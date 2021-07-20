https://ria.ru/20210720/skafandr-1741981233.html

На МАКС-2021 показали прототип нового скафандра для космонавтов

На МАКС-2021 показали прототип нового скафандра для космонавтов - РИА Новости, 20.07.2021

На МАКС-2021 показали прототип нового скафандра для космонавтов

Новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле "Орел",... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:36

2021-07-20T10:36

2021-07-20T10:52

макс-2021

научно-производственное предприятие "звезда"

восточный

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международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

ангара (ракета)

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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле "Орел", продемонстрировали на авиакосмическом салоне МАКС-2021, передает корреспондент РИА Новости.Такой прототип скафандра показывается впервые: в нем реализован новый принцип соединения - жесткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма.На МАКС-2019 демонстрировалась предыдущая версия скафандра, в которой использовалась герметичная молния, но, как сообщил РИА Новости генеральный директор-генеральный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков, конструкторы пришли к выводу, что она не обеспечивает необходимой надежности скафандра.Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210720/aviasalon-1741842794.html

восточный

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луна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, научно-производственное предприятие "звезда", восточный, земля, луна, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета)