https://ria.ru/20210720/sostoyanie-1742007566.html

Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска

Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска - РИА Новости, 20.07.2021

Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска

Состояние упавшего с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова стабильное, без ухудшения показателей, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:28

2021-07-20T12:28

2021-07-20T12:29

александр курбатов

кисловодск

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 20 июл - РИА Новости. Состояние упавшего с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова стабильное, без ухудшения показателей, сообщили РИА Новости в администрации города.Ранее сообщалось, что 12 июня Курбатов неудачно упал с электросамоката и находится в тяжелом состоянии. Ему провели операцию, врачи ввели его в искусственную кому и перевезли в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Курбатов находился в стабильно тяжелом состоянии.В начале июля сообщалось, что его начали выводить из искусственной комы. Позже ему сделали операцию на ключице, отметив положительную динамику в состоянии."Состояние Александра Курбатова стабильное, без ухудшения показателей. Соответствует срокам и тяжести полученных травм. На данный момент специалистами центра имени Н. Бурденко проводится необходимый комплекс реабилитационных мероприятий", - сказали в пресс-службе администрации города.

https://ria.ru/20210716/samokat-1741542498.html

кисловодск

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александр курбатов, кисловодск, происшествия