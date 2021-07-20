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В Минздраве назвали опасные симптомы после прививки от коронавируса
В Минздраве назвали опасные симптомы после прививки от коронавируса - РИА Новости, 20.07.2021
В Минздраве назвали опасные симптомы после прививки от коронавируса
Высокая температура в течение нескольких дней после прививки может свидетельствовать о заражении коронавирусом в период вакцинации, рассказала "Газете.ру"... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:52
2021-07-20T10:52
2021-07-20T17:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Высокая температура в течение нескольких дней после прививки может свидетельствовать о заражении коронавирусом в период вакцинации, рассказала "Газете.ру" главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.Если плохое самочувствие сопровождается проблемами с дыханием, быстрым сердцебиением, судорогами или крапивницей, следует также обратиться за помощью, добавила специалист.Она отметила, что неприятные ощущения в месте прививки могут сигнализировать о воспалительной реакции на введение препарата.По мнению российских врачей, неприятные ощущение в руке после прививки от коронавируса связаны с тем, что концентрация препарата в месте введения вызывает реакцию кожи и мышц. Кроме того, во время укола медик может задеть нервное окончание, и это тоже вызывает болезненные ощущения.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
10:52 20.07.2021 (обновлено: 17:27 20.07.2021)
В Минздраве назвали опасные симптомы после прививки от коронавируса
Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева перечислила опасные симптомы после прививки от коронавируса