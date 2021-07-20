10:36 20.07.2021 (обновлено: 10:52 20.07.2021)
На МАКС-2021 показали прототип нового скафандра для космонавтов
На МАКС-2021 показали прототип нового аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для космонавтов
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Международный авиационно-космический салон МАКС-2021
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле "Орел", продемонстрировали на авиакосмическом салоне МАКС-2021, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА НовостиПрототип нового российского скафандра "Сокол-М" для космонавтов на МАКС-2021
© РИА Новости
Прототип нового российского скафандра "Сокол-М" для космонавтов на МАКС-2021
Такой прототип скафандра показывается впервые: в нем реализован новый принцип соединения - жесткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма.
На МАКС-2019 демонстрировалась предыдущая версия скафандра, в которой использовалась герметичная молния, но, как сообщил РИА Новости генеральный директор-генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков, конструкторы пришли к выводу, что она не обеспечивает необходимой надежности скафандра.
"Сокол-М" призван обеспечить безопасность космонавта в случае разгерметизации корабля "Орёл" при полёте к Международной космической станции, новой Российской орбитальной станции и Луне , а также при возвращении обратно на Землю.
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Вчера, 01:03Международный авиационно-космический салон МАКС