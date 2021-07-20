https://ria.ru/20210720/smartfon-1741988170.html

Названа причина резкого подорожания смартфонов

Названа причина резкого подорожания смартфонов - РИА Новости, 20.07.2021

Названа причина резкого подорожания смартфонов

Производители смартфонов и планшетов вынуждены повышать цены на свою продукцию из-за дефицита микросхем. Об этом пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:09

2021-07-20T11:09

2021-07-20T11:10

наука

samsung

google

apple

япония

сша

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604077482_0:115:3174:1900_1920x0_80_0_0_8ef9ff04261267012be7d0a1b9d64b50.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Производители смартфонов и планшетов вынуждены повышать цены на свою продукцию из-за дефицита микросхем. Об этом пишет The Wall Street Journal.Полупроводниковый кризис ударил по большей части индустрии — цены на комплектующие растут несколько месяцев подряд, сроки поставок увеличиваются, а компании конкурируют между собой в охоте на компоненты. Не помогли производителям смартфонов и складские запасы, сделанные в начале 2021 года — резервы оказались исчерпаны.Из-за проблем с микросхемами, например, Google уже объявил, что смартфоны Pixel 5a 5G будут доступны только на рынках США и Японии, хотя раньше эта серия продавалась и в других странах. Китайским производителям электроники приходится резко поднимать цены на уже вышедшие смартфоны и задерживать выпуск новых устройств.Избежать проблем с поставками комплектующих удалось лишь лидерам отрасли. Но это не означает, что Apple и Samsung не пересмотрят цены на свои новые гаджеты, выход которых ожидается в августе-сентябре 2021 года.

https://ria.ru/20210719/videokarta-1741855699.html

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, google, apple, япония, сша, технологии