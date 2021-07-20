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Наука
https://ria.ru/20210720/solntse-1742099784.html
Открыты долгопериодические колебания Солнца
Открыты долгопериодические колебания Солнца - РИА Новости, 20.07.2021
Открыты долгопериодические колебания Солнца
Проанализировав данные десятилетних наблюдений космической обсерватории Solar Dynamics Observatory, ученые впервые обнаружили у Солнца длинные колебания с... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:39
2021-07-20T19:39
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Проанализировав данные десятилетних наблюдений космической обсерватории Solar Dynamics Observatory, ученые впервые обнаружили у Солнца длинные колебания с периодом, равным 27 дням, которые проявляются на поверхности звезды. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy &amp; Astrophysics.В 1960-х годах физики, изучающие Солнце, открыли миллионы мод акустических колебаний с короткими периодами, около пяти минут, которые возбуждаются конвективной турбулентностью вблизи поверхности звезды. Эти пятиминутные колебания непрерывно наблюдают наземные и космические телескопы, а гелиосейсмологи успешно используют их для изучения внутренней структуры и динамики нашей звезды — точно так же, как сейсмологи изучают внутреннее строение Земли.При этом еще более 40 лет назад ученые предсказывали, что в дополнение к коротким колебаниям в звездах существуют гораздо более длительные, но обнаружить их до сих пор не удавалось.Космическая обсерватория НАСА для изучения динамики Солнца Solar Dynamics Observatory (SDO) была запущена в 2010 году. За это время она передала на Землю более ста миллионов изображений. Проанализировав их, ученые впервые обнаружили у Солнца долгопериодические колебания, сравнимые с 27-дневным периодом вращения Солнца. Колебания проявляются на поверхности Солнца в виде завихрений, движущихся со скоростью около пяти километров в час."Долгопериодические колебания зависят от вращения Солнца, они не акустические по своей природе, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Лорана Гизона (Laurent Gizon) из Института исследований солнечной системы Макса Планка и Геттингенского университета в Германии. — Для обнаружения долгопериодических колебаний Солнца необходимы измерения горизонтальных движений на поверхности Солнца в течение многих лет. Непрерывные гелиосейсмические и магнитные наблюдения на борту SDO идеально подходят для этой цели".Исследователи зафиксировали десятки режимов колебаний — каждый со своим периодом и пространственной зависимостью. Одни имеют максимальную скорость на полюсах, другие — в средних широтах, а третьи — у экватора. Режимы с максимальной скоростью около экватора — это моды Россби, которые ученые уже идентифицировали в 2018 году.Используя компьютерные модели, авторы показали, что обнаруженные колебания являются резонансными модами и обязаны своим происхождением дифференциальному вращению Солнца."Модели позволяют заглянуть внутрь Солнца и определить полную трехмерную структуру колебаний", — объясняет один из авторов статьи аспирант Юто Бекки (Yuto Bekki) из Института исследований солнечной системы Макса Планка.Исследователи выяснили, что колебания чувствительны к внутренним процессам Солнца, в частности, к силе турбулентных движений и связанной с ними вязкости солнечной среды, а также к силе конвективных движений."Открытие нового типа солнечных колебаний захватывающе, потому что оно позволяет нам делать выводы о внутренних свойствах, таких как сила конвективного движения, которые в конечном итоге управляют солнечным динамо", — говорит Лоран Гизон.
https://ria.ru/20210714/solntse-1741144517.html
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астрофизика, солнце, физика, космос - риа наука, наса
19:39 20.07.2021
 

Открыты долгопериодические колебания Солнца

© MPS/Z-C LiangЭкваториальные моды Россби - пример долгопериодических колебаний Солнца
Экваториальные моды Россби - пример долгопериодических колебаний Солнца
© MPS/Z-C Liang
Экваториальные моды Россби - пример долгопериодических колебаний Солнца
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Проанализировав данные десятилетних наблюдений космической обсерватории Solar Dynamics Observatory, ученые впервые обнаружили у Солнца длинные колебания с периодом, равным 27 дням, которые проявляются на поверхности звезды. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.
В 1960-х годах физики, изучающие Солнце, открыли миллионы мод акустических колебаний с короткими периодами, около пяти минут, которые возбуждаются конвективной турбулентностью вблизи поверхности звезды. Эти пятиминутные колебания непрерывно наблюдают наземные и космические телескопы, а гелиосейсмологи успешно используют их для изучения внутренней структуры и динамики нашей звезды — точно так же, как сейсмологи изучают внутреннее строение Земли.
При этом еще более 40 лет назад ученые предсказывали, что в дополнение к коротким колебаниям в звездах существуют гораздо более длительные, но обнаружить их до сих пор не удавалось.
Космическая обсерватория НАСА для изучения динамики Солнца Solar Dynamics Observatory (SDO) была запущена в 2010 году. За это время она передала на Землю более ста миллионов изображений. Проанализировав их, ученые впервые обнаружили у Солнца долгопериодические колебания, сравнимые с 27-дневным периодом вращения Солнца. Колебания проявляются на поверхности Солнца в виде завихрений, движущихся со скоростью около пяти километров в час.
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"Долгопериодические колебания зависят от вращения Солнца, они не акустические по своей природе, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Лорана Гизона (Laurent Gizon) из Института исследований солнечной системы Макса Планка и Геттингенского университета в Германии. — Для обнаружения долгопериодических колебаний Солнца необходимы измерения горизонтальных движений на поверхности Солнца в течение многих лет. Непрерывные гелиосейсмические и магнитные наблюдения на борту SDO идеально подходят для этой цели".
Исследователи зафиксировали десятки режимов колебаний — каждый со своим периодом и пространственной зависимостью. Одни имеют максимальную скорость на полюсах, другие — в средних широтах, а третьи — у экватора. Режимы с максимальной скоростью около экватора — это моды Россби, которые ученые уже идентифицировали в 2018 году.
Используя компьютерные модели, авторы показали, что обнаруженные колебания являются резонансными модами и обязаны своим происхождением дифференциальному вращению Солнца.
"Модели позволяют заглянуть внутрь Солнца и определить полную трехмерную структуру колебаний", — объясняет один из авторов статьи аспирант Юто Бекки (Yuto Bekki) из Института исследований солнечной системы Макса Планка.
Исследователи выяснили, что колебания чувствительны к внутренним процессам Солнца, в частности, к силе турбулентных движений и связанной с ними вязкости солнечной среды, а также к силе конвективных движений.
"Открытие нового типа солнечных колебаний захватывающе, потому что оно позволяет нам делать выводы о внутренних свойствах, таких как сила конвективного движения, которые в конечном итоге управляют солнечным динамо", — говорит Лоран Гизон.
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