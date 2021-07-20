https://ria.ru/20210720/simptomy-1741984791.html

В Минздраве назвали опасные симптомы после прививки от коронавируса

В Минздраве назвали опасные симптомы после прививки от коронавируса - РИА Новости, 20.07.2021

В Минздраве назвали опасные симптомы после прививки от коронавируса

Высокая температура в течение нескольких дней после прививки может свидетельствовать о заражении коронавирусом в период вакцинации, рассказала "Газете.ру"... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:52

2021-07-20T10:52

2021-07-20T17:27

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Высокая температура в течение нескольких дней после прививки может свидетельствовать о заражении коронавирусом в период вакцинации, рассказала "Газете.ру" главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.Если плохое самочувствие сопровождается проблемами с дыханием, быстрым сердцебиением, судорогами или крапивницей, следует также обратиться за помощью, добавила специалист.Она отметила, что неприятные ощущения в месте прививки могут сигнализировать о воспалительной реакции на введение препарата.По мнению российских врачей, неприятные ощущение в руке после прививки от коронавируса связаны с тем, что концентрация препарата в месте введения вызывает реакцию кожи и мышц. Кроме того, во время укола медик может задеть нервное окончание, и это тоже вызывает болезненные ощущения.

https://ria.ru/20210720/navsegda-1741969126.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество