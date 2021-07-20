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Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска
Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска - РИА Новости, 20.07.2021
Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска
Состояние упавшего с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова стабильное, без ухудшения показателей, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:28
2021-07-20T12:29
александр курбатов
кисловодск
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 20 июл - РИА Новости. Состояние упавшего с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова стабильное, без ухудшения показателей, сообщили РИА Новости в администрации города.Ранее сообщалось, что 12 июня Курбатов неудачно упал с электросамоката и находится в тяжелом состоянии. Ему провели операцию, врачи ввели его в искусственную кому и перевезли в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Курбатов находился в стабильно тяжелом состоянии.В начале июля сообщалось, что его начали выводить из искусственной комы. Позже ему сделали операцию на ключице, отметив положительную динамику в состоянии."Состояние Александра Курбатова стабильное, без ухудшения показателей. Соответствует срокам и тяжести полученных травм. На данный момент специалистами центра имени Н. Бурденко проводится необходимый комплекс реабилитационных мероприятий", - сказали в пресс-службе администрации города.
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александр курбатов, кисловодск, происшествия
12:28 20.07.2021 (обновлено: 12:29 20.07.2021)
 
Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска

Власти Кисловодска сообщили о стабильном состоянии упавшего с электросамоката мэра Курбатова

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации / Мэр Кисловодска Александр Курбатов
Мэр Кисловодска Александр Курбатов - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /
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ПЯТИГОРСК, 20 июл - РИА Новости. Состояние упавшего с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова стабильное, без ухудшения показателей, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее сообщалось, что 12 июня Курбатов неудачно упал с электросамоката и находится в тяжелом состоянии. Ему провели операцию, врачи ввели его в искусственную кому и перевезли в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Курбатов находился в стабильно тяжелом состоянии.
В начале июля сообщалось, что его начали выводить из искусственной комы. Позже ему сделали операцию на ключице, отметив положительную динамику в состоянии.
"Состояние Александра Курбатова стабильное, без ухудшения показателей. Соответствует срокам и тяжести полученных травм. На данный момент специалистами центра имени Н. Бурденко проводится необходимый комплекс реабилитационных мероприятий", - сказали в пресс-службе администрации города.
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Александр КурбатовКисловодскПроисшествия
 
 
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