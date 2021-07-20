https://ria.ru/20210720/sostoyanie-1742007566.html
Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска
Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска - РИА Новости, 20.07.2021
Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска
Состояние упавшего с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова стабильное, без ухудшения показателей, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:28
2021-07-20T12:28
2021-07-20T12:29
александр курбатов
кисловодск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579471380_0:73:1201:749_1920x0_80_0_0_94952e4b5de94bb3022a1d43ac3751ca.jpg
ПЯТИГОРСК, 20 июл - РИА Новости. Состояние упавшего с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова стабильное, без ухудшения показателей, сообщили РИА Новости в администрации города.Ранее сообщалось, что 12 июня Курбатов неудачно упал с электросамоката и находится в тяжелом состоянии. Ему провели операцию, врачи ввели его в искусственную кому и перевезли в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Курбатов находился в стабильно тяжелом состоянии.В начале июля сообщалось, что его начали выводить из искусственной комы. Позже ему сделали операцию на ключице, отметив положительную динамику в состоянии."Состояние Александра Курбатова стабильное, без ухудшения показателей. Соответствует срокам и тяжести полученных травм. На данный момент специалистами центра имени Н. Бурденко проводится необходимый комплекс реабилитационных мероприятий", - сказали в пресс-службе администрации города.
https://ria.ru/20210716/samokat-1741542498.html
кисловодск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579471380_0:0:1201:902_1920x0_80_0_0_2f7b0f1ee2f0928727afd8b29c79a523.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр курбатов, кисловодск, происшествия
12:28 20.07.2021 (обновлено: 12:29 20.07.2021)
Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска
Власти Кисловодска сообщили о стабильном состоянии упавшего с электросамоката мэра Курбатова