровный участок поля. Пострадавшего заносят внутрь и увозят в больницу. Если санитарный вертолет вылетел на задание ночью или в условиях плохой видимости, то спасатели встречают его сигнальным огнем, который, по сути, похож на дымящийся факел. Он называется фальшфейер."Это трубка со специальной горючей смесью, которая не гаснет даже в воде. Благодаря фальшфейеру, пилот не только видит точку, но и может сориентироваться по дыму, в каком направлении дует ветер, чтобы нормально посадить вертолет", – поясняет начальник службы применения пожарно-спасательных сил Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Александр Дергачев.Перекличка в лесуЗакончив смотреть на воздушную операцию, мы обратили внимание на землю, где, согласно легенде, потерялась девушка. Она повредила ногу и не может встать. Но у нее есть телефон, по которому она держит связь со спасателями. Так как они ее слышат лишь в трубке и не видят, то начинают звать ее с помощью рупора с просьбой дать ответ, слышит ли она его звук. Таким образом, если девушка услышит его, значит, она где-то недалеко.Спустя несколько минут бригада спасателей, углубляясь в лес, находит пострадавшую лежащей в небольшой яме. Сначала ей накладывают на ногу шину, а затем аккуратно перекладывают на носилки и эвакуируют.Мы остаемся в лесу, отправляясь на следующий "вызов"."Моделируемая ситуация такова: парашютист не справился с управлением, попал в воздушный поток, и его отбросило к лесу, где он повис на дереве, потеряв при этом сознание. Вызов поступил от аэроклуба, где парашютист занимался", – рассказывает Иванов.Для его спасения применяется спасательная рогатка: через ветки запускается линь (тонкий трос), чтобы протралить основную веревку. Ее перетягивают через дерево и закрепляют внизу. По ней спасатель поднимается на дерево, обвязывает парашютиста ремнем, пристегивает к своему поясу, затем открепляет от него парашют и спускается вместе с ним по веревке. Возле дерева уже ждет квадроцикл, на котором пострадавшего увозят.Следующий случай тоже требует от спасателей применения технологий: мужчину придавило стволом упавшего дерева. Об этом сообщили очевидцы. Прибыв на место, спасатели накрывают пострадавшего "космическим одеялом", проще говоря, термопленкой, чтобы мужчина, пробывший долгое время на земле, не замерз. Затем под дерево кладется пневматическая подушка, которую наполняют воздухом из насоса, тем самым она поднимает ствол – и мужчину вытаскивают. Затем его кладут на носилки и несут к лодке, чтобы переправить на другой берег, где его уже принимает "скорая".Прогулки по водеФинальный этап учений проходит на пруду, где трое купальщиков начинают тонуть. Согласно легенде, они катались на водных скутерах, но поднявшийся ветер сбросил их в воду.Спасатели отрабатывают два варианта спасения. Если подобная ситуация произошла в труднодоступном месте, то прилетает вертолет, из которого на тросе спускается спасатель и поднимает пострадавших на борт. В другом случае к пруду подъезжает ПСП, из которого выгружаются надувные моторные лодки и гидроцикл. На них спасатели отправляются к тонущим людям."Если к тонущим есть возможность подплыть близко, используем спасательный круг, его кидают из надувной лодки с расстояния 16 метров. Если расстояние 25-30 метров, пригодится спасательный конец Александрова – веревка с двумя буйками. Затем подъезжает гидроцикл с плотом, на него затаскивают пострадавшего и буксируют к берегу", – рассказывает начальник отдела организации поисково-спасательных и водолазных работ и подготовки Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Павел Воробьев.Завершая учения, Иванов отметил, что количество несчастных случаев в последнее время сокращается.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, спасательная операция, общество