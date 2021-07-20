Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/skafandr-1741981233.html
На МАКС-2021 показали прототип нового скафандра для космонавтов
На МАКС-2021 показали прототип нового скафандра для космонавтов - РИА Новости, 20.07.2021
На МАКС-2021 показали прототип нового скафандра для космонавтов
Новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле "Орел",... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:36
2021-07-20T10:52
макс-2021
научно-производственное предприятие "звезда"
восточный
земля
луна
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ангара (ракета)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741978386_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_6a34ec04c09bf1de2696aef1fd90d3ec.jpg
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле "Орел", продемонстрировали на авиакосмическом салоне МАКС-2021, передает корреспондент РИА Новости.Такой прототип скафандра показывается впервые: в нем реализован новый принцип соединения - жесткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма.На МАКС-2019 демонстрировалась предыдущая версия скафандра, в которой использовалась герметичная молния, но, как сообщил РИА Новости генеральный директор-генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков, конструкторы пришли к выводу, что она не обеспечивает необходимой надежности скафандра.Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210720/aviasalon-1741842794.html
восточный
земля
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741978386_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_dd1492449bec4ed5a156bee87757bded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
макс-2021, научно-производственное предприятие "звезда", восточный, земля, луна, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета)
10:36 20.07.2021 (обновлено: 10:52 20.07.2021)
 
На МАКС-2021 показали прототип нового скафандра для космонавтов

На МАКС-2021 показали прототип нового аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для космонавтов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Международный авиационно-космический салон МАКС-2021
 Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле "Орел", продемонстрировали на авиакосмическом салоне МАКС-2021, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА НовостиПрототип нового российского скафандра "Сокол-М" для космонавтов на МАКС-2021
Прототип нового российского скафандра Сокол-М для космонавтов на МАКС-2021
© РИА Новости
Прототип нового российского скафандра "Сокол-М" для космонавтов на МАКС-2021
Такой прототип скафандра показывается впервые: в нем реализован новый принцип соединения - жесткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма.
На МАКС-2019 демонстрировалась предыдущая версия скафандра, в которой использовалась герметичная молния, но, как сообщил РИА Новости генеральный директор-генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков, конструкторы пришли к выводу, что она не обеспечивает необходимой надежности скафандра.
"Сокол-М" призван обеспечить безопасность космонавта в случае разгерметизации корабля "Орёл" при полёте к Международной космической станции, новой Российской орбитальной станции и Луне , а также при возвращении обратно на Землю.
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 01:03
Международный авиационно-космический салон МАКС
 
МАКС-2021Научно-производственное предприятие "Звезда"восточныйЗемляЛунаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Искусственные дожди вызвали в трех районах Якутии, где горят леса
08:00В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома
07:59СМИ: США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока – 2"
07:55Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
Лента новостейМолния