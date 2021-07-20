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Наука
https://ria.ru/20210720/smartfon-1741988170.html
Названа причина резкого подорожания смартфонов
Названа причина резкого подорожания смартфонов - РИА Новости, 20.07.2021
Названа причина резкого подорожания смартфонов
Производители смартфонов и планшетов вынуждены повышать цены на свою продукцию из-за дефицита микросхем. Об этом пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:09
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наука
samsung
google
apple
япония
сша
технологии
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Производители смартфонов и планшетов вынуждены повышать цены на свою продукцию из-за дефицита микросхем. Об этом пишет The Wall Street Journal.Полупроводниковый кризис ударил по большей части индустрии — цены на комплектующие растут несколько месяцев подряд, сроки поставок увеличиваются, а компании конкурируют между собой в охоте на компоненты. Не помогли производителям смартфонов и складские запасы, сделанные в начале 2021 года — резервы оказались исчерпаны.Из-за проблем с микросхемами, например, Google уже объявил, что смартфоны Pixel 5a 5G будут доступны только на рынках США и Японии, хотя раньше эта серия продавалась и в других странах. Китайским производителям электроники приходится резко поднимать цены на уже вышедшие смартфоны и задерживать выпуск новых устройств.Избежать проблем с поставками комплектующих удалось лишь лидерам отрасли. Но это не означает, что Apple и Samsung не пересмотрят цены на свои новые гаджеты, выход которых ожидается в августе-сентябре 2021 года.
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samsung, google, apple, япония, сша, технологии
11:09 20.07.2021 (обновлено: 11:10 20.07.2021)
 

Названа причина резкого подорожания смартфонов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудник магазина "М-видео" держит в руках смартфон
Сотрудник магазина М-видео держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Производители смартфонов и планшетов вынуждены повышать цены на свою продукцию из-за дефицита микросхем. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Полупроводниковый кризис ударил по большей части индустрии — цены на комплектующие растут несколько месяцев подряд, сроки поставок увеличиваются, а компании конкурируют между собой в охоте на компоненты. Не помогли производителям смартфонов и складские запасы, сделанные в начале 2021 года — резервы оказались исчерпаны.
Из-за проблем с микросхемами, например, Google уже объявил, что смартфоны Pixel 5a 5G будут доступны только на рынках США и Японии, хотя раньше эта серия продавалась и в других странах. Китайским производителям электроники приходится резко поднимать цены на уже вышедшие смартфоны и задерживать выпуск новых устройств.
Избежать проблем с поставками комплектующих удалось лишь лидерам отрасли. Но это не означает, что Apple и Samsung не пересмотрят цены на свои новые гаджеты, выход которых ожидается в августе-сентябре 2021 года.
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